В Одессе появилась первая килийская клубника: какие цены на рынке

Клубника на рынках Одессы.

На одесских рынках уже появилась первая килийская клубника. Местная ягода пока дороже импортной, однако продавцы говорят, что в ближайшее время цены изменятся.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местном рынке и узнали актуальные цены.

Клубника из Килии: какая стоимость

На Новом рынке уже стартовал сезон местной клубники. На прилавках появилась ягода из Килии, которую продавцы называют ароматнее и вкуснее импортной. Пока украинской клубники немного, поэтому стоит она дороже греческой. Торговцы объясняют это небольшими объемами первых поставок и высоким спросом.

"Есть свеженькая клубничка уже. Килия наша местная, очень вкусная, ароматная. Есть и греческая. Греческая 250, а наша 350-400", — говорит продавщица Ирина.

Цены на килийскую клубнику в Одессе.

По словам продавцов, разница в цене объясняется не только происхождением, но и вкусовыми качествами. Местную клубнику покупатели берут охотно именно из-за аромата и сочности.

Читайте также:

"Греческая дешевле, но наша намного вкуснее. Наша такая нежная, сочная, ароматная. Греческую уже мы поели всю зиму", — добавляет женщина.

Продавцы ожидают, что уже в начале мая цена на украинскую клубнику может немного снизиться, если на рынок выйдет больше продукции.

"Я так думаю, до первого мая цена немного припадет. Уже ее станет больше", — говорит Ирина.

Она добавила, что в ближайшие недели в Одессе также ожидают первую импортную черешню, а местная появится уже ближе к июню.

Какие цены на продукты на рынках в Одессе

Как ранее сообщали Новини.LIVE, цены на фрукты в Одессе после пасхальных праздников заметно снизились. На Киевском рынке покупатели уже видят определенное подешевение, однако не на все позиции. Импортная продукция до сих пор держится на высоком уровне. В частности привезенная голубика стоит 650 грн/кг.

Ранее Новини.LIVE писали, что из-за поднятия стоимости топлива на одесских рынках дорожают овощи и рыба. Однако продавцы Киевского рынка говорят, что пытаются сдерживать подорожание за счет минимальной наценки. Поэтому здесь можно найти как бюджетные варианты для ежедневного стола, так и более дорогую морскую рыбу или готовую продукцию к праздничному меню.