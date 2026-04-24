Продукти на Новому базарі в Одесі: як змінилися ціни навесні

Весна на Новому базарі в Одесі поступово змінює цінову ситуацію. Якщо взимку ринок жив у режимі постійного подорожчання, то з потеплінням з’являються перші ознаки здешевлення, передусім у сегменті овочів. Разом із тим ціни залишаються нестабільними: частина продукції дешевшає через появу місцевого товару, інша — продовжує залежати від витрат на логістику та сировину.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Новий базар, щоб дізнатися актуальну вартість продуктів харчування.

Овочі на базарі

Найпомітніші зміни відбуваються саме на овочевих рядах. Із появою більшої кількості української продукції ціни починають поступово знижуватися. Продавці говорять про тенденцію до здешевлення, яка пов’язана з виходом на ринок ранніх врожаїв і зменшенням витрат на тепличне вирощування.

"Овочі вже більше не будуть рости в ціні — навпаки, вона падає. І на огірки, і на редиску, і на капусту. Все дешевше. Сподіваємось, що ціни будуть доступні, щоб люди могли купувати хоча б трохи", — каже продавчиня Галина.

Вартість овочів

Картопля молода – 200 грн/кг (нечищена), 300 грн/кг (чищена)

Цибуля – 20 грн/кг

Буряк – 20 грн/кг

Морква – 30 грн/кг

Капуста молода – 80 грн/кг

Капуста пекінська – 100 грн/кг

Кабачки – 120–170 грн/кг (місцеві), 170 грн/кг

Баклажани – 200 грн/кг

Огірки – 160–200 грн/кг

Помідори – 200–300 грн/кг (імпортні), від 300 грн/кг (Умань)

Перець – 250 грн (Іспанія), 300 грн (Туреччина)

Гриби – 150–170 грн/кг

Шпинат – 25 грн

Салат – 25 грн

Щавель – 20 грн

Рукола – 20–30 грн

Петрушка – 20–25 грн

Зелена цибуля – 20 грн

Фрукти на базарі

Фруктовий сегмент демонструє іншу динаміку. Тут поряд із імпортом з’являється перша місцева продукція, але вона поки що дорожча через обмежену кількість. Зокрема, на прилавках уже є полуниця з Килії, яка конкурує з імпортною не стільки ціною, скільки якістю.

"Є вже наша, місцева полуниця — дуже смачна і ароматна. Але її мало, тому вона дорожча. Грецька дешевша, але наша — значно краща", — розповідає Ірина.

Вартість фруктів

Полуниця – 250 грн/кг (Греція), 350 грн/кг (українська)

Малина – 400 грн/кг

Лохина – 1300–1400 грн/кг

Банани – 90 грн/кг

Лимон – 120–130 грн/кг

Апельсини – 150 грн/кг

Мандарини – 150 грн/кг

Ківі – 350–550 грн/кг

Копченості на базарі

У сегменті копченостей ситуація менш оптимістична. Тут ціни залишаються під тиском витрат на паливо та виробництво. Продавці визнають, що собівартість зростає, однак намагаються втримати покупця за рахунок якості продукції.

"Ціни піднялися через солярку і бензин. Але в мене завжди є покупці, бо все домашнє і якісне", — каже продавчиня Валентина.

Вартість копченостей

Шийка фарширована – 350 грн/кг

Ковбаски/сосиски – 370–400 грн/кг

Почеревина – 400 грн/кг

Шийка копчена / біток копчений – 500 грн/кг

Ковбаса – 450 грн/кг

М’ясо (задня частина) – 450 грн/кг

Сирокопчені ковбаси – 650–700 грн/кг

Сало – 350 грн/кг

Курка – 350 грн/кг

Копчена риба та делікатеси

Подібна тенденція спостерігається і в рибному сегменті. Після відносно стабільного періоду під час свят ціни знову починають зростати. Основна причина — подорожчання сировини, яке традиційно впливає на весняний ринок.

"Зараз ціни трохи піднялися. На свята трималися стабільно, але навесні завжди дорожчає, бо дорожчає сировина", — пояснює продавчиня Наталя.

Вартість делікатесів

Дунайка малосольна – 150 грн/шт або 450 грн/лоток

Форель – 680 грн/кг

Форель (банка) – 350 грн

Кіжуч копчений – 1000 грн/кг

Курка – 350 грн/кг

Перепілки копчені – 250 грн/кг

Курча копчене – 250 грн/шт

Карпачо – 450 грн/кг

Качина грудка – 850 грн/кг

Бастурма / в’ялене м’ясо – 700–800 грн/кг

Молочна продуктція

Натомість у молочному сегменті поки зберігається відносна стабільність. Продавці кажуть, що різких змін немає, а попит залишається рівномірним. Більше покупців традиційно приходить у вихідні, тоді як у будні торгівля спокійніша.

"Ціни поки не змінилися. Потроху торгуємо, на вихідні людей більше. Продукти все одно купують", — зазначає Ольга.

Вартість молочки

Сир сулугуні – 350 грн/кг

Моцарела – 320 грн/кг

Бринза (овеча) – 350 грн/кг

Бринза коров’яча – 260–280 грн/кг

Фета – 200 грн/кг

Масло – 450–500 грн/кг

Творог – 150–240 грн/кг

Сметана – 160–250 грн/кг

Вершки – 350 грн/кг

Загалом весняний Новий базар демонструє поступовий перехід від зимового подорожчання до більш гнучкої цінової політики. Овочі починають дешевшати, але інші категорії залишаються залежними від витрат на логістику та виробництво. Ринок адаптується до сезону, а покупці — до нових цін, обираючи те, що можуть собі дозволити.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на одеських ринках дорожчають овочі. Продавці пояснюють це витратами на пальне та залежністю від теплиць. Весняний врожай із відкритого ґрунту ще нестабільний. Покупці через це беруть менше продуктів.

Також, Новини.LIVE писали, що дунайський оселедець в Одесі вже майже закінчується, хоча ціна на нього залишається високою. Рибу привозять невеликими партіями, і вона швидко розходиться. Попри це, вартість не знижується і для багатьох покупців лишається відчутною. Водночас на Привозі є дешевші альтернативи, які тримають стабільну ціну.

