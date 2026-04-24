Продукты на Новом базаре в Одессе: как изменились цены весной

Весна на Новом базаре в Одессе постепенно меняет ценовую ситуацию. Если зимой рынок жил в режиме постоянного подорожания, то с потеплением появляются первые признаки удешевления, прежде всего в сегменте овощей. Вместе с тем цены остаются нестабильными: часть продукции дешевеет из-за появления местного товара, другая — продолжает зависеть от затрат на логистику и сырье.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар, чтобы узнать актуальную стоимость продуктов питания.

Овощи на базаре

Самые заметные изменения происходят именно на овощных рядах. С появлением большего количества украинской продукции цены начинают постепенно снижаться. Продавцы говорят о тенденции к удешевлению, которая связана с выходом на рынок ранних урожаев и уменьшением затрат на тепличное выращивание.

"Овощи уже больше не будут расти в цене — наоборот, она падает. И на огурцы, и на редис, и на капусту. Все дешевле. Надеемся, что цены будут доступны, чтобы люди могли покупать хотя бы немного", — говорит продавец Галина.

Стоимость овощей

Картофель молодой — 200 грн/кг (нечищеный), 300 грн/кг (чищеный)

Лук — 20 грн/кг

Свекла — 20 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Капуста молодая — 80 грн/кг

Капуста пекинская — 100 грн/кг

Кабачки — 120-170 грн/кг (местные), 170 грн/кг

Баклажаны — 200 грн/кг

Огурцы — 160-200 грн/кг

Помидоры — 200-300 грн/кг (импортные), от 300 грн/кг (Умань)

Перец — 250 грн (Испания), 300 грн (Турция)

Грибы — 150-170 грн/кг

Шпинат — 25 грн

Салат — 25 грн

Щавель — 20 грн

Рукола — 20-30 грн

Петрушка — 20-25 грн

Зеленый лук — 20 грн

Фрукты на базаре

Фруктовый сегмент демонстрирует другую динамику. Здесь наряду с импортом появляется первая местная продукция, но она пока дороже из-за ограниченного количества. В частности, на прилавках уже есть клубника из Килии, которая конкурирует с импортной не столько ценой, сколько качеством.

"Есть уже наша, местная клубника — очень вкусная и ароматная. Но ее мало, поэтому она дороже. Греческая дешевле, но наша — значительно лучше", — рассказывает Ирина.

Стоимость фруктов

Клубника — 250 грн/кг (Греция), 350 грн/кг (украинская)

Малина — 400 грн/кг

Голубика — 1300-1400 грн/кг

Бананы — 90 грн/кг

Лимон — 120-130 грн/кг

Апельсины — 150 грн/кг

Мандарины — 150 грн/кг

Киви — 350-550 грн/кг

Копчености на базаре

В сегменте копченостей ситуация менее оптимистичная. Здесь цены остаются под давлением расходов на топливо и производство. Продавцы признают, что себестоимость растет, однако пытаются удержать покупателя за счет качества продукции.

"Цены поднялись из-за солярки и бензина. Но у меня всегда есть покупатели, потому что все домашнее и качественное", — говорит продавец Валентина.

Стоимость копченостей

Шейка фаршированная — 350 грн/кг

Колбаски/сосиски — 370-400 грн/кг

Почеревина — 400 грн/кг

Шейка копченая / биток копченый — 500 грн/кг

Колбаса — 450 грн/кг

Мясо (задняя часть) — 450 грн/кг

Сырокопченые колбасы — 650-700 грн/кг

Сало — 350 грн/кг

Курица — 350 грн/кг

Копченая рыба и деликатесы

Подобная тенденция наблюдается и в рыбном сегменте. После относительно стабильного периода во время праздников цены снова начинают расти. Основная причина — подорожание сырья, которое традиционно влияет на весенний рынок.

"Сейчас цены немного поднялись. На праздники держались стабильно, но весной всегда дорожает, потому что дорожает сырье", — объясняет продавщица Наталья.

Стоимость деликатесов

Дунайка малосольная — 150 грн/шт или 450 грн/лоток

Форель — 680 грн/кг

Форель (банка) — 350 грн

Кижуч копченый — 1000 грн/кг

Курица — 350 грн/кг

Перепела копченые — 250 грн/кг

Цыпленок копченый — 250 грн/шт

Карпачо — 450 грн/кг

Утиная грудка — 850 грн/кг

Бастурма/вяленое мясо — 700-800 грн/кг

Молочная продуктция

Зато в молочном сегменте пока сохраняется относительная стабильность. Продавцы говорят, что резких изменений нет, а спрос остается равномерным. Больше покупателей традиционно приходит в выходные, тогда как в будни торговля спокойнее.

"Цены пока не изменились. Понемногу торгуем, на выходные людей больше. Продукты все равно покупают",— отмечает Ольга.

Стоимость молочки

Сыр сулугуни — 350 грн/кг

Моцарелла — 320 грн/кг

Брынза (овечья) — 350 грн/кг

Брынза коровья — 260-280 грн/кг

Фета — 200 грн/кг

Масло — 450-500 грн/кг

Творог — 150-240 грн/кг

Сметана — 160-250 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

В целом весенний Новый базар демонстрирует постепенный переход от зимнего подорожания к более гибкой ценовой политике. Овощи начинают дешеветь, но другие категории остаются зависимыми от затрат на логистику и производство. Рынок адаптируется к сезону, а покупатели - к новым ценам, выбирая то, что могут себе позволить.

Как сообщали Новини.LIVE, что на одесских рынках дорожают овощи. Продавцы объясняют это затратами на топливо и зависимостью от теплиц. Весенний урожай из открытого грунта еще нестабилен. Покупатели из-за этого берут меньше продуктов.

Также, Новини.LIVE писали, что дунайская сельдь в Одессе уже почти заканчивается, хотя цена на нее остается высокой. Рыбу привозят небольшими партиями, и она быстро расходится. Несмотря на это, стоимость не снижается и для многих покупателей остается ощутимой. В то же время на Привозе есть более дешевые альтернативы, которые держат стабильную цену.

