Продукты на Новом базаре в Одессе: как изменились цены весной
Весна на Новом базаре в Одессе постепенно меняет ценовую ситуацию. Если зимой рынок жил в режиме постоянного подорожания, то с потеплением появляются первые признаки удешевления, прежде всего в сегменте овощей. Вместе с тем цены остаются нестабильными: часть продукции дешевеет из-за появления местного товара, другая — продолжает зависеть от затрат на логистику и сырье.
Журналисты Новини.LIVE отправились на Новый базар, чтобы узнать актуальную стоимость продуктов питания.
Овощи на базаре
Самые заметные изменения происходят именно на овощных рядах. С появлением большего количества украинской продукции цены начинают постепенно снижаться. Продавцы говорят о тенденции к удешевлению, которая связана с выходом на рынок ранних урожаев и уменьшением затрат на тепличное выращивание.
"Овощи уже больше не будут расти в цене — наоборот, она падает. И на огурцы, и на редис, и на капусту. Все дешевле. Надеемся, что цены будут доступны, чтобы люди могли покупать хотя бы немного", — говорит продавец Галина.
Стоимость овощей
- Картофель молодой — 200 грн/кг (нечищеный), 300 грн/кг (чищеный)
- Лук — 20 грн/кг
- Свекла — 20 грн/кг
- Морковь — 30 грн/кг
- Капуста молодая — 80 грн/кг
- Капуста пекинская — 100 грн/кг
- Кабачки — 120-170 грн/кг (местные), 170 грн/кг
- Баклажаны — 200 грн/кг
- Огурцы — 160-200 грн/кг
- Помидоры — 200-300 грн/кг (импортные), от 300 грн/кг (Умань)
- Перец — 250 грн (Испания), 300 грн (Турция)
- Грибы — 150-170 грн/кг
- Шпинат — 25 грн
- Салат — 25 грн
- Щавель — 20 грн
- Рукола — 20-30 грн
- Петрушка — 20-25 грн
- Зеленый лук — 20 грн
Фрукты на базаре
Фруктовый сегмент демонстрирует другую динамику. Здесь наряду с импортом появляется первая местная продукция, но она пока дороже из-за ограниченного количества. В частности, на прилавках уже есть клубника из Килии, которая конкурирует с импортной не столько ценой, сколько качеством.
"Есть уже наша, местная клубника — очень вкусная и ароматная. Но ее мало, поэтому она дороже. Греческая дешевле, но наша — значительно лучше", — рассказывает Ирина.
Стоимость фруктов
- Клубника — 250 грн/кг (Греция), 350 грн/кг (украинская)
- Малина — 400 грн/кг
- Голубика — 1300-1400 грн/кг
- Бананы — 90 грн/кг
- Лимон — 120-130 грн/кг
- Апельсины — 150 грн/кг
- Мандарины — 150 грн/кг
- Киви — 350-550 грн/кг
Копчености на базаре
В сегменте копченостей ситуация менее оптимистичная. Здесь цены остаются под давлением расходов на топливо и производство. Продавцы признают, что себестоимость растет, однако пытаются удержать покупателя за счет качества продукции.
"Цены поднялись из-за солярки и бензина. Но у меня всегда есть покупатели, потому что все домашнее и качественное", — говорит продавец Валентина.
Стоимость копченостей
- Шейка фаршированная — 350 грн/кг
- Колбаски/сосиски — 370-400 грн/кг
- Почеревина — 400 грн/кг
- Шейка копченая / биток копченый — 500 грн/кг
- Колбаса — 450 грн/кг
- Мясо (задняя часть) — 450 грн/кг
- Сырокопченые колбасы — 650-700 грн/кг
- Сало — 350 грн/кг
- Курица — 350 грн/кг
Копченая рыба и деликатесы
Подобная тенденция наблюдается и в рыбном сегменте. После относительно стабильного периода во время праздников цены снова начинают расти. Основная причина — подорожание сырья, которое традиционно влияет на весенний рынок.
"Сейчас цены немного поднялись. На праздники держались стабильно, но весной всегда дорожает, потому что дорожает сырье", — объясняет продавщица Наталья.
Стоимость деликатесов
- Дунайка малосольная — 150 грн/шт или 450 грн/лоток
- Форель — 680 грн/кг
- Форель (банка) — 350 грн
- Кижуч копченый — 1000 грн/кг
- Курица — 350 грн/кг
- Перепела копченые — 250 грн/кг
- Цыпленок копченый — 250 грн/шт
- Карпачо — 450 грн/кг
- Утиная грудка — 850 грн/кг
- Бастурма/вяленое мясо — 700-800 грн/кг
Молочная продуктция
Зато в молочном сегменте пока сохраняется относительная стабильность. Продавцы говорят, что резких изменений нет, а спрос остается равномерным. Больше покупателей традиционно приходит в выходные, тогда как в будни торговля спокойнее.
"Цены пока не изменились. Понемногу торгуем, на выходные людей больше. Продукты все равно покупают",— отмечает Ольга.
Стоимость молочки
- Сыр сулугуни — 350 грн/кг
- Моцарелла — 320 грн/кг
- Брынза (овечья) — 350 грн/кг
- Брынза коровья — 260-280 грн/кг
- Фета — 200 грн/кг
- Масло — 450-500 грн/кг
- Творог — 150-240 грн/кг
- Сметана — 160-250 грн/кг
- Сливки — 350 грн/кг
В целом весенний Новый базар демонстрирует постепенный переход от зимнего подорожания к более гибкой ценовой политике. Овощи начинают дешеветь, но другие категории остаются зависимыми от затрат на логистику и производство. Рынок адаптируется к сезону, а покупатели - к новым ценам, выбирая то, что могут себе позволить.
