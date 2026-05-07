В Одессе начался сезон клубники: какие цены на Киевском рынке

Женщина несет свои покупки с рынка. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке начался сезон клубники. В этом году она появилась чуть раньше — но и стоит дороже. Причина проста: мало солнца, а спрос на местную, традиционно выше. В то же время, изменились цены и на другие продукты: огурец и редис стали дешевле. А хамса — тренд сезона.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский рынок, чтобы узнать актуальные цены на мясо, рыбу, овощи и молочную продукцию.

Клубника и овощи

На прилавках одесских рынков все больше клубники. По словам продавцов, сезон в Килии в этом году начался на несколько недель раньше, но погода все равно вносит свои коррективы. В результате это влияет на стоимость, но покупателей это не останавливает. Всем хочется уже полакомиться сладкой ягодой.

"В прошлом году немножко позже было, где-то 20 мая началось. А в этом году раньше. И цена немножко дешевле была, в этом году дороже. Из-за погоды: солнца мало. Спроса больше на нашу. Килиевская вкуснее, Греции такая — больше на любителя",— говорит продавщица Наталья.

Стоимость клубники:

Клубника (Килия) — 350 грн/кг

Клубника (Греция) — 250 грн/кг

Что касается овощей, то здесь ситуация не стабильна. Цены то повышаются, то снова падают. Причина — погода. Как только становится больше солнца, сразу же огурцы дают урожай и стоимость на них падает. В результаты таких перепадов ценники приходится менять несколько раз в неделю.

"Поднялась цена на помидоры, это Умань, немножко дороже идет, неделю назад дешевле была. Не знаю чего, но нам подняли цену. На огурец цены очень упали, резко, в воскресенье было 100, сегодня уже по 60 торгуем. Редис упали цены, на 20 грн. На капусту немножко поднялась. Была 45, 50, стала 60. От погоды все зависит: теплеет немножко, цена падает",— объясняет Наталья.

Стоимость овощей

Огурцы (Маяки) — 60 грн/кг

Помидоры (Маяки) — 150 грн/кг

Редис (Маяки) — 50 грн/кг

Капуста (Измаил) — 60 грн/кг

Грибы — 85 грн/кг

Картофель — 60 грн/кг

Молочная продукция

Единственное, где сейчас наблюдается стабильность, это молочный отдел. Молодой сочной травы много, соответственно и молока стало больше. Поэтому цены пока держатся на прежнем уровне, снизить их не дает доставка — топливо все еще дорогое.

"Не изменились цены вообще. Как вот сказали нам, что масло по 360 гривен, так и продаем, уступаем людям. К клубнике сливку берут, как кто любит. Берут, как правило, сметану. Сливка жирнее, а сметана менее жирная", — рассказывает продавец Анна.

Стоимость молочной продукции

Сыр нежирный — 80 грн/кг

Сыр жирный — 200 грн/кг

Сметана — 160 грн/кг

Сливки — 400 грн/кг

Масло — 460 грн/кг

Молоко — 40 грн/л

Мясная продукция

Цены на мясо на этой неделе также остаются стабильными, а местами даже немного снизились. Свинина подешевела, тогда как говядина и баранина держатся на месте. Однако спрос постепенно меняется.

"Цены на мясо не поднялись совсем. Свинина упала, говядина на месте. Очень много людей, молодых людей, они перестали есть свинину, они больше едят говядину, баранину, кролика, индейку, курочку", — рассказала продавщица Светлана.

Стоимость мяса

Сало свиное — 250 грн/кг

Рулька свиная — 120 грн/кг

Филе свиное — 240 грн/кг

Шея свиная — 350 грн/кг

Колбасы для гриля — 350 грн/кг

Курица целая — 200 грн/кг

Бедро баранины — 380 грн/кг

Кролик целый — 280 грн/кг

Телятина (биток) — 250 грн/кг

Рыбный ряд

Да и какой же одесский базар без рыбы? Прилавки заполнены товаром, на большую часть продукции цены не изменились, однако любимая многими скумбрия продолжает дорожать за неделю на 20 гривен. Связано это сразу с множеством факторов, среди которых и топливо, и сокращение улова. Но главным трендом сегодняшнего дня стала Хамса. Везут ее из Турции, потому что нашей по понятным причинам увы нет.

"Сейчас в тренде хамса у нас. Появилась молодая картошка, и все хотят именно хамсу. Ну а так как турки нам ее присылают, это же наша родная Черноморская. А все же соскучились по тюльке, ну а из-за войны наши в море не выходят, мы Черноморской торгуем, но турки нам отправляют",— делится продавщица Наталья.

Стоимость рыбы

Скумбрия — 430 грн/кг

Камбала — 270 грн/кг

Хек — 210 грн/кг

Филе семги — 700 грн/кг

Минтай — 180 грн/кг

Мойва — 240 грн/кг

Хамса — 220 грн/кг

Килька — 170 грн/кг

Сельдь — 210 грн/кг

Киевский рынок найдет чем удивить даже самого требовательного покупателя. Продавцы пытаются сдерживать цены как могут, одна надежда, что начнется сезон и тогда стоимость на большую часть продуктов упадет. Однако рассчитывать на резкие изменения все же не стоит, ведь многое зависит еще и от погоды, а также стоимости топлива.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в марте 2026 года индекс потребительских цен в Одесской области составил 101,2% — ниже среднего показателя по Украине. Больше всего за месяц подорожали фрукты, яйца, подсолнечное масло и отдельные крупы, тогда как овощи и часть мясной продукции стали дешевле.

