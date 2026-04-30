Весенний базар в Одессе: сколько стоят огурцы и клубника

Женщина достает что-то из сумки на базаре.

Весенний сезон на одесском базаре "Черемушки" принес первые изменения в стоимости продуктов, однако стабильного удешевления продавцы пока не прогнозируют. Часть сезонных позиций уже появилась в продаже, но погодные условия продолжают напрямую влиять на урожай и ценники. Теплая весна могла бы быстрее снизить стоимость овощей и зелени, однако затяжное похолодание корректирует ожидания. Покупатели же внимательно следят за ценами и все чаще покупают небольшими порциями.

Журналисты Новини.LIVE отправились на базар "Черемушки" в Одессе, чтобы узнать актуальную стоимость на продукты.

Овощи на базаре

Больше всего погодный фактор сейчас влияет именно на овощной сегмент. Из-за холодных ночей тепличные хозяйства недополучают урожай, а это сказывается на стоимости продукции. Продавцы объясняют: огурцы уже были дешевле, но в последнее время снова немного прибавили в цене из-за уменьшения объемов сбора.

"Наш огурец уже давно есть, цена была немного упала, но сейчас снова поднялась. Из-за холодов урожая меньше — цветы осыпаются. Огурец любит, чтобы даже ночью было не менее 18 градусов", — объясняет продавщица Лариса.

Стоимость овощей

Огурцы "Стрмочок" — 500 грн/кг

Помидоры коктейльные (Умань) — 400 грн/кг

Помидоры микадо — 300 грн/кг

Помидоры органика (Турция) — 220 грн/кг

Капуста молодая — 60 грн/кг

Картофель молодой — 150 грн/кг

Редиска — 80 грн/кг

Брокколи — 150 грн/кг

Перец — 150 грн/кг

Фрукты на базаре

Фруктово-ягодный сегмент постепенно наполняется украинской продукцией. На прилавках уже появилась первая местная клубника, которая хоть и дороже импортной, но привлекает покупателей вкусом и ароматом. Спрос на украинскую ягоду стабильно высокий, даже несмотря на более высокую цену.

"Клубничка уже есть наша, местная. Она вкуснее, мягче и ароматнее греческой. Люди постоянно берут, мы продаем от 50 гривен, вот кому сколько надо, на такую сумму", — рассказывает продавщица Светлана.

Стоимость фруктов

Клубника (Килия) — 350 грн/кг

Клубника (Греция) — 250 грн/кг

Апельсины Испания — 180 грн/кг

Мандарины Израиль — 200 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт

Груши — 400 грн/кг

Бананы — 100 грн/кг

Яблоки — 70-80 грн/кг

Зелень на базаре

В сегменте зелени резкого удешевления также не наблюдается. Часть позиций остается на уровне импортной продукции, а отдельные — даже дорожают из-за дефицита. В частности, это касается щавеля и шпината, которых этой весной на рынке немного.

"Что укроп, что петрушка — цены одинаковые, и на наше, и на импортное. А щавель и шпинат подорожали, потому что их очень мало", — отмечает продавец Сергей.

Стоимость зелени

Укроп — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Зеленый лук — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Рукола — 20 грн/пучок

Салат — 20 грн/пучок

Сельдерей — 25 грн/пучок

Мята — 50 грн/100 г

Розмарин — 70 грн/100 г

Тимьян — 70 грн/100 г

Салаты листовые — 250 грн/кг

Дубок фиолетовый — 300 грн/кг

Сельдерей стеблевой — 160 грн/кг

Айсберг — 170 грн/кг

Молочная продукция

Зато в молочном сегменте весна принесла определенное удешевление. С появлением молодой травы уменьшились расходы на содержание скота, что позволило немного скорректировать цены вниз. В то же время продавцы признают: на рынок молока и сыров влияют и долгосрочные проблемы — в частности сокращение частных хозяйств из-за войны.

"Сейчас уже весенний период, скот на молодой траве, поэтому цены немного опустились. Но людей, которые держат коров или коз, становится меньше", — говорит продавец Татьяна.

Стоимость молочки

Брынза коровья — 220-230 грн/кг

Брынза овечья — 350 грн/кг

Брынза козья — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Моцарелла — 100 грн/банка

Яйца куриные — 75 грн/10 шт

Яйца перепелиные — 75 грн/упаковка

Сыр жирный — 200-220 грн/кг

Сыр средней жирности — 150 грн/кг

Сыр нежирный — 120 грн/кг

Сулугуни — 300 грн/кг

Блины домашние — 270 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

Сметана — 180 грн/литр

Весна пока не принесла резкого удешевления, которого ожидают покупатели. Цены остаются чувствительными к погоде, урожайности и предложению на рынке. Продавцы надеются, что со стабильным потеплением и массовым поступлением местной продукции ситуация постепенно изменится. А пока одесситы приспосабливаются к весеннему рынку, где даже сезонный товар не всегда означает доступную цену.

Ранее Новини.LIVE писали, что на конец апреля на одесском рынке резко подешевел молодой картофель. Если перед Пасхой его продавали по 500 гривен, то сейчас цена упала более чем вдвое.

Также Новини.LIVE сообщали, что в марте 2026 года по сравнению с февралем индекс потребительских цен в Одесской области составил 101,2%. Для сравнения, средний показатель по Украине составил 101,7%. Продукты питания в области за месяц подорожали на 0,5%, тогда как в среднем по стране - на 1,3%.

