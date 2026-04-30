Весняний базар в Одесі: скільки коштують огірки та полуниця

Весняний сезон на одеському базарі "Черемушки" приніс перші зміни у вартості продуктів, однак стабільного здешевлення продавці поки не прогнозують. Частина сезонних позицій уже з’явилася у продажу, але погодні умови продовжують напряму впливати на врожай і цінники. Тепла весна могла б швидше знизити вартість овочів та зелені, однак затяжне похолодання коригує очікування. Покупці ж уважно стежать за цінами і дедалі частіше купують невеликими порціями.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на базар "Черемушки" в Одеесі, щоб дізнатися актуальну вартість на продукти.

Овочі на базарі

Найбільше погодний фактор наразі впливає саме на овочевий сегмент. Через холодні ночі тепличні господарства недоотримують врожай, а це позначається на вартості продукції. Продавці пояснюють: огірки вже були дешевшими, але останнім часом знову трохи додали в ціні через зменшення обсягів збору.

"Наш огірок вже давно є, ціна була трохи впала, але зараз знову піднялася. Через холод урожаю менше — квіти осипаються. Огірок любить, щоб навіть уночі було не менше 18 градусів", — пояснює продавчина Лариса.

Вартість овочів

Огірки "Стрмочок" — 500 грн/кг

Помідори коктейльні (Умань) — 400 грн/кг

Помідори мікадо — 300 грн/кг

Помідори органіка (Туреччина) — 220 грн/кг

Капуста молода — 60 грн/кг

Картопля молода — 150 грн/кг

Редиска — 80 грн/кг

Броколі — 150 грн/кг

Перець — 150 грн/кг

Фрукти на базарі

Фруктово-ягідний сегмент поступово наповнюється українською продукцією. На прилавках уже з’явилася перша місцева полуниця, яка хоч і дорожча за імпортну, але приваблює покупців смаком та ароматом. Попит на українську ягоду стабільно високий, навіть попри вищу ціну.

"Полуничка вже є наша, місцева. Вона смачніша, м’якша й ароматніша за грецьку. Люди постійно беруть, ми продаємо від 50 гривень, ось кому скільки треба, на таку сумму", — розповідає продавчиня Світлана.

Вартість фруктів

Полуниця (Кілія) — 350 грн/кг

Полуниця (Греція) — 250 грн/кг

Апельсини Іспанія — 180 грн/кг

Мандарини Ізраїль — 200 грн/кг

Авокадо — 120 грн/шт

Груші — 400 грн/кг

Банани — 100 грн/кг

Яблука — 70–80 грн/кг

Зелень на базарі

У сегменті зелені різкого здешевлення також не спостерігається. Частина позицій залишається на рівні імпортної продукції, а окремі — навіть дорожчають через дефіцит. Зокрема, це стосується щавлю та шпинату, яких цієї весни на ринку небагато.

"Що кріп, що петрушка — ціни однакові, і на наше, і на імпортне. А щавель і шпинат подорожчали, бо їх дуже мало", — зазначає продавець Сергій.

Вартість зелені

Укроп — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Кінза — 20 грн/пучок

Рукола — 20 грн/пучок

Салат — 20 грн/пучок

Селера — 25 грн/пучок

М’ята — 50 грн/100 г

Розмарин — 70 грн/100 г

Тим’ян — 70 грн/100 г

Салати листові — 250 грн/кг

Дубок фіолетовий — 300 грн/кг

Селера стеблова — 160 грн/кг

Айсберг — 170 грн/кг

Молочна продукція

Натомість у молочному сегменті весна принесла певне здешевлення. Із появою молодої трави зменшилися витрати на утримання худоби, що дозволило трохи скоригувати ціни вниз. Водночас продавці визнають: на ринок молока та сирів впливають і довгострокові проблеми — зокрема скорочення приватних господарств через війну.

"Зараз уже весняний період, худоба на молодій траві, тому ціни трохи опустилися. Але людей, які тримають корів чи кіз, стає менше", — каже продавчиня Тетяна.

Вартість молочки

Бринза коров’яча — 220–230 грн/кг

Бринза овеча — 350 грн/кг

Бринза козяча — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Моцарела — 100 грн/банка

Яйця курячі — 75 грн/10 шт

Яйця перепелині — 75 грн/упаковка

Сир жирний — 200–220 грн/кг

Сир середньої жирності — 150 грн/кг

Сир нежирний — 120 грн/кг

Сулугуні — 300 грн/кг

Млинці домашні — 270 грн/кг

Вершки — 350 грн/кг

Сметана — 180 грн/літр

Весна поки не принесла різкого здешевлення, якого очікують покупці. Ціни залишаються чутливими до погоди, врожайності та пропозиції на ринку. Продавці сподіваються, що зі стабільним потеплінням і масовим надходженням місцевої продукції ситуація поступово зміниться. А поки одесити пристосовуються до весняного ринку, де навіть сезонний товар не завжди означає доступну ціну.

Раніше Новини.LIVE писали, що на кінець квітня на одеському ринку різко подешевшала молода картопля. Якщо перед Великоднем її продавали по 500 гривень, то зараз ціна впала більш ніж удвічі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у березні 2026 року порівняно з лютим індекс споживчих цін на Одещині склав 101,2%. Для порівняння, середній показник по Україні становив 101,7%. Продукти харчування в області за місяць подорожчали на 0,5%, тоді як у середньому по країні — на 1,3%.

