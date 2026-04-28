В Одесі зросли ціни на м’ясо і ковбасу: вартість на ринку

Копчене м'ясо на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі на ринках почали зростати ціни на м’ясо та ковбасні вироби. На Новому ринку вже з'явилися нові цінники на свинину, копченості, домашні ковбаси та іншу популярну продукцію.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому ринку Одеси і дізналися про актуальні ціни на м'ясо і м'ясні продукти.

В Одесі дорожчає м'ясо і ковбаса

Продавчиня Валентина каже, що останнім часом подорожчали як свіже м’ясо, так і частина готових виробів — ковбаси, копченості та делікатеси. За її словами, різкого стрибка не сталося, однак нові закупівельні ціни вже вплинули на вартість товару на прилавках. Особливо це помітно на домашній та копченій продукції.

"Піднялася із-за соляри, із-за бензина, от із-за цього. Також поставщики піднімають ціну на м’ясо", — каже Валентина.

Вартість копченостей на ринку

Шийка фарширована — 350 грн/кг

Ковбаски/сосиски — 370-400 грн/кг

Почеревина — 400 грн/кг

Шийка копчена/біток копчений — 500 грн/кг

Ковбаса — 450 грн/кг

М’ясо (задня частина) — 450 грн/кг

Сирокопчені ковбаси — 650-700 грн/кг

Сало — 350 грн/кг

Курка — 350 грн/кг

Чи є попит на ринку

Попри зростання цін, продавці кажуть, що покупці на ринку є. Найкраща торгівля була у передсвяткові дні, коли люди активно купували продукти до столу. Після цього попит дещо знизився, але постійні клієнти продовжують приходити за якісною домашньою продукцією.

Читайте також:

"На Пасху була торговля, дякувати Богу. Зараз трошечки менше, але покупці є завжди", — сказала Валентина.

Вона додала, що найближчим часом ціни можуть ще коливатися. Багато залежатиме від вартості пального, нових поставок та ситуації на ринку м’яса загалом.

Подорожання продуктів на Одещині

У березні цього року порівняно з лютим індекс споживчих цін на Одещині склав 101,2%. Для порівняння, середній показник по Україні становив 101,7%. Продукти харчування в області за місяць подорожчали на 0,5%, тоді як у середньому по країні — на 1,3%. Лідером зростання стали фрукти та овочі, які додали в ціні до 3,9%. У групі молочних продуктів, сирів та яєць ціни зросли на 1,0%. Найбільше подорожчали саме яйця — на 5,0%. Сосиски та сардельки першого ґатунку подорожчали на 4,5%.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на одеських ринках уже з’явилася перша кілійська полуниця. Місцева ягода поки дорожча за імпортну, проте продавці кажуть, що найближчим часом ціни зміняться. Також очікується невдовзі в продажу й черешня.

Також Новини.LIVE писали, що на одеському Новому ринку різко подешевшала молода картопля. Якщо перед Великоднем її продавали по 500 гривень, то зараз ціна впала більш ніж удвічі.