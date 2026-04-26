В Одесі впали ціни на молоду картоплю: вартість на ринку

Молода картопля у відрах на продажу. Фото: Новини.LIVE

Станом на кінець квітня на одеському Новому ринку різко подешевшала молода картопля. Якщо перед Великоднем її продавали по 500 гривень, то зараз ціна впала більш ніж удвічі.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому ринку Одеси і дізналися актуальні ціни на овочі.

Молода картопля дешевшає на ринках Одеси

Після свят на одеських ринках почали дешевшати сезонні овочі. Одним із найпомітніших прикладів стала молода картопля, яка ще нещодавно вважалася дорогим раннім товаром. Продавці пояснюють, що перед Великоднем попит був дуже високим, а самої продукції на ринку було мало. Через це ціни трималися на піковому рівні.

"Перша була, звичайно, дорога. На Пасху була 500 гривень, а зараз, як ви бачите, вже 200 гривень картопля у нас нечищена. Є чищена по 300", — каже продавчиня Галина.

За словами прадавців, перед святами люди активно брали ранню картоплю, навіть попри високу вартість. Особливо жвавими були останні дні перед Великоднем.

"Брали на Пасху. У п’ятницю, суботу брали. Навіть комусь не вистачило, бо вона була перша і її було мало", — додає Галина.

Після свят ситуація змінилася. На ринку стало більше сезонної продукції, а попит поступово вирівнявся. Саме це й вплинуло на ціну. Разом із картоплею дешевшають і деякі інші овочі. Галина каже, що зниження вже видно на огірках, редисці та молодій капусті.

"Овочів уже більше і ціна падає. І на огірки, і на редиску, і на капусточку. Все дешевіє", — каже продавчиня.

Вартість овочів на Новому ринку в Одесі

Картопля молода — 200 грн/кг (нечищена), 300 грн/кг (чищена)

Цибуля — 20 грн/кг

Буряк — 20 грн/кг

Морква — 30 грн/кг

Капуста молода — 80 грн/кг

Капуста пекінська — 100 грн/кг

Кабачки — 120-170 грн/кг (місцеві), 170 грн/кг

Баклажани — 200 грн/кг

Огірки — 160-200 грн/кг

Помідори — 200-300 грн/кг (імпортні), від 300 грн/кг (Умань)

Перець — 250 грн (Іспанія), 300 грн (Туреччина)

Гриби — 150-170 грн/кг

Шпинат — 25 грн

Салат — 25 грн

Щавель — 20 грн

Рукола — 20-30 грн

Петрушка — 20-25 грн

Зелена цибуля — 20 грн

Як змінилися ціни на овочі за місяць

У квітні на Новому ринку в Одесі частина овочів подешевшала порівняно з березнем. Найбільше за місяць подешевшала молода капуста — у березні за неї просили 120 грн за кілограм, а зараз уже 80 грн. Доступнішими стали й кабачки: замість 200 грн/кг у березні тепер їх продають по 120-170 грн. Буряк також трохи знизився в ціні — з 25 до 20 грн/кг. А от морква залишилась без змін — 30 грн за кілограм.

З огірками ситуація різна: дешевші варіанти навпаки підросли в ціні зі 120 до 160 грн/кг, зате дорожчі стали доступнішими — якщо раніше доходили до 270 грн, то тепер переважно до 200 грн/кг. Звичайні помідори, як і раніше, стартують від 200 грн/кг, а сортові з Умані трохи подешевшали — з 320-400 грн до 300 грн. Ціна на перець майже не змінилася і тримається в межах 250-300 грн за кілограм.

Раніше Новини.LIVE писали, що на ринках Одеси з'явилася перша місцева полуниця з міста Кілія. Поки що української ягоди небагато, тому коштує вона дорожче за грецьку, а саме 350-400 грн. Крім цього, уже невдовзі очікується в продажу і перша черешня, правда, поки імпортна, адже місце з'явиться аж у червні.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у березні 2026 року порівняно з лютим індекс споживчих цін на Одещині склав 101,2%. Для порівняння, середній показник по Україні становив 101,7%. Продукти харчування в області за місяць подорожчали на 0,5%, тоді як у середньому по країні — на 1,3%.