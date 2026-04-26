В Одессе упали цены на молодой картофель: стоимость на рынке

Молодой картофель в ведрах на продажу.

По состоянию на конец апреля на одесском Новом рынке резко подешевел молодой картофель. Если перед Пасхой его продавали по 500 гривен, то сейчас цена упала более чем вдвое.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом рынке Одессы и узнали актуальные цены на овощи.

Молодой картофель дешевеет на рынках Одессы

После праздников на одесских рынках начали дешеветь сезонные овощи. Одним из самых заметных примеров стал молодой картофель, который еще недавно считался дорогим ранним товаром. Продавцы объясняют, что перед Пасхой спрос был очень высоким, а самой продукции на рынке было мало. Из-за этого цены держались на пиковом уровне.

"Первая была, конечно, дорогая. На Пасху была 500 гривен, а сейчас, как вы видите, уже 200 гривен картошка у нас нечищеная. Есть чищеный по 300", — говорит продавщица Галина.

По словам продавцов, перед праздниками люди активно брали ранний картофель, даже несмотря на высокую стоимость. Особенно оживленными были последние дни перед Пасхой.

"Брали на Пасху. В пятницу, субботу брали. Даже кому-то не хватило, потому что она была первая и ее было мало", — добавляет Галина.

После праздников ситуация изменилась. На рынке стало больше сезонной продукции, а спрос постепенно выровнялся. Именно это и повлияло на цену. Вместе с картофелем дешевеют и некоторые другие овощи. Галина говорит, что снижение уже видно на огурцах, редисе и молодой капусте.

"Овощей уже больше и цена падает. И на огурцы, и на редиску, и на капусточку. Все дешевеет", — говорит продавщица.

Стоимость овощей на Новом рынке в Одессе

Картофель молодой — 200 грн/кг (нечищеный), 300 грн/кг (чищеный)

Лук — 20 грн/кг

Свекла — 20 грн/кг

Морковь — 30 грн/кг

Капуста молодая — 80 грн/кг

Капуста пекинская — 100 грн/кг

Кабачки — 120-170 грн/кг (местные), 170 грн/кг

Баклажаны — 200 грн/кг

Огурцы — 160-200 грн/кг

Помидоры — 200-300 грн/кг (импортные), от 300 грн/кг (Умань)

Перец — 250 грн (Испания), 300 грн (Турция)

Грибы — 150-170 грн/кг

Шпинат — 25 грн

Салат — 25 грн

Щавель — 20 грн

Рукола — 20-30 грн

Петрушка — 20-25 грн

Зеленый лук — 20 грн

Как изменились цены на овощи за месяц

В апреле на Новом рынке в Одессе часть овощей подешевела по сравнению с мартом. Больше всего за месяц подешевела молодая капуста — в марте за нее просили 120 грн за килограмм, а сейчас уже 80 грн. Доступнее стали и кабачки: вместо 200 грн/кг в марте теперь их продают по 120-170 грн. Свекла также немного снизилась в цене — с 25 до 20 грн/кг. А вот морковь осталась без изменений — 30 грн за килограмм.

С огурцами ситуация разная: более дешевые варианты наоборот подросли в цене со 120 до 160 грн/кг, зато более дорогие стали доступнее — если раньше доходили до 270 грн, то теперь преимущественно до 200 грн/кг. Обычные помидоры, как и раньше, стартуют от 200 грн/кг, а сортовые из Умани немного подешевели — с 320-400 грн до 300 грн. Цена на перец почти не изменилась и держится в пределах 250-300 грн за килограмм.

Ранее Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы появилась первая местная клубника из города Килия. Пока украинской ягоды немного, поэтому стоит она дороже греческой, а именно 350-400 грн. Кроме этого, уже вскоре ожидается в продаже и первая черешня, правда, пока импортная, ведь место появится только в июне.

Также Новини.LIVE сообщали, что в марте 2026 года по сравнению с февралем индекс потребительских цен в Одесской области составил 101,2%. Для сравнения, средний показатель по Украине составил 101,7%. Продукты питания в области за месяц подорожали на 0,5%, тогда как в среднем по стране — на 1,3%.