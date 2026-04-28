Главная Одесса В Одессе выросли цены на мясо и колбасу: стоимость на рынке

В Одессе выросли цены на мясо и колбасу: стоимость на рынке

Дата публикации 28 апреля 2026 14:16
В Одессе выросли цены на мясо и колбасу: стоимость на рынке
Копченое мясо на прилавках рынка. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на рынках начали расти цены на мясо и колбасные изделия. На Новом рынке уже появились новые ценники на свинину, копчености, домашние колбасы и другую популярную продукцию.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом рынке Одессы и узнали об актуальных ценах на мясо и мясные продукты.

Реклама

В Одессе дорожает мясо и колбаса

Продавщица Валентина говорит, что в последнее время подорожали как свежее мясо, так и часть готовых изделий — колбасы, копчености и деликатесы. По ее словам, резкого скачка не произошло, однако новые закупочные цены уже повлияли на стоимость товара на прилавках. Особенно это заметно на домашней и копченой продукции.

"Поднялась из-за соляры, из-за бензина, вот из-за этого. Также поставщики поднимают цену на мясо", — говорит Валентина.

Реклама

Стоимость копченостей на рынке

  • Шейка фаршированная — 350 грн/кг
  • Колбаски/сосиски — 370-400 грн/кг
  • Почеревина — 400 грн/кг
  • Шейка копченая/биток копченый — 500 грн/кг
  • Колбаса — 450 грн/кг
  • Мясо (задняя часть) — 450 грн/кг
  • Сырокопченые колбасы — 650-700 грн/кг
  • Сало — 350 грн/кг
  • Курица — 350 грн/кг

Есть ли спрос на рынке

Несмотря на рост цен, продавцы говорят, что покупатели на рынке есть. Лучшая торговля была в предпраздничные дни, когда люди активно покупали продукты к столу. После этого спрос несколько снизился, но постоянные клиенты продолжают приходить за качественной домашней продукцией.

Реклама

"На Пасху была торговля, слава Богу. Сейчас немножечко меньше, но покупатели есть всегда", — сказала Валентина.

Она добавила, что в ближайшее время цены могут еще колебаться. Многое будет зависеть от стоимости топлива, новых поставок и ситуации на рынке мяса в целом.

Подорожание продуктов в Одесской области

В марте этого года по сравнению с февралем индекс потребительских цен в Одесской области составил 101,2%. Для сравнения, средний показатель по Украине составил 101,7%. Продукты питания в области за месяц подорожали на 0,5%, тогда как в среднем по стране — на 1,3%. Лидером роста стали фрукты и овощи, которые прибавили в цене до 3,9%. В группе молочных продуктов, сыров и яиц цены выросли на 1,0%. Больше всего подорожали именно яйца — на 5,0%. Сосиски и сардельки первого сорта подорожали на 4,5%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на одесских рынках уже появилась первая килийская клубника. Местная ягода пока дороже импортной, однако продавцы говорят, что в ближайшее время цены изменятся. Также ожидается вскоре в продаже и черешня.

Также Новини.LIVE писали, что на одесском Новом рынке резко подешевел молодой картофель. Если перед Пасхой его продавали по 500 гривен, то сейчас цена упала более чем вдвое.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

