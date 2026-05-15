Сезон полуниці в Одесі: ціни на ринку та супермаркеті

На одеських ринках у розпалі сезон полуниці. Цього року ягода з’явилася раніше, ніж торік, однак через погоду ціни залишаються високими. Найбільший попит покупці мають на кілійську ягоду. Також її активно продають у супермаркетах, де діють акційні пропозиції.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському базарі Одеси та в одному із супермаркетів міста, щоб порівняти ціни на полуницю.

Ціни на ринку

На Київському базарі продавці розповідають, що сезон полуниці цього року почався раніше. Водночас через нестачу сонця врожай дозріває повільніше, що вплинуло на вартість ягоди.

"У минулому році трошки пізніше було, десь 20 травня почалось. А цього року раніше. І ціна трошки дешевшою була, цього року дорожче. Через погоду: сонця мало", — каже продавчиня Наталя.

За її словами, покупці частіше обирають саме місцеву ягоду. Адже вона смачніша ніж імпортна.

"Попиту більше на нашу. Кілійська смачніша, грецька така — більше на любителя", — додає вона.

Наразі кілійська полуниця на ринку коштує близько 350 гривень за кілограм. Полуницю з Греції продають дешевше — приблизно по 250 гривень за кілограм.

Ціни в супермаркетах

У супермаркетах Одеси також продають як вагову полуницю, так і фасовану. Вагова ягода коштує 299 гривень за кілограм за акційною ціною. До знижки її продавали по 369 гривень за кілограм. Полуницю в упаковках по 500 грамів можна купити за 249 гривень. Також у продажу є ягідний мікс із полуниці та лохини — його вартість становить 449 гривень за упаковку.

Попит на ягоду попри високі ціни, покупців на ринках менше не стає. Одесити активно купують першу сезонну ягоду, а продавці очікують, що наприкінці травня полуниці стане значно більше.

