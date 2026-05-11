На одеських ринках дешевшає м'ясо: ціни на базарі сьогодні

Люди обирають м'ясо на базарі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках ціни на м’ясо майже не змінилися. Свинина навіть трохи подешевшала, тоді як яловичина та баранина залишаються на попередньому рівні. Продавці кажуть, що змінюються й смаки покупців — молодь дедалі частіше обирає курятину, індичку та телятину.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на м'ясо.

Сезон шашликів

На Київському ринку в Одесі продавці активно пропонують м’ясо для гриля та шашликів. Покупцям готують фірмові маринади, ковбаски та шашлик під замовлення. За словами продавчині Світлани, особливий попит зараз мають уже замариновані продукти.

"У нас є свій фірмовий маринадик, ми робимо шашличок під замовлення зі свинячої шийки. Там нічого особливого — сіль, перець, хмелі-сунелі. Але є наш власний соус, який ми самі робимо. Це вже секрет", — розповіла продавчиня.

Продавчиня Світлана про сезон шашликів. Фото: Новини.LIVE

Водночас продавці помічають, що молоді люди дедалі рідше купують свинину. Натомість більше цікавляться телятиною, бараниною, кроликом та курятиною.

"Багато молодих людей перестали їсти свинину. Більше беруть яловичину, телятину, баранину, кролика, індичку чи курочку. Тому попит зараз трохи змінився", — каже Світлана.

М'ясо на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує м’ясо в Одесі

Сало свиняче — 250 грн/кг

Рулька свиняча — 120 грн/кг

Реберця свинячі — 280 грн/кг

Філе свиняче — 240 грн/кг

Шия свиняча — 350 грн/кг

Ковбаски для гриля — 350 грн/кг

Стейки для гриля — 330 грн/кг

Курка ціла — 180–200 грн/кг

Бульйонна курка — 170 грн/кг

Стегно баранини — 380 грн/кг

Кролик цілий — 280 грн/кг

Телятина — 250–380 грн/кг

Ковбаски для грилю. Фото: Новини.LIVE

Попит на ринку

Продавці кажуть, що у будні дні людей на ринку менше, ніж перед вихідними. Однак торгівлю підтримують доставка та відправлення замовлень по Одесі та в інші міста України. За словами Світлани, ціни на м’ясо поки залишаються стабільними, а свинина навіть трохи подешевшала. Яловичина та баранина, навпаки, тримаються на тому ж рівні й суттєво не змінюються в ціні.

"Покупців по-різному буває. У будні трохи менше. Але ми працюємо з доставкою та відправкою, тому покупців нам вистачає", — додала продавчиня.

Свиняча грудинка у продажу. Фото: Новини.LIVE

Як обрати свіже м’ясо

Обираючи м’ясо, варто звертати увагу не лише на ціну, а й на зовнішній вигляд, запах і текстуру. Саме це допомагає зрозуміти, наскільки продукт свіжий. На що дивитися перед покупкою:

Колір має бути природним. Свинина — світло-рожева, яловичина — червона, телятина — ніжно-рожева, курятина — без сірих чи жовтих плям.

Поверхня м’яса повинна бути трохи вологою, але не слизькою. Якщо шматок липкий або вкритий слизом — продукт уже несвіжий.

Запах має бути нейтральним і легким. Кислий, різкий або "затхлий" запах — ознака псування.

Натисніть пальцем на м’ясо. Свіже м’ясо швидко повертає форму. Якщо ямка залишається — продукт залежався.

Жир також показує якість. У свинини він має бути білим або кремовим. Жовтий жир може свідчити про старе м’ясо.

Що ще варто врахувати

Для шашлику найчастіше беруть свинячу шию — вона м’яка та соковита. Для бульйону краще підходить домашня курка або рулька. А для стейків варто обирати шматки з невеликими жировими прожилками. Також продавці радять не купувати м’ясо, яке лежить під прямим сонцем або без холодильника, особливо у теплу погоду.

Як повідомляли Новини.LIVE, на одеських ринках за кілька днів майже вдвічі подешевшали огірки. Водночас помідори та капуста після короткого спаду знову почали зростати у вартості. Продавці пояснюють, що ситуація зараз напряму залежить від погоди та температури.

Також Новини.LIVE писали, що на ринках Одеси почали змінюватися ціни на рибу та морепродукти. Найбільше подорожчала скумбрія, а окремі види чорноморської риби взагалі стали дефіцитними через війну та проблеми з виловом.