На одесских рынках дешевеет мясо: цены на базаре сегодня

Люди выбирают мясо на базаре. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках цены на мясо почти не изменились. Свинина даже немного подешевела, тогда как говядина и баранина остаются на прежнем уровне. Продавцы говорят, что меняются и вкусы покупателей — молодежь все чаще выбирает курятину, индейку и телятину.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском базаре в Одессе и узнали актуальные цены на мясо.

Сезон шашлыков

На Киевском рынке в Одессе продавцы активно предлагают мясо для гриля и шашлыков. Покупателям готовят фирменные маринады, колбаски и шашлык под заказ. По словам продавщицы Светланы, особым спросом сейчас пользуются уже замаринованные продукты.

"У нас есть свой фирменный маринадик, мы делаем шашлычок под заказ из свиной шейки. Там ничего особенного — соль, перец, хмели-сунели. Но есть наш собственный соус, который мы сами делаем. Это уже секрет", — рассказала продавщица.

Продавщица Светлана о сезоне шашлыков. Фото: Новини.LIVE

В то же время продавцы замечают, что молодые люди все реже покупают свинину. Зато больше интересуются телятиной, бараниной, кроликом и курятиной.

"Многие молодые люди перестали есть свинину. Больше берут говядину, телятину, баранину, кролика, индейку или курочку. Поэтому спрос сейчас немного изменился", — говорит Светлана.

Мясо на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит мясо в Одессе

Сало свиное — 250 грн/кг

Рулька свиная — 120 грн/кг

Ребрышки свиные — 280 грн/кг

Филе свиное — 240 грн/кг

Шея свиная — 350 грн/кг

Колбаски для гриля — 350 грн/кг

Стейки для гриля — 330 грн/кг

Курица целая — 180-200 грн/кг

Бульонная курица — 170 грн/кг

Бедро баранины — 380 грн/кг

Кролик целый — 280 грн/кг

Телятина — 250-380 грн/кг

Колбаски для гриля. Фото: Новини.LIVE

Спрос на рынке

Продавцы говорят, что в будние дни людей на рынке меньше, чем перед выходными. Однако торговлю поддерживают доставка и отправка заказов по Одессе и в другие города Украины. По словам Светланы, цены на мясо пока остаются стабильными, а свинина даже немного подешевела. Говядина и баранина, наоборот, держатся на том же уровне и существенно не меняются в цене.

"Покупателей по-разному бывает. В будни немного меньше. Но мы работаем с доставкой и отправкой, поэтому покупателей нам хватает", — добавила продавец.

Свиная грудинка в продаже. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать свежее мясо

Выбирая мясо, стоит обращать внимание не только на цену, но и на внешний вид, запах и текстуру. Именно это помогает понять, насколько продукт свежий. На что смотреть перед покупкой:

Цвет должен быть естественным. Свинина — светло-розовая, говядина — красная, телятина — нежно-розовая, курятина — без серых или желтых пятен.

Поверхность мяса должна быть немного влажной, но не скользкой. Если кусок липкий или покрыт слизью — продукт уже несвежий.

Запах должен быть нейтральным и легким. Кислый, резкий или "затхлый" запах — признак порчи.

Нажмите пальцем на мясо. Свежее мясо быстро возвращает форму. Если ямка остается — продукт залежался.

Жир также показывает качество. У свинины он должен быть белым или кремовым. Желтый жир может свидетельствовать о старом мясе.

Что еще стоит учесть

Для шашлыка чаще всего берут свиную шею — она мягкая и сочная. Для бульона лучше подходит домашняя курица или рулька. А для стейков стоит выбирать куски с небольшими жировыми прожилками. Также продавцы советуют не покупать мясо, которое лежит под прямым солнцем или без холодильника, особенно в теплую погоду.

Как сообщали Новини.LIVE, на одесских рынках за несколько дней почти вдвое подешевели огурцы. В то же время помидоры и капуста после короткого спада снова начали расти в стоимости. Продавцы объясняют, что ситуация сейчас напрямую зависит от погоды и температуры.

Также Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы начали меняться цены на рыбу и морепродукты. Больше всего подорожала скумбрия, а отдельные виды черноморской рыбы вообще стали дефицитными из-за войны и проблем с выловом.