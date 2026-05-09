Скумбрія здорожчала: на ринках Одеси змінилися ціни на рибу

Риба на прилавках Київського ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На ринках Одеси почали змінюватися ціни на рибу та морепродукти. Найбільше подорожчала скумбрія, а окремі види чорноморської риби взагалі стали дефіцитними через війну та проблеми з виловом.

Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на Київському ринку Одеси.

В Одесі дорожчає скумбрія

Останніми тижнями на Київському ринку все частіше можна побачити нові цінники у рибних рядах. Найбільше зміни помітні по скумбрії, яка подорожчала як у замороженому вигляді, так і у малосольному. Вона за тиждень додала у ціні 20 гривень. При цьому продавці на ринку наголошують, що суттєвої додаткової націнки самі не роблять. Зміни пов’язують саме з цінами постачальників та ситуацією з виловом риби.

"Кажуть, що закінчується вилов скумбрії. Наскільки це відповідає дійсності, я вам не можу сказати", — каже продавчиня Наталія.

Дефіцит чорноморської риби в Одесі

Окремо Наталія говорить і про дефіцит частини чорноморської риби. Найбільше це помітно по тюльці, яку одесити традиційно вважають однією з найпопулярніших сезонних позицій. Причину пов’язують із війною. Через небезпеку в морі українські рибальські судна практично не виходять на вилов.

"Тюльки зараз немає, тому що через війну наші кораблі не виходять у море. Тому чорноморською рибою торгуємо, але її нам турки відправляють", — додає Наталія.

Ціни на рибу на Київському ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Яку рибу зараз найбільше купляють одесити

З приходом весни на ринку змінився і попит. Після появи молодої картоплі покупці почали активно шукати хамсу, яка традиційно асоціюється саме з весняним сезоном. Продавчиня каже, що зараз це одна з найпопулярніших рибних позицій. Її розкуповують значно швидше, ніж ще кілька тижнів тому.

"Зараз в тренді хамса, тому що з'явилася молода картопля і всі хочуть саме хамсу", — каже Наталія.

Ціни на рибу в Одесі

Скумбрія — 430 грн/кг

Камбала — 270 грн/кг

Хек — 210 грн/кг

Філе сьомги — 700 грн/кг

Мінтай — 180 грн/кг

Мойва — 240 грн/кг

Хамса — 220 грн/кг

Кілька — 170 грн/кг

Оселедець — 210 грн/кг

Які ціни були у квітні на рибу

Порівняно з квітнем у травні на Київському ринку в Одесі помітно змінилися ціни на частину риби. Найбільше подорожчала скумбрія. Якщо у квітні свіжа риба коштувала від 220 грн за кілограм, то зараз її продають уже по 430 грн. Хамса також додала у вартості — зі 180 грн до 220 грн за кілограм. Подорожчала і кілька: зі 160 грн до 170 грн.

Хек теж став дорожчим. У квітні його продавали від 180 грн за кілограм, а у травні — вже по 210 грн. Водночас оселедець навпаки трохи подешевшав. Якщо раніше норвезький та ісландський коштували 230-240 грн за кілограм, то тепер ціна тримається близько 210 грн. Загалом у травні найбільше зросли ціни саме на популярну морську рибу, особливо скумбрію та хамсу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на ринках Одеси цієї весни змінилися ціни на домашній сир, який став дешевшим порівняно із зимовим періодом. Наприклад, зимою він був 250 гривень жирний сир, а зараз 200. Здешевлення стосується загалом молочної продукції, яка почала трохи "просідати" в ціні.

Також Новини.LIVE писали, що на одеських ринках почали зростати ціни на зелень. Найбільше подорожчали шпинат, щавель, кріп, петрушка та салати через холодну погоду в регіоні і дорогий імпорт. Очікується, що ціни можуть стабілізуватися, коли на ринок почне масово надходити нова продукція з господарств області.