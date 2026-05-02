Зелений борщ в Одесі дорожчає: ціни на шпинат і щавель на ринку

Зелень на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках почали зростати ціни на зелень. Найбільше подорожчали шпинат, щавель, кріп, петрушка та салати через холодну погоду в регіоні і дорогий імпорт.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку "Черемушки" в Одесі і дізналися про актуальні ціни на зелень.

В Одесі здорожчала зелень

Продавець Сергій пояснює, що зараз на ринку не вистачає частини продукції. Через це ціни поступово піднімаються, навіть попри загальну тенденцію до здешевлення овочів. Дефіцит найбільше відчутний саме по окремих культурах. Зокрема, шпинат і щавель швидко розкуповують, а нових партій надходить недостатньо.

"Щавель подорожчав, як і шпинат. Його дуже мало. Молоденький весь повирізали, і зараз його просто не вистачає, тому і ціна висока", — каже продавець Сергій.

При цьому більшість іншої зелені продається за приблизно однаковими цінами. Наприклад, пучки кропу, петрушки чи руколи коштують близько 20 гривень, тоді як шпинат уже дорожчий.

"У нас майже все по 20 гривень, але шпинат дорожчий — по 25. Це тому, що його менше", — додає Сергій.

Продавець пояснює, що на формування ціни впливає і сезонність. Частину молодої зелені вже зібрали раніше, а новий врожай ще не вийшов у достатній кількості. Очікується, що ціни можуть стабілізуватися, коли на ринок почне масово надходити нова продукція з господарств області.

Вартість зелені на ринку в Одесі

Укроп — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Зелена цибуля — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Кінза — 20 грн/пучок

Рукола — 20 грн/пучок

Салат — 20 грн/пучок

Селера — 25 грн/пучок

М’ята — 50 грн/100 г

Розмарин — 70 грн/100 г

Тим’ян — 70 грн/100 г

Салати листові — 250 грн/кг

Дубок фіолетовий — 300 грн/кг

Селера стеблова — 160 грн/кг

Айсберг — 170 грн/кг

Подорожання продуктів на Одещині

У березні цього року порівняно з лютим індекс споживчих цін на Одещині склав 101,2%. Для порівняння, середній показник по Україні становив 101,7%. Продукти харчування в області за місяць подорожчали на 0,5%, тоді як у середньому по країні — на 1,3%. Лідером зростання стали фрукти та овочі, які додали в ціні до 3,9%. У групі молочних продуктів, сирів та яєць ціни зросли на 1,0%. Найбільше подорожчали саме яйця — на 5,0%. Сосиски та сардельки першого ґатунку подорожчали на 4,5%.

