Зеленый борщ в Одессе дорожает: цены на шпинат и щавель на рынке
На одесских рынках начали расти цены на зелень. Больше всего подорожали шпинат, щавель, укроп, петрушка и салаты из-за холодной погоды в регионе и дорогого импорта.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали об актуальных ценах на зелень.
В Одессе подорожала зелень
Продавец Сергей объясняет, что сейчас на рынке не хватает части продукции. Поэтому цены постепенно поднимаются, даже несмотря на общую тенденцию к удешевлению овощей. Дефицит больше всего ощутим именно по отдельным культурам. В частности, шпинат и щавель быстро раскупают, а новых партий поступает недостаточно.
"Щавель подорожал, как и шпинат. Его очень мало. Молоденький весь повырезали, и сейчас его просто не хватает, поэтому и цена высокая", — говорит продавец Сергей.
При этом большинство другой зелени продается по примерно одинаковым ценам. Например, пучки укропа, петрушки или рукколы стоят около 20 гривен, тогда как шпинат уже дороже.
"У нас почти все по 20 гривен, но шпинат дороже — по 25. Это потому, что его меньше", — добавляет Сергей.
Продавец объясняет, что на формирование цены влияет и сезонность. Часть молодой зелени уже собрали раньше, а новый урожай еще не вышел в достаточном количестве. Ожидается, что цены могут стабилизироваться, когда на рынок начнет массово поступать новая продукция из хозяйств области.
Стоимость зелени на рынке в Одессе
- Укроп — 20 грн/пучок
- Петрушка — 20 грн/пучок
- Зеленый лук — 20 грн/пучок
- Щавель — 20 грн/пучок
- Шпинат — 25 грн/пучок
- Кинза — 20 грн/пучок
- Рукола — 20 грн/пучок
- Салат — 20 грн/пучок
- Сельдерей — 25 грн/пучок
- Мята — 50 грн/100 г
- Розмарин — 70 грн/100 г
- Тимьян — 70 грн/100 г
- Салаты листовые — 250 грн/кг
- Дубок фиолетовый — 300 грн/кг
- Сельдерей стеблевой — 160 грн/кг
- Айсберг — 170 грн/кг
Подорожание продуктов в Одесской области
В марте этого года по сравнению с февралем индекс потребительских цен в Одесской области составил 101,2%. Для сравнения, средний показатель по Украине составил 101,7%. Продукты питания в области за месяц подорожали на 0,5%, тогда как в среднем по стране — на 1,3%. Лидером роста стали фрукты и овощи, которые прибавили в цене до 3,9%. В группе молочных продуктов, сыров и яиц цены выросли на 1,0%. Больше всего подорожали именно яйца — на 5,0%. Сосиски и сардельки первого сорта подорожали на 4,5%.
