Зеленый борщ в Одессе дорожает: цены на шпинат и щавель на рынке

Зелень на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках начали расти цены на зелень. Больше всего подорожали шпинат, щавель, укроп, петрушка и салаты из-за холодной погоды в регионе и дорогого импорта.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали об актуальных ценах на зелень.

В Одессе подорожала зелень

Продавец Сергей объясняет, что сейчас на рынке не хватает части продукции. Поэтому цены постепенно поднимаются, даже несмотря на общую тенденцию к удешевлению овощей. Дефицит больше всего ощутим именно по отдельным культурам. В частности, шпинат и щавель быстро раскупают, а новых партий поступает недостаточно.

"Щавель подорожал, как и шпинат. Его очень мало. Молоденький весь повырезали, и сейчас его просто не хватает, поэтому и цена высокая", — говорит продавец Сергей.

При этом большинство другой зелени продается по примерно одинаковым ценам. Например, пучки укропа, петрушки или рукколы стоят около 20 гривен, тогда как шпинат уже дороже.

Читайте также:

"У нас почти все по 20 гривен, но шпинат дороже — по 25. Это потому, что его меньше", — добавляет Сергей.

Продавец объясняет, что на формирование цены влияет и сезонность. Часть молодой зелени уже собрали раньше, а новый урожай еще не вышел в достаточном количестве. Ожидается, что цены могут стабилизироваться, когда на рынок начнет массово поступать новая продукция из хозяйств области.

Стоимость зелени на рынке в Одессе

Укроп — 20 грн/пучок

Петрушка — 20 грн/пучок

Зеленый лук — 20 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Шпинат — 25 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Рукола — 20 грн/пучок

Салат — 20 грн/пучок

Сельдерей — 25 грн/пучок

Мята — 50 грн/100 г

Розмарин — 70 грн/100 г

Тимьян — 70 грн/100 г

Салаты листовые — 250 грн/кг

Дубок фиолетовый — 300 грн/кг

Сельдерей стеблевой — 160 грн/кг

Айсберг — 170 грн/кг

Подорожание продуктов в Одесской области

В марте этого года по сравнению с февралем индекс потребительских цен в Одесской области составил 101,2%. Для сравнения, средний показатель по Украине составил 101,7%. Продукты питания в области за месяц подорожали на 0,5%, тогда как в среднем по стране — на 1,3%. Лидером роста стали фрукты и овощи, которые прибавили в цене до 3,9%. В группе молочных продуктов, сыров и яиц цены выросли на 1,0%. Больше всего подорожали именно яйца — на 5,0%. Сосиски и сардельки первого сорта подорожали на 4,5%.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на одесских рынках уже появилась первая килийская клубника. Местная ягода пока дороже импортной, однако продавцы говорят, что в ближайшее время цены изменятся. Также ожидается вскоре в продаже и черешня.

Также Новини.LIVE писали, что на одесском Новом рынке резко подешевел молодой картофель. Если перед Пасхой его продавали по 500 гривен, то сейчас цена упала более чем вдвое.