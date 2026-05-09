Скумбрия подорожала: на рынках Одессы изменились цены на рыбу

Рыба на прилавках Киевского рынка в Одессе.

На рынках Одессы начали меняться цены на рыбу и морепродукты. Больше всего подорожала скумбрия, а отдельные виды черноморской рыбы вообще стали дефицитными из-за войны и проблем с выловом.

Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит рыба на Киевском рынке Одессы.

В Одессе дорожает скумбрия

В последние недели на Киевском рынке все чаще можно увидеть новые ценники в рыбных рядах. Больше всего изменения заметны по скумбрии, которая подорожала как в замороженном виде, так и в малосольном. Она за неделю прибавила в цене 20 гривен. При этом продавцы на рынке отмечают, что существенной дополнительной наценки сами не делают. Изменения связывают именно с ценами поставщиков и ситуацией с выловом рыбы.

"Говорят, что заканчивается вылов скумбрии. Насколько это соответствует действительности, я вам не могу сказать", — говорит продавщица Наталья.

Дефицит черноморской рыбы в Одессе

Отдельно Наталья говорит и о дефиците части черноморской рыбы. Больше всего это заметно по тюльке, которую одесситы традиционно считают одной из самых популярных сезонных позиций. Причину связывают с войной. Из-за опасности в море украинские рыболовные суда практически не выходят на вылов.

"Тюльки сейчас нет, потому что из-за войны наши корабли не выходят в море. Поэтому черноморской рыбой торгуем, но ее нам турки отправляют", — добавляет Наталья.

Цены на рыбу на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Какую рыбу сейчас больше всего покупают одесситы

С приходом весны на рынке изменился и спрос. После появления молодого картофеля покупатели начали активно искать хамсу, которая традиционно ассоциируется именно с весенним сезоном. Продавщица говорит, что сейчас это одна из самых популярных рыбных позиций. Ее раскупают значительно быстрее, чем еще несколько недель назад.

"Сейчас в тренде хамса, потому что появилась молодая картошка и все хотят именно хамсу", — говорит Наталья.

Цены на рыбу в Одессе

Скумбрия — 430 грн/кг

Камбала — 270 грн/кг

Хек — 210 грн/кг

Филе семги — 700 грн/кг

Минтай — 180 грн/кг

Мойва — 240 грн/кг

Хамса — 220 грн/кг

Килька — 170 грн/кг

Сельдь — 210 грн/кг

Какие цены были в апреле на рыбу

По сравнению с апрелем в мае на Киевском рынке в Одессе заметно изменились цены на часть рыбы. Больше всего подорожала скумбрия. Если в апреле свежая рыба стоила от 220 грн за килограмм, то сейчас ее продают уже по 430 грн. Хамса также прибавила в стоимости — со 180 грн до 220 грн за килограмм. Подорожала и килька: со 160 грн до 170 грн.

Хек тоже стал дороже. В апреле его продавали от 180 грн за килограмм, а в мае — уже по 210 грн. В то же время сельдь наоборот немного подешевела. Если раньше норвежская и исландская стоили 230-240 грн за килограмм, то теперь цена держится около 210 грн. Всего в мае больше всего выросли цены именно на популярную морскую рыбу, особенно скумбрию и хамсу.

