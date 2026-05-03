На ринках Одеси подешевшала молочна продукція: які ціни на сир

Сир на прилавку ринку.

На ринках Одеси цієї весни знижуються ціни на молочну продукцію. Найбільше це помітно по домашньому сиру, який став дешевшим порівняно із зимовим періодом.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку "Черемушки" в Одесі і дізналися про актуальні ціни на сир, сметану та молоко.

Ціни на сир знижуються

Ціни на молочну продукцію в Одесі почали змінюватися разом із сезоном. Якщо взимку окремі позиції були дорожчими, то зараз йде зниження вартості, найпомітніше на домашньому сирі. Саме він став доступнішим. Продавчиня Тетяна пояснює, що різниця відчутна навіть у порівнянні з кількома місяцями раніше. За її словами, ціни знизилися, хоча й не кардинально.

"Наприклад, зимою був 250 гривень жирний сир, а зараз 200. Ну, трошки впала ціна", — каже жінка.

Вона додає, що здешевлення стосується не лише сиру. Загалом молочна продукція почала трохи "просідати" в ціні після зимового періоду, коли витрати були вищими.

Які ціни на молочну продукцію в Одесі

Бринза коров’яча — 220-230 грн/кг

Бринза овеча — 350 грн/кг

Бринза козяча — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Моцарела — 100 грн/банка

Яйця курячі — 75 грн/10 шт

Яйця перепелині — 75 грн/упаковка

Сир жирний — 200-220 грн/кг

Сир середньої жирності — 150 грн/кг

Сир нежирний — 120 грн/кг

Сулугуні — 300 грн/кг

Млинці домашні — 270 грн/кг

Вершки — 350 грн/кг

Сметана — 180 грн/літр

Проблеми з фермерством

Попри зниження цін, сама галузь фермерства на Одещині переживає складний період. За словами Тетяни, проблема не в попиті, а у можливості утримувати худобу. Вона пояснює, що через війну господарствам бракує людей, які могли б працювати з тваринами. Саме це змушує багатьох скорочувати поголів’я.

"У зв’язку з війною дуже багато людей здають корови, козочки, вівці. Тому що пастухів немає — їх забрали на війну, а жінки самі не встигають", — каже продавчиня.

