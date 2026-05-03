Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На рынках Одессы подешевела молочка: какие цены на творог

На рынках Одессы подешевела молочка: какие цены на творог

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 16:19
На рынках Одессы подешевела молочка: какие цены на творог
Сыр на прилавке рынка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На рынках Одессы этой весной снижаются цены на молочную продукцию. Больше всего это заметно по домашнему творогу, который стал дешевле по сравнению с зимним периодом.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали об актуальных ценах на творог, сметану и молоко.

Цены на творог снижаются

Цены на молочную продукцию в Одессе начали меняться вместе с сезоном. Если зимой отдельные позиции были дороже, то сейчас идет снижение стоимости, заметнее всего на домашнем твороге. Именно он стал более доступным. Продавщица Татьяна объясняет, что разница ощутима даже по сравнению с несколькими месяцами ранее. По ее словам, цены снизились, хотя и не кардинально.

"Например, зимой был 250 гривен жирный сыр, а сейчас 200. Ну, немножко упала цена", — говорит женщина.

Она добавляет, что удешевление касается не только сыра. В целом молочная продукция начала немного "проседать" в цене после зимнего периода, когда расходы были выше.

Читайте также:

Какие цены на молочную продукцию в Одессе

  • Брынза коровья — 220-230 грн/кг
  • Брынза овечья — 350 грн/кг
  • Брынза козья — 300 грн/кг
  • Фета — 220 грн/кг
  • Моцарелла — 100 грн/банка
  • Яйца куриные — 75 грн/10 шт
  • Яйца перепелиные — 75 грн/упаковка
  • Сыр жирный — 200-220 грн/кг
  • Сыр средней жирности — 150 грн/кг
  • Сыр нежирный — 120 грн/кг
  • Сулугуни — 300 грн/кг
  • Блины домашние — 270 грн/кг
  • Сливки — 350 грн/кг
  • Сметана — 180 грн/литр

Проблемы с фермерством

Несмотря на снижение цен, сама отрасль фермерства в Одесской области переживает сложный период. По словам Татьяны, проблема не в спросе, а в возможности содержать скот. Она объясняет, что из-за войны хозяйствам не хватает людей, которые могли бы работать с животными. Именно это заставляет многих сокращать поголовье.

"В связи с войной очень много людей сдают коровы, козочки, овцы. Потому что пастухов нет  — их забрали на войну, а женщины сами не успевают", — говорит продавщица.

Какие цены на продукты в Одессе

Новини.LIVE информировали, что на рынках Одессы цены на зелень постепенно поднимаются из-за нехватки продукции. Дефицит больше всего ощутим именно по отдельным культурам. В частности, шпинат и щавель быстро раскупают, а новых партий поступает недостаточно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на одесских рынках уже появилась первая килийская клубника. Местная ягода пока дороже импортной, однако продавцы говорят, что в ближайшее время цены изменятся. Также ожидается вскоре в продаже и черешня.

Также Новини.LIVE писали, что на одесском Новом рынке резко подешевел молодой картофель. Если перед Пасхой его продавали по 500 гривен, то сейчас цена упала более чем вдвое.

Новости Одессы молоко сыр цены на продукты
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации