На рынках Одессы подешевела молочка: какие цены на творог
На рынках Одессы этой весной снижаются цены на молочную продукцию. Больше всего это заметно по домашнему творогу, который стал дешевле по сравнению с зимним периодом.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали об актуальных ценах на творог, сметану и молоко.
Цены на творог снижаются
Цены на молочную продукцию в Одессе начали меняться вместе с сезоном. Если зимой отдельные позиции были дороже, то сейчас идет снижение стоимости, заметнее всего на домашнем твороге. Именно он стал более доступным. Продавщица Татьяна объясняет, что разница ощутима даже по сравнению с несколькими месяцами ранее. По ее словам, цены снизились, хотя и не кардинально.
"Например, зимой был 250 гривен жирный сыр, а сейчас 200. Ну, немножко упала цена", — говорит женщина.
Она добавляет, что удешевление касается не только сыра. В целом молочная продукция начала немного "проседать" в цене после зимнего периода, когда расходы были выше.
Какие цены на молочную продукцию в Одессе
- Брынза коровья — 220-230 грн/кг
- Брынза овечья — 350 грн/кг
- Брынза козья — 300 грн/кг
- Фета — 220 грн/кг
- Моцарелла — 100 грн/банка
- Яйца куриные — 75 грн/10 шт
- Яйца перепелиные — 75 грн/упаковка
- Сыр жирный — 200-220 грн/кг
- Сыр средней жирности — 150 грн/кг
- Сыр нежирный — 120 грн/кг
- Сулугуни — 300 грн/кг
- Блины домашние — 270 грн/кг
- Сливки — 350 грн/кг
- Сметана — 180 грн/литр
Проблемы с фермерством
Несмотря на снижение цен, сама отрасль фермерства в Одесской области переживает сложный период. По словам Татьяны, проблема не в спросе, а в возможности содержать скот. Она объясняет, что из-за войны хозяйствам не хватает людей, которые могли бы работать с животными. Именно это заставляет многих сокращать поголовье.
"В связи с войной очень много людей сдают коровы, козочки, овцы. Потому что пастухов нет — их забрали на войну, а женщины сами не успевают", — говорит продавщица.
