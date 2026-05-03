На рынках Одессы подешевела молочка: какие цены на творог

Сыр на прилавке рынка. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На рынках Одессы этой весной снижаются цены на молочную продукцию. Больше всего это заметно по домашнему творогу, который стал дешевле по сравнению с зимним периодом.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали об актуальных ценах на творог, сметану и молоко.

Цены на творог снижаются

Цены на молочную продукцию в Одессе начали меняться вместе с сезоном. Если зимой отдельные позиции были дороже, то сейчас идет снижение стоимости, заметнее всего на домашнем твороге. Именно он стал более доступным. Продавщица Татьяна объясняет, что разница ощутима даже по сравнению с несколькими месяцами ранее. По ее словам, цены снизились, хотя и не кардинально.

"Например, зимой был 250 гривен жирный сыр, а сейчас 200. Ну, немножко упала цена", — говорит женщина.

Она добавляет, что удешевление касается не только сыра. В целом молочная продукция начала немного "проседать" в цене после зимнего периода, когда расходы были выше.

Читайте также:

Какие цены на молочную продукцию в Одессе

Брынза коровья — 220-230 грн/кг

Брынза овечья — 350 грн/кг

Брынза козья — 300 грн/кг

Фета — 220 грн/кг

Моцарелла — 100 грн/банка

Яйца куриные — 75 грн/10 шт

Яйца перепелиные — 75 грн/упаковка

Сыр жирный — 200-220 грн/кг

Сыр средней жирности — 150 грн/кг

Сыр нежирный — 120 грн/кг

Сулугуни — 300 грн/кг

Блины домашние — 270 грн/кг

Сливки — 350 грн/кг

Сметана — 180 грн/литр

Проблемы с фермерством

Несмотря на снижение цен, сама отрасль фермерства в Одесской области переживает сложный период. По словам Татьяны, проблема не в спросе, а в возможности содержать скот. Она объясняет, что из-за войны хозяйствам не хватает людей, которые могли бы работать с животными. Именно это заставляет многих сокращать поголовье.

"В связи с войной очень много людей сдают коровы, козочки, овцы. Потому что пастухов нет — их забрали на войну, а женщины сами не успевают", — говорит продавщица.

Какие цены на продукты в Одессе

Новини.LIVE информировали, что на рынках Одессы цены на зелень постепенно поднимаются из-за нехватки продукции. Дефицит больше всего ощутим именно по отдельным культурам. В частности, шпинат и щавель быстро раскупают, а новых партий поступает недостаточно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на одесских рынках уже появилась первая килийская клубника. Местная ягода пока дороже импортной, однако продавцы говорят, что в ближайшее время цены изменятся. Также ожидается вскоре в продаже и черешня.

Также Новини.LIVE писали, что на одесском Новом рынке резко подешевел молодой картофель. Если перед Пасхой его продавали по 500 гривен, то сейчас цена упала более чем вдвое.