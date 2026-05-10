Огірки подашевшали: в Одесі змінилися ціни на овочі

Овочі на прилавках ринку. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках за кілька днів майже вдвічі подешевшали огірки. Водночас помідори та капуста після короткого спаду знову почали зростати у вартості. Продавці пояснюють, що ситуація зараз напряму залежить від погоди та температури.

Журналісти Новини.LIVE відвідали Київський ринок в Одесі і зафіксували нові ціни на овочі.

Ціни на огірки в Одесі

Погода цієї весни буквально щодня впливає на цінники на овочевих рядах в Одесі, кажуть продавці на Київському ринку. Щойно стає тепліше, частина продукції дешевшає, але після похолодання ціни знову починають рости. Продавчиня Наталя розповідає, що найбільше покупці зараз звертають увагу саме на огірки, бо їхня ціна за кілька днів помітно просіла. Ще у минулі вихідні вони коштували значно дорожче.

"На огірок дуже впала ціна. У неділю було 80 гривень, а сьогодні вже 60. А перед тим навіть по 100 гривень продавали", — каже жінка.

Разом із огірками подешевшала і редиска. За словами Наталії, вона втратила приблизно 20 гривень у ціні, бо на ринку стало більше продукції.

Ціни на овочі на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Які овочі здорожчали в Одесі

При цьому не всі овочі показують однакову динаміку. Частина позицій навпаки знову почала дорожчати.

"Помідори піднялися в ціні. Тиждень тому були дешевші, а зараз нам уже підняли закупівлю. Капуста теж була 45-50 гривень, а зараз уже 60", — розповідає продавчиня.

Ціни на огірки та редиску в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Наталя пояснює, що зараз овочевий ринок повністю залежить від температури. Через нестабільну весну ціни можуть змінюватися буквально протягом кількох днів. На ринку очікують, що вже ближче до другої половини травня ситуація стане стабільнішою.

Ціни на овочі на Київському ринку

Огірки (Маяки) — 60 грн/кг

Помідори (Маяки) — 150 грн/кг

Редис (Маяки) — 50 грн/кг

Капуста (Ізмаїл) — 60 грн/кг

Гриби — 85 грн/кг

Картопля — 60 грн/кг

Які ціни на овочі були у квітні

У травні на Київському ринку сезонні овочі помітно подешевшали порівняно з квітнем. Найбільше впали ціни на огірки. Якщо у квітні їх продавали по 150 грн за кілограм, то зараз вони коштують уже 60 грн. Помідори також стали доступнішими. У квітні органічні продавали по 190 грн, а звичайні по 220 грн за кілограм, тоді як зараз помідори з Маяків коштують близько 150 грн.

Редис за місяць подешевшав майже вдвічі. У квітні він коштував 90 грн за кілограм, а у травні вже 50 грн. Значно дешевшими стали й гриби. Їхня ціна знизилася з 140 грн до 85 грн за кілограм. Молода капуста теж трохи втратила у вартості та подешевшала із 70 грн до 60 грн за кілограм.

Новини.LIVE писали, що на Київському ринку подорожчала скумбрія. Вона за тиждень додала у ціні 20 гривень. Окрім цього, спостерігається і дефіцит частини чорноморської риби. Найбільше це помітно по тюльці, яку одесити традиційно вважають однією з найпопулярніших сезонних позицій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що що на ринках Одеси цієї весни змінилися ціни на домашній сир, який став дешевшим порівняно із зимовим періодом. Наприклад, зимою він був 250 гривень жирний сир, а зараз 200. Здешевлення стосується загалом молочної продукції, яка почала трохи "просідати" в ціні.