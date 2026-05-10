Огурцы подешевели: в Одессе изменились цены на овощи: в Одессе изменились цены на овощи

На одесских рынках за несколько дней почти вдвое подешевели огурцы. В то же время помидоры и капуста после короткого спада снова начали расти в стоимости. Продавцы объясняют, что ситуация сейчас напрямую зависит от погоды и температуры.

Журналисты Новини.LIVE посетили Киевский рынок в Одессе и зафиксировали новые цены на овощи.

Цены на огурцы в Одессе

Погода этой весной буквально ежедневно влияет на ценники на овощных рядах в Одессе, говорят продавцы на Киевском рынке. Как только становится теплее, часть продукции дешевеет, но после похолодания цены снова начинают расти. Продавщица Наталья рассказывает, что больше всего покупатели сейчас обращают внимание именно на огурцы, потому что их цена за несколько дней заметно просела. Еще в минувшие выходные они стоили значительно дороже.

"На огурец очень упала цена. В воскресенье было 80 гривен, а сегодня уже 60. А перед тем даже по 100 гривен продавали", — говорит женщина.

Вместе с огурцами подешевела и редиска. По словам Натальи, она потеряла примерно 20 гривен в цене, потому что на рынке стало больше продукции.

Какие овощи подорожали в Одессе

При этом не все овощи показывают одинаковую динамику. Часть позиций наоборот снова начала дорожать.

"Помидоры поднялись в цене. Неделю назад были дешевле, а сейчас нам уже подняли закупку. Капуста тоже была 45-50 гривен, а сейчас уже 60", — рассказывает продавщица.

Наталья объясняет, что сейчас овощной рынок полностью зависит от температуры. Из-за нестабильной весны цены могут меняться буквально в течение нескольких дней. На рынке ожидают, что уже ближе ко второй половине мая ситуация станет более стабильной.

Цены на овощи на Киевском рынке

Огурцы (Маяки) — 60 грн/кг

Помидоры (Маяки) — 150 грн/кг

Редис (Маяки) — 50 грн/кг

Капуста (Измаил) — 60 грн/кг

Грибы — 85 грн/кг

Картофель — 60 грн/кг

Какие цены на овощи были в апреле

В мае на Киевском рынке сезонные овощи заметно подешевели по сравнению с апрелем. Больше всего упали цены на огурцы. Если в апреле их продавали по 150 грн за килограмм, то сейчас они стоят уже 60 грн. Помидоры также стали более доступными. В апреле органические продавали по 190 грн, а обычные по 220 грн за килограмм, тогда как сейчас помидоры из Маяков стоят около 150 грн.

Редис за месяц подешевел почти вдвое. В апреле он стоил 90 грн за килограмм, а в мае уже 50 грн. Значительно дешевле стали и грибы. Их цена снизилась со 140 грн до 85 грн за килограмм. Молодая капуста тоже немного потеряла в стоимости и подешевела с 70 грн до 60 грн за килограмм.

Новини.LIVE писали, что на Киевском рынке подорожала скумбрия. Она за неделю прибавила в цене 20 гривен. Кроме этого, наблюдается и дефицит части черноморской рыбы. Больше всего это заметно по тюльке, которую одесситы традиционно считают одной из самых популярных сезонных позиций.

Также Новини.LIVE сообщали, что на рынках Одессы этой весной изменились цены на творог, который стал дешевле по сравнению с зимним периодом. Например, зимой он был 250 гривен жирный сыр, а сейчас 200. Удешевление касается в целом молочной продукции, которая начала немного "проседать" в цене.