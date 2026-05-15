Главная Одесса Сезон клубники в Одессе: цены на рынке и в супермаркете

Дата публикации 15 мая 2026 18:50
Клубника на прилавке. Фото: Новини.LIVE

На одесских рынках в разгаре сезон клубники. В этом году ягода появилась раньше, чем в прошлом году, однако из-за погоды цены остаются высокими. Наибольшим спросом покупатели пользуются на килийскую ягоду. Также ее активно продают в супермаркетах, где действуют акционные предложения.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском базаре Одессы и в одном из супермаркетов города, чтобы сравнить цены на клубнику.

Цены на рынке

На Киевском базаре продавцы рассказывают, что сезон клубники в этом году начался раньше. В то же время из-за недостатка солнца урожай созревает медленнее, что повлияло на стоимость ягоды.

"В прошлом году немножко позже было, где-то 20 мая началось. А в этом году раньше. И цена немножко дешевле была, в этом году дороже. Из-за погоды: солнца мало", — говорит продавец Наталья.

Продавщица Наталья о ценах. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, покупатели чаще выбирают именно местную ягоду. Ведь она вкуснее чем импортная.

"Спроса больше на нашу. Килийская вкуснее, греческая такая — больше на любителя", — добавляет она.

Клубника на базаре. Фото: Новини.LIVE

Сейчас килийская клубника на рынке стоит около 350 гривен за килограмм. Клубнику из Греции продают дешевле — примерно по 250 гривен за килограмм.

Цены в супермаркетах

В супермаркетах Одессы также продают как весовую клубнику, так и фасованную. Весовая ягода стоит 299 гривен за килограмм по акционной цене. До скидки ее продавали по 369 гривен за килограмм. Клубнику в упаковках по 500 граммов можно купить за 249 гривен. Также в продаже есть ягодный микс из клубники и голубики — его стоимость составляет 449 гривен за упаковку.

Микс ягод в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Спрос на ягоду несмотря на высокие цены, покупателей на рынках меньше не становится. Одесситы активно покупают первую сезонную ягоду, а продавцы ожидают, что в конце мая клубники станет значительно больше.

Клубника на прилавке супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, на Киевском базаре в Одессе молочная продукция пока не дорожает. Продавцы говорят, что весной стало больше молока благодаря свежей траве, поэтому цены остаются стабильными. В то же время подешеветь продукции не дает дорогое топливо и расходы на доставку. Покупателей сейчас немного, поэтому продавцы чаще идут людям навстречу.

Также Новини.LIVE писали, что на одесских рынках за несколько дней почти вдвое подешевели огурцы. В то же время помидоры и капуста после короткого спада снова начали расти в стоимости. Продавцы объясняют, что ситуация сейчас напрямую зависит от погоды и температуры.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
