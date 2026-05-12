Перець дешевшає, лимони дорожчають: ціни на Одеському ринку Привоз

На одеському ринку травень продовжує приносити помітні цінові зрушення після зимового затишшя. Одні позиції стабілізувалися, інші — стали дорожчими. Лимони зросли в ціні майже на 50 гривень і тепер коштують 200 гривень за кіло. Продавці пояснюють це дефіцитом товару. Водночас перець здешевшав із 250–270 до 200 гривень.

Журналісти Новини.LIVE вирушили Одеський ринок Привоз, щоб з'ясувати актуальні ціни на сьогоднішній день.

Овочі на Привозі

На овочевих рядах ситуація неоднорідна: одні позиції тримаються, інші — різко дешевшають: прийшов сезон. Перець нарешті пішов донизу після затяжного підйому — покупці відреагували більшим попитом.

"В одній позиції тримається ціна на кабачки, перець подешевшав. Був він 250 та 270, зараз 200 гривень за кіло. Помідори — кожен день по-різному. 10 гривень туди сюди, як на гойдальці качається", — пояснила продавчиня Тетяна.

Вартість овочів

Капуста — 25 грн/кг

Капуста молода — 70 грн/кг

Цвітна капуста — 130 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Морква — 45 грн/кг

Картопля стара — 30 грн/кг

Картопля молода — 70 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Кабачки — 75 грн/кг

Перець болгарський — 200 грн/кг

Брокколі — 250 грн/кг

Томати — 200 грн/кг

Редис — 70 грн/кг

Огірки — 80 грн/кг

Зелень на Привозі

Що стосується зелені, то тут все залежить від погоди. На Привозі вже перейшли на вітчизняну продукцію, вирощену в Одеській області. Асортименти з кожним днем ​​стає все більше.

"Ціни змінюються по погоді. Якщо дощ, то, звичайно, люди не можуть збирати врожай. Їде все з Біляївки, Маяк", — розповіла Лариса

Вартість зелені

Шпинат — 25 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Лук зелений — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Кріп — 15 грн/пучок

Рукола — 15 грн/пучок

Кінза — 20 грн/пучок

Лист салатний — 15 грн/пучок

Фрукти та цитрусові

З лимонами на ринку склалася типова для літнього сезону ситуація: їх стало менше, а ціна різко стрибнула вгору. Покупці, попри подорожчання, не відмовляються від звичного товару.

"Лимони подорожчали майже на 50 гривень, в нас вони були і 150, і 130, зараз, на жаль, 200 грн за кіло. Відчувається їх недостатня кількість. Але покупці приходять, беруть — кому на ліки, кому чай з лимоном увесь рік хочеться", — розповідає Тетяна.

Вартість фруктів

Яблука (Україна) — 60 грн/кг

Мандарини (Туреччина) — 100 грн/кг

Апельсини (Туреччина) — 90 грн/кг

Лимони — 200 грн/кг

Рибний ряд

У рибних рядах усе ще жваво. Хітами продажів залишаються кілька, сайра та дунайка — покупці цікавляться і рибою, і ікрою: шукають закуску для молодої картоплі.

"Дунайка – це взагалі холодна закуска. Молода картопля, зараз якраз сезон почався. З укропчиком, ще тільки шматочок сала ще можна", — ділиться Валентина.

Вартість риби

Товстолобик — 120 грн/кг

Карась — 100 грн/кг

Карп — 150 грн/кг

Оселедець дунайський — 350 грн/кг

Делікатеси на Привозі

Дунайка головна та у делікатесах. У "королеви Привозу" Світлани бесарабський оселедець представлений відразу в кількох видах. Проте, за її словами, різкого попиту немає, але й простоїв теж — торгівля іде рівно.

"Хіт усіх продажів — це в нас дунайка. Тут день на день не приходиться, взагалі, десь півтори тижня тому було затишшя, а тепер — і ікрою цікавляться, і рибкою. Немає такого, щоб сказати, що щось прям вау йде. Потрошку, і слава Богу", — розповідає продавчиня Світлана.

Делікатеси від Світульки

Дунайка копчена — 200 грн/шт

Дунайка слабосолена — 700 грн/шт

Блакитний оселедень — 100 грн/100 гр

Тарань засолена з ікрою — 1500 грн/кг

Лящ — 700 грн/кг

М'ясний відділ

М'ясний ряд — острівець стабільності серед загального цінового хаосу. Ціни не змінюються вже тривалий час, і покупці знають, чого очікувати. Хоча асортимент радує око.

"Ціни однакові. Немає сильних змін, як воно було рік тому, так і зараз така ж ціна. Люди як брали, так і беруть. Треба телятина — беруть телятину. Треба свинина — беруть свинину. Усе, що потрібно, беруть", — розповіла Світлана.

Вартість м'яса

Індичка

Стегно — 275 грн/кг

Голень — 155 грн/кг

Крило — 155 грн/кг

Бульонний набір — 45 грн/кг

Курятина

Стегно — 150 грн/кг

Чверть — 100 грн/кг

Голень — 100 грн/кг

Крило — 105 грн/кг

Фарш курячий — 135 грн/кг

Бульонний набір — 45 грн/кг

Телятина

Задня частина — 380 грн/кг

Лопатка — 350 грн/кг

Антрикот — 300 грн/кг

Голень — 300 грн/кг

Грудина — 220 грн/кг

Свинина

Шия — 300 грн/кг

Чалогач — 250 грн/кг

Ребра — 240 грн/кг

Філе — 220 грн/кг

Мед на Привозі

У медовому ряду поки спокійно — нового меду ще немає, а старий тримає колишні ціни. Продавці не беруться прогнозувати ні строки, ні ціни.

"У нас усе залежить від викачки, від врожаю. Поки все стає стабільне. Ще нічого нового особливо немає, акація тільки-тільки, може зацвіте. Все буде залежати від погоди", — пояснила Олена.

Вартість меду

Мед квітковий — 200 грн/шт (банка)

Мед майський — 250 грн/шт

Мед липовий — 300 грн/шт

Мед акацієвий — 300 грн/шт

Загалом життя на Привозі вирує дедалі більше місцевої продукції вирощеної на Одещині. Відповідно і ціни незабаром повинні ще більше піти вниз, адже своє воно не тільки смачніше, але й дешевше.

