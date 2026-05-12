Перец дешевеет, лимоны дорожают: цены на Одесском рынке Привоз

Одесский рынок "Привоз".

На одесском рынке май продолжает приносить заметные ценовые сдвиги после зимнего затишья. Одни позиции стабилизировались, другие — стали дороже. Лимоны выросли в цене почти на 50 гривен и теперь стоят 200 гривен за кило. Продавцы объясняют это дефицитом товара. В то же время перец подешевел с 250-270 до 200 гривен.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Одесский рынок Привоз, чтобы выяснить актуальные цены на сегодняшний день.

Овощи на Привозе

На овощных рядах ситуация неоднородная: одни позиции держатся, другие — резко дешевеют: пришел сезон. Перец наконец пошел вниз после затяжного подъема - покупатели отреагировали большим спросом.

"В одной позиции держится цена на кабачки, перец подешевел. Был он 250 и 270, сейчас 200 гривен за кило. Помидоры - каждый день по-разному. 10 гривен туда сюда, как на качелях качается",— пояснила продавец Татьяна.

Стоимость овощей

Капуста — 25 грн/кг

Капуста молодая — 70 грн/кг

Цветная капуста — 130 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Морковь — 45 грн/кг

Картофель старый — 30 грн/кг

Картофель молодой — 70 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Кабачки — 75 грн/кг

Перец болгарский — 200 грн/кг

Брокколи — 250 грн/кг

Томаты — 200 грн/кг

Редис — 70 грн/кг

Огурцы — 80 грн/кг

Зелень на Привозе

Что касается зелени, то здесь все зависит от погоды. На Привозе уже перешли на отечественную продукцию, выращенную в Одесской области. Ассортимент с каждым днем становится все больше.

"Цены меняются по погоде. Если дождь, то, конечно, люди не могут собирать урожай. Едет все из Беляевки, Маяк", — рассказала Лариса.

Стоимость зелени

Шпинат — 25 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Лук зеленый — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Укроп — 15 грн/пучок

Рукола — 15 грн/пучок

Кинза — 20 грн/пучок

Лист салатный — 15 грн/пучок

Фрукты и цитрусовые

С лимонами на рынке сложилась типичная для летнего сезона ситуация: их стало меньше, а цена резко прыгнула вверх. Покупатели, несмотря на подорожание, не отказываются от привычного товара.

"Лимоны подорожали почти на 50 гривен, у нас они были и 150, и 130, сейчас, к сожалению, 200 грн за кило. Чувствуется их недостаточное количество. Но покупатели приходят, берут - кому на лекарства, кому чай с лимоном весь год хочется",— рассказывает Татьяна.

Стоимость фруктов

Яблоки (Украина) — 60 грн/кг

Мандарины (Турция) — 100 грн/кг

Апельсины (Турция) — 90 грн/кг

Лимоны — 200 грн/кг

Рыбный ряд

В рыбных рядах все еще оживленно. Хитами продаж остаются килька, сайра и дунайка — покупатели интересуются и рыбой, и икрой: ищут закуску для молодой картошки.

"Дунайка — это вообще холодная закуска. Молодая картошка, сейчас как раз сезон начался. С укропчиком, еще только кусочек сала еще можно", — делится Валентина.

Стоимость рыбы

Толстолобик — 120 грн/кг

Карась — 100 грн/кг

Карп — 150 грн/кг

Сельдь дунайская — 350 грн/кг

Деликатесы на Привозе

Дунайка главная и в деликатесах. У "королевы Привоза" Светланы бессарабская сельдь представлена сразу в нескольких видах. Однако, по ее словам, резкого спроса нет, но и простоев тоже - торговля идет ровно.

"Хит всех продаж — это у нас дунайка. Здесь день на день не приходится, вообще, где-то полторы недели назад было затишье, а теперь — и икрой интересуются, и рыбкой. Нет такого, чтобы сказать, что что-то прям вау идет. Понемногу, и слава Богу", — рассказывает продавщица Светлана.

Деликатесы от Свитульки

Дунайка копченая — 200 грн/шт

Дунайка слабосоленая — 700 грн/шт

Голубая сельдь — 100 грн/100 гр

Тарань засоленная с икрой — 1500 грн/кг

Лещ — 700 грн/кг

Мясной отдел

Мясной ряд — островок стабильности среди общего ценового хаоса. Цены не меняются уже длительное время, и покупатели знают, чего ожидать. Хотя ассортимент радует глаз.

"Цены одинаковые. Нет сильных изменений, как оно было год назад, так и сейчас такая же цена. Люди как брали, так и берут. Надо телятина — берут телятину. Надо свинина — берут свинину. Все, что нужно, берут",— рассказала Светлана.

Стоимость мяса

Индейка

Бедро — 275 грн/кг

Голень — 155 грн/кг

Крыло — 155 грн/кг

Бульонный набор — 45 грн/кг

Курятина

Бедро — 150 грн/кг

Четверть — 100 грн/кг

Голень — 100 грн/кг

Крыло — 105 грн/кг

Фарш куриный — 135 грн/кг

Бульонный набор — 45 грн/кг

Телятина

Задняя часть — 380 грн/кг

Лопатка — 350 грн/кг

Антрикот — 300 грн/кг

Голень — 300 грн/кг

Грудина — 220 грн/кг

Свинина

Шея — 300 грн/кг

Чалогач — 250 грн/кг

Ребра — 240 грн/кг

Филе — 220 грн/кг

Мед на Привозе

В медовом ряду пока спокойно — нового меда еще нет, а старый держит прежние цены. Продавцы не берутся прогнозировать ни сроки, ни цены.

"У нас все зависит от выкачки, от урожая. Пока все становится стабильно. Еще ничего нового особо нет, акация только-только, может зацветет. Все будет зависеть от погоды",— пояснила Елена.

Стоимость меда

Мед цветочный — 200 грн/шт (банка)

Мед майский — 250 грн/шт

Мед липовый — 300 грн/шт

Мед акациевый — 300 грн/шт

В общем жизнь на Привозе бурлит все больше местной продукции выращенной в Одесской области. Соответственно и цены вскоре должны еще больше пойти вниз, ведь свое оно не только вкуснее, но и дешевле.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на одесских рынках дешевеет мясо — свинина немного отступила в цене, тогда как говядина и баранина держатся на прежнем уровне. Продавцы отмечают, что меняются и вкусы покупателей: молодежь все чаще выбирает курятину, индейку и телятину вместо традиционной свинины.

Также мы писали, что в Одессе начался сезон клубники - в этом году ягода появилась на прилавках раньше, чем в прошлом году, но и стоит дороже. Причина — мало солнца, а спрос на местную, килиевскую, традиционно выше, чем на импортную греческую.