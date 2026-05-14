Молочна продукція на одеських базарах: актуальна вартість

На Київському базарі в Одесі молочна продукція поки не дорожчає. Продавці кажуть, що навесні стало більше молока завдяки свіжій траві, тому ціни залишаються стабільними. Водночас здешевшати продукції не дає дороге пальне та витрати на доставку. Покупців нині небагато, тож продавці частіше йдуть людям назустріч.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на молочну продукцію.

Вартість молока

На Київському базарі зараз спокійна ситуація з молочною продукцією. Продавці пояснюють, що навесні худоба переходить на свіжу траву, тому надої збільшуються. Саме це поки допомагає втримувати ціни без змін. Втім, на зниження вартості розраховувати не варто. Основною проблемою залишається дороге пальне та доставка продукції до міста. Продавчиня Анна каже, що нині продавці намагаються втримати покупців і часто поступаються в ціні.

"Уступаємо людям, людей просто мало. Потихеньку працюємо", — розповіла жінка.

Що купують одесити

За словами продавчині, найбільший попит зараз мають жирний сир, сметана та масло. А ось дуже жирні вершки покупці беруть рідше.

"Жирний сир беруть, сметану теж. Сливки дуже жирні, тому їх купують менше", — каже Анна.

Ціни на молочну продукцію

Сир нежирний — 80 грн/кг

Сир жирний — 200 грн/кг

Сметана — 160 грн/кг

Вершки — 400 грн/кг

Масло — 460 грн/кг

Молоко — 40 грн/л

Продавці сподіваються, що найближчим часом ціни залишаться стабільними, якщо не подорожчає пальне та перевезення.

Як обрати якісну молочку на ринку

Під час покупки молочних продуктів на ринку варто звертати увагу не лише на ціну, а й на запах, колір та умови зберігання продукції. Особливо це важливо у теплу пору року. На що дивитися перед покупкою:

Молоко має бути однорідним, без пластівців і різкого кислого запаху. Натуральне домашнє молоко зазвичай має легкий кремовий відтінок.

Сир повинен бути помірно вологим і не липнути до рук. Надто сухий сир може бути старим, а занадто мокрий — з домішками сироватки.

Сметана має бути густою та рівномірною. Якщо зверху є вода або продукт розшарувався — це ознака неправильного зберігання.

Масло повинно мати рівний колір без темних плям і стороннього запаху. Якісне вершкове масло не кришиться та не прилипає до ножа.

Покупцям радять уточнювати, коли саме виготовили продукцію та як її зберігали. Надійні продавці зазвичай охоче відповідають на такі питання й можуть дати спробувати товар перед покупкою. У спеку молочна продукція швидко псується, тому краще купувати її там, де є холодильники або охолоджувальні вітрини. Після покупки молочку бажано якнайшвидше покласти в холодильник.

