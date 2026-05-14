Молочная продукция на одесских базарах: актуальная стоимость

Люди выбирают молочку на базаре. Фото: Новини.LIVE

На Киевском базаре в Одессе молочная продукция пока не дорожает. Продавцы говорят, что весной стало больше молока благодаря свежей траве, поэтому цены остаются стабильными. В то же время подешеветь продукции не дает дорогое горючее и расходы на доставку. Покупателей сейчас немного, поэтому продавцы чаще идут людям навстречу.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском базаре в Одессе и узнали актуальные цены на молочную продукцию.

Стоимость молока

На Киевском базаре сейчас спокойная ситуация с молочной продукцией. Продавцы объясняют, что весной скот переходит на свежую траву, поэтому надои увеличиваются. Именно это пока помогает удерживать цены без изменений. Впрочем, на снижение стоимости рассчитывать не стоит. Основной проблемой остается дорогое топливо и доставка продукции в город. Продавщица Анна говорит, что сейчас продавцы пытаются удержать покупателей и часто уступают в цене.

"Уступаем людям, людей просто мало. Потихоньку работаем", — рассказала женщина.

Продавщица Анна о ценах. Фото: Новини.LIVE

Что покупают одесситы

По словам продавщицы, наибольшим спросом сейчас пользуются жирный творог, сметана и масло. А вот очень жирные сливки покупатели берут реже.

"Жирный творог берут, сметану тоже. Сливки очень жирные, поэтому их покупают меньше", — говорит Анна.

Масло на базаре. Фото: Новини.LIVE

Цены на молочную продукцию

Сыр нежирный — 80 грн/кг

Сыр жирный — 200 грн/кг

Сметана — 160 грн/кг

Сливки — 400 грн/кг

Масло — 460 грн/кг

Молоко — 40 грн/л

Продавцы надеются, что в ближайшее время цены останутся стабильными, если не подорожает топливо и перевозки.

Кисломолочный сыр на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать качественную молочку на рынке

При покупке молочных продуктов на рынке стоит обращать внимание не только на цену, но и на запах, цвет и условия хранения продукции. Особенно это важно в теплое время года. На что смотреть перед покупкой:

Молоко должно быть однородным, без хлопьев и резкого кислого запаха. Натуральное домашнее молоко обычно имеет легкий кремовый оттенок.

Сыр должен быть умеренно влажным и не липнуть к рукам. Слишком сухой творог может быть старым, а слишком мокрый — с примесью сыворотки.

Сметана должна быть густой и равномерной. Если сверху есть вода или продукт расслоился — это признак неправильного хранения.

Масло должно иметь ровный цвет без темных пятен и постороннего запаха. Качественное сливочное масло не крошится и не прилипает к ножу.

Покупателям советуют уточнять, когда именно изготовили продукцию и как ее хранили. Надежные продавцы обычно охотно отвечают на такие вопросы и могут дать попробовать товар перед покупкой. В жару молочная продукция быстро портится, поэтому лучше покупать ее там, где есть холодильники или охлаждающие витрины. После покупки молочку желательно как можно быстрее положить в холодильник.

Как сообщали Новини.LIVE, на одесских рынках за несколько дней почти вдвое подешевели огурцы. В то же время помидоры и капуста после короткого спада снова начали расти в стоимости. Продавцы объясняют, что ситуация сейчас напрямую зависит от погоды и температуры.

Также Новини.LIVE писали, что на рынках Одессы начали меняться цены на рыбу и морепродукты. Больше всего подорожала скумбрия, а отдельные виды черноморской рыбы вообще стали дефицитными из-за войны и проблем с выловом.