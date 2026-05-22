Клубника на одесских рынках дешевеет: актуальные цены сегодня
Май на одесском рынке — это всегда о первых сезонных радостях и неожиданных ценовых сюрпризах одновременно. На этой неделе клубника заметно подешевела: если еще в понедельник она шла по 280-290 гривен, то сейчас ее можно найти за 170-200. Уманские помидоры нескольких сортов заполонили прилавки и, по словам продавцов, пока вкуснее местных — сезон только начинается. На ценах традиционно сказывается стоимость топлива: чем дальше везут — тем дороже, и это чувствуется на всем, от клубники из Килии до сыра от частных хозяйств.
Журналисты Новини.LIVE отправились на рынок Черемушки, чтобы узнать актуальные цены на овощи, фрукты, мясо и молочные продукты.
Овощной ряд
Майский рынок — это уже совсем другая картина, чем месяц назад: прилавки наполняются местным товаром, импорт постепенно отступает. Продавцы говорят, что наибольшим спросом сейчас пользуются салат, капуста и помидоры. Основная география поставок — Килия, Белгород-Днестровский, Маяки, Яськи и Умань.
"Умань у нас вообще молодцы, посмотрите, сколько сортов помидоров. Они, как начали помидорку с нового года, и вот они нас кормят помидорами. Даже пока на Белгород-Днестровский не перехожу, потому что уманская все равно сейчас вкуснее, она больше созрела", — делится продавщица Лариса.
Стоимость овощей
- Картофель молодой — 70-80 грн/кг
- Картофель обычный — 25 грн/кг
- Огурцы — 80 грн/кг
- Редис — 300 грн/кг
- Капуста — 35 грн/кг
- Цветная капуста — 90 грн/кг
- Перец болгарский — 230 грн/кг
- Помидоры уманские — 230 грн/кг
- Помидоры желтые — 250 грн/кг
- Кабачки — 65 грн/кг
- Морковь — 75 грн/кг
Фрукты и ягоды
Главная новость фруктового ряда на этой неделе — клубника. Еще несколько дней назад она стоила под 300 гривен, теперь же цена упала до 170-200 и, похоже, еще не остановилась. Продавцы объясняют колебания просто: ягода только входит в сезон, поставки растут, рынок адаптируется. Чем дальше везут — тем дороже, и это ощутимо на лимонах и бананах, которые импортируются.
"На клубнику вы видите 200 и 170 — она пригасает эти дни, потому что не может установиться в цене. Буквально еще в тот понедельник было 290-280, а сейчас 200 и 170, так что все хорошо", — рассказывает продавщица Лариса.
Стоимость фруктов и ягод
- Клубника — 170-200 грн/кг
- Яблоки — 80 грн/кг
- Бананы — 100 грн/кг
- Лимоны — 230 грн/кг
- Голубика — 1500 грн/кг
Зелень на рынке
Зеленый ряд на этой неделе радует: цены постепенно идут вниз, и продавец Сергей подтверждает — динамика положительная, хоть и умеренная. Укроп, петрушка, щавель, руккола держатся на доступных отметках, и пока погода не подводит, так и будет оставаться. Главная угроза — жара: стоит температуре резко прыгнуть вверх, и шпинат, который сейчас активно разбирают, может снова пойти в рост по цене.
"Падают цены. Но не сильно. Потому что укроп держится в цене 350 килограммов — понятно, что мы ставим, вяжем на сумму. Петрушка держится в цене 300 килограммов. Шпинат держится, горит — просто все горит, поэтому цена такая. Но, опять же, как будет сильная жара, то шпинат может гореть и, опять же, подняться в цене", — рассказывает продавец Сергей.
Стоимость зелени
- Укроп — 20 грн/пучок
- Лук зеленый — 15 грн/пучок
- Петрушка — 15-30 грн/пучок
- Щавель — 15 грн/пучок
- Салат листовой — 15 грн/пучок
- Кинза — 20 грн/пучок
- Рукола — 15 грн/пучок
- Чеснок — 25 грн/шт
- Базилик — 40 грн/пучок
- Розмарин — 30 грн/пучок
- Мята — 20 грн/пучок
- Айсберг (домашний) — 170 грн/кг
- Салат Фарий — 150 грн/кг
- Ромен — 250 грн/кг
- Спаржа — 400 грн/кг
Мясной ряд
Мясной ряд живет своим ритмом: с наступлением тепла спрос смещается в сторону шашлыка, и продавцы это хорошо чувствуют. Телятина в цене не двигалась уже несколько недель, и продавцы не ожидают изменений в ближайшее время.
"Свинина, шеи уже забрали — шейки были по 350 гривен, уже их забрали. Кастрицы были 270 — тоже забрали. Это самое мягкое мясо на шашлык. Сейчас тем видишь, что очень жарко, лето наступает, то цены, я так думаю, никто не будет их поднимать", — говорит продавец Валентина.
Стоимость телятины
- Задняя часть — 350-370 грн/кг
- Антрикот — 300 грн/кг
- Лопатка — 300 грн/кг (от 240 грн при большом объеме)
- Грудина — 240 грн/кг
- Ребра — 240 грн/кг
- Голень зачищенная — 300 грн/кг
- Печень — 250 грн/кг
- Сердце — 150 грн/кг
- Почки — 70 грн/кг
- Легкие — 50 грн/кг (с горлом — 45 грн)
Стоимость свинины
- Шея — 300 грн/кг
- Ребра — 270-280 грн/кг
- Пашина — 250 грн/кг
- Задняя часть — 260 грн/кг
- Лопатка — 240-250 грн/кг
- Биток — 280-300 грн/кг
- Голень — 100 грн/кг
- Сало — 150 грн/кг
Молочный ряд
Молочные ряды на Черемушках — это всегда и цены, и настроение. Татьяна встречает каждого покупателя с одинаковым энтузиазмом и заметно гордится своим ассортиментом. По сравнению с зимой молочка существенно подешевела: сыр, яйца и нежирный творог потеряли по 20-30 гривен. Масло сейчас особенно хорошее — животных перевели на открытый выпас и это сразу видно по цвету продукции.
"Цены сегодня очень хорошие, интересные, вкусные. Когда зимой было сырчик 250 кг, а сейчас 200. Зимой нежирный 130, а сейчас 100 на килограмм. Яйца зимой 90 гривен, а сейчас 70. И так все", — рассказывает продавец Татьяна.
Стоимость молочных продуктов и сыров
- Брынза козья — 300 грн/кг
- Брынза коровья — 200-220 грн/кг
- Масло домашнее — 500-550 грн/кг
- Сыр жирный — 200 грн/кг
- Сыр средний — 120 грн/кг
- Сыр нежирный — 100 грн/кг
- Сулугуни — 300 грн/кг
- Моцарелла — 300 грн/кг
- Фета — 220 грн/кг
Рынок Черемушки в мае — это уже совсем другой базар, чем зимой: местный товар возвращается на прилавки, цены постепенно идут вниз, а сезонный ассортимент расширяется каждую неделю. Продавцы настроены оптимистично и не ожидают резкого подорожания - по крайней мере пока топливо не сделает своего.
