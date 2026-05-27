Ціни на продукти в Одесі 26 травня: скільки коштують ягоди, овочі та мʼясо на київському ринку

Київський ринок в Одесі наприкінці травня — це вже майже літній базар: місцевий товар витісняє імпорт, полуниця продовжує дешевшати, а на рибному ряді з'явилася свіжа одеська хамса прямо з моря. Овочі з Одеської області — кабачки, цвітна капуста, буряк, морква — поступово займають прилавки, а продавці обережно, але оптимістично прогнозують подальше здешевлення. Ціни на м'ясо та молочні продукти залишаються стабільними вже кілька тижнів — і поки що жодних передумов для зміни немає.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Київський ринок Одеси, щоб дізнатися актуальні ціни на овочі, фрукти, рибу, м'ясо, зелень та молочні продукти.

Овочевий ряд

Прилавки овочевого ряду наповнюються місцевим товаром прямо на очах. Кабачки, цвітна капуста, брокколі, буряк — усе це вже з одеських полів, а не з теплиць. Продавці кажуть: людям важливо знати, звідки їде продукт, і все частіше покупці свідомо обирають своє.

"Основна частина овочів вже наша. Огірки, кабачки, капуста — це все наше. Кабачки у нас є навіть 40 і 45 гривень, є 65, є 75 — від якості продукту. Цвітна вже польова йде, кабачки теж є вже польові", — розповідає продавчиня Олена.

Помідори поки що йдуть у двох напрямках: наші — смачніші, але дорожчі, імпортні — доступніші. Продавці впевнені: скоро ціни зрівняються, і місцевий томат займе своє місце на прилавку остаточно.

"Помідор наш трошки кусається, то беруть хто як. Є непогана зараз імпортна помідора, вона доволі вкусна. Але наша помідора — то є наша помідора, вона, звісно, вкусніша. Я думаю, що ціни скоро зрівняються, все буде добре", — каже Олена.

Вартість овочів

Кабачки — 40–75 грн/кг

Огірки — 70 грн/кг

Цвітна капуста — 80 грн/кг

Брокколі — 80 грн/кг

Морква стара — 45 грн/кг

Морква нова — 90 грн/кг

Буряк — 35 грн/кг

Картопля — 80–100 грн/кг

Помідори (імпортні) — 170 грн/кг

Помідори (ізмаїльські) — 250 грн/кг

Сезон полуниці

Полуниця з Кілії цього тижня — головна подія ринку. Ціна впала і продовжує рухатися вниз, а продавці запрошують куштувати прямо біля прилавку. Сезон у розпалі, і це відчувається і на вигляді ягоди, і на настрої торговців.

"Київський ринок, найкраща клубніка у нас — найдешевша, найвкусніша, найкраща. Свіжий товар. Клубніка з Кілії, 170, 160, 150 — пробувати на місці безкоштовно", — запрошує продавчиня Анастасія.

Вартість полуниці

Полуниця (Кілія) — 150–170 грн/кг

Зелень на розвіс

Зелений ряд радує і вибором, і ціною: з потеплінням зелень пішла не лише з парників, а й з городів, і це одразу позначилося на вартості. Продавчиня Лена перераховує сорти салатів, наче читає меню ресторану: ромен, дубок, фризе, лола, айсберг, базилік лимонний. Сезон спаржі ще триває — але лічені тижні.

"Ціни трошки зараз впали. Потепліло, воно вже вирощується не тільки в парниках, а і на городі. Зараз всі до літа готуються, на дієту сіли — всі їдять салатики. Сезон спаржі зараз прийшов, ще два тижні і воно закінчується", — розповідає продавчиня Олена.

Вартість зелені

Уся зелень (продається на вагу) — 250 грн/кг

Спаржа — 400 грн/кг

Рибний ряд

На рибному ряді головна новина — свіжа одеська хамса. Її тільки-но виловили у морі, посолили і привезли просто на прилавок. Дунайський оселедець, навпаки, вже відходить — сезон добігає кінця. Решта асортименту — переважно імпорт: Прибалтика, Норвегія, Ісландія, Аргентина.

"З'явилася дуже вкусна хамсичка у нас. Це з одеського засолу — те, що солять на синіях. Зараз ловлять і свіженько-свіженькою її солять. Чорноморська тільки хамса — вона заходить з моря, переходить у Лиман, в Білгород-Дністровськ. Маленькими баркасами ловлять. А ось Дунаєчка вже відходить. Дуже рідко буває. Сезон закінчився", — розповідає продавчиня Тетяна.

Вартість риби

Хамса свіжа (одеська) — 250 грн/кг

Хамса заморожена — 220 грн/кг

Хек — 240 грн/кг

Оселедець — 180 грн/кг

Скумбрія — 430 грн/кг

М'ясний ряд

Домашня свинина на Київському ринку — це окрема категорія: не фермерська, не промислова, а та, за якою треба об'їздити села. Продавчиня Галена пояснює: саме тому ціна тримається і знижуватись не збирається. Попит — стабільний, асортимент — повний, настрій — робочий.

"Я торгую домашньою продукцією. Для того, щоб цю свинку заготовити, треба дуже багато вкласти. По-перше, це процес — проїздити по селах і її знайти. По-друге, люди домашню худобу продають з урахуванням того, що вона дорожча. Тому ціна на таку свинину тримається", — пояснює продавчиня Галина.

Вартість свинини

Шия — 350 грн/кг

Філей — 350 грн/кг

Біток — 300 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Задня частина — 260 грн/кг

Лопатка — 250 грн/кг

Печеня — 250 грн/кг

Спинка (сало) — 250 грн/кг

Гомілка — 120 грн/кг

Дарницька — 230 грн/кг

Сало тонке — 150 грн/кг

Сало найтонше — 50 грн/кг

Сало (ціле) — 200 грн/кг

Печінка — 80 грн/кг

Легені — 50 грн/кг

Нирки — 70 грн/кг

Молочний ряд

Травневе молоко — особливе: корови на випасі, трава соковита, і масло вже жовте, як сонце. Продавці кажуть, що зимові корма дають зовсім інший продукт — і покупці це відчувають. Попит рівний, беруть потроху, але стабільно.

"Зараз молочка більш насичена. Корови пасуться, трава. А там вже на зимніх кормах — не таке якісне. Масло, дивіться, таке жовте, красиве і жирніше", — каже продавчиня Анна.

Вартість молочних продуктів

Творог жирний — 200 грн/кг

Творог середній — 150 грн/кг

Творог нежирний — 120 грн/кг

Сметана — 160 грн/л

Вершки — 400 грн/л

Масло — 450 грн/кг

Молоко — 40 грн/л

Яйця — 70 грн/десяток

Київський ринок наприкінці травня — це вже сезонний базар у повному розумінні слова: місцевий товар витісняє привізний, полуниця дешевшає щотижня, а продавці дивляться на літо з обережним оптимізмом. Єдине, що поки не рухається, — це ціни на домашнє м'ясо та молочку: тут усе залежить від витрат, і вони нікуди не ділися.

