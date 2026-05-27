Цены на продукты в Одессе 26 мая: сколько стоят ягоды, овощи и мясо на киевском рынке

Киевский рынок в Одессе в конце мая — это уже почти летний базар: местный товар вытесняет импорт, клубника продолжает дешеветь, а на рыбном ряду появилась свежая одесская хамса прямо с моря. Овощи из Одесской области — кабачки, цветная капуста, свекла, морковь — постепенно занимают прилавки, а продавцы осторожно, но оптимистично прогнозируют дальнейшее удешевление. Цены на мясо и молочные продукты остаются стабильными уже несколько недель — и пока никаких предпосылок для изменения нет.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский рынок Одессы, чтобы узнать актуальные цены на овощи, фрукты, рыбу, мясо, зелень и молочные продукты.

Овощной ряд

Прилавки овощного ряда наполняются местным товаром прямо на глазах. Кабачки, цветная капуста, брокколи, свекла — все это уже с одесских полей, а не из теплиц. Продавцы говорят: людям важно знать, откуда едет продукт, и все чаще покупатели сознательно выбирают свое.

"Основная часть овощей уже наша. Огурцы, кабачки, капуста - это все наше. Кабачки у нас есть даже 40 и 45 гривен, есть 65, есть 75 - от качества продукта. Цветная уже полевая идет, кабачки тоже есть уже полевые", — рассказывает продавщица Елена.

Помидоры пока идут в двух направлениях: наши - вкуснее, но дороже, импортные — доступнее. Продавцы уверены: скоро цены сравняются, и местный томат займет свое место на прилавке окончательно.

"Помидор наш немножко кусается, то берут кто как. Есть неплохая сейчас импортная помидора, она довольно вкусная. Но наша помидора — это наша помидора, она, конечно, вкуснее. Я думаю, что цены скоро сравняются, все будет хорошо", — говорит Елена.

Стоимость овощей

Кабачки — 40-75 грн/кг

Огурцы — 70 грн/кг

Цветная капуста — 80 грн/кг

Брокколи — 80 грн/кг

Морковь старая — 45 грн/кг

Морковь новая — 90 грн/кг

Свекла — 35 грн/кг

Картофель — 80-100 грн/кг

Помидоры (импортные) — 170 грн/кг

Помидоры (измаильские) — 250 грн/кг

Сезон клубники

Клубника из Килии на этой неделе — главное событие рынка. Цена упала и продолжает двигаться вниз, а продавцы приглашают пробовать прямо у прилавка. Сезон в разгаре, и это чувствуется и на виде ягоды, и на настроении торговцев.

"Киевский рынок, лучшая клубника у нас — самая дешевая, самая вкусная, самая лучшая. Свежий товар. Клубника из Килии, 170, 160, 150 — пробовать на месте бесплатно", — приглашает продавщица Анастасия.

Стоимость клубники

Клубника (Килия) — 150-170 грн/кг

Зелень на развес

Зеленый ряд радует и выбором, и ценой: с потеплением зелень ушла не только из парников, но и с огородов, и это сразу сказалось на стоимости. Продавщица Лена перечисляет сорта салатов, как будто читает меню ресторана: ромен, дубок, фризе, лола, айсберг, базилик лимонный. Сезон спаржи еще продолжается - но считанные недели.

"Цены немножко сейчас упали. Потеплело, оно уже выращивается не только в парниках, а и на огороде. Сейчас все к лету готовятся, на диету сели — все едят салатики. Сезон спаржи сейчас пришел, еще две недели и оно заканчивается", — рассказывает продавщица Елена.

Стоимость зелени

Вся зелень (продается на вес) — 250 грн/кг

Спаржа — 400 грн/кг

Рыбный ряд

На рыбном ряду главная новость — свежая одесская хамса. Ее только что выловили в море, посолили и привезли прямо на прилавок. Дунайская сельдь, наоборот, уже отходит — сезон подходит к концу. Остальной ассортимент — преимущественно импорт: Прибалтика, Норвегия, Исландия, Аргентина.

"Появилась очень вкусная хамсичка у нас. Это из одесского засола — то, что солят на синиях. Сейчас ловят и свеженькой-свеженькой ее солят. Черноморская только хамса - она заходит с моря, переходит в Лиман, в Белгород-Днестровский. Маленькими баркасами ловят. А вот Дунаечка уже отходит. Очень редко бывает. Сезон закончился", — рассказывает продавщица Татьяна.

Стоимость рыбы

Хамса свежая (одесская) — 250 грн/кг

Хамса замороженная — 220 грн/кг

Хек — 240 грн/кг

Сельдь — 180 грн/кг

Скумбрия — 430 грн/кг

Мясной ряд

Домашняя свинина на Киевском рынке — это отдельная категория: не фермерская, не промышленная, а та, за которой надо объездить села. Продавщица Галина объясняет: именно поэтому цена держится и снижаться не собирается. Спрос — стабильный, ассортимент — полный, настроение — рабочее.

"Я торгую домашней продукцией. Для того, чтобы эту свинку заготовить, надо очень много вложить. Во-первых, это процесс — проезжать по селам и ее найти. Во-вторых, люди домашний скот продают с учетом того, что он дороже. Поэтому цена на такую свинину держится", — объясняет продавщица Галина.

Стоимость свинины

Шея — 350 грн/кг

Филей — 350 грн/кг

Биток — 300 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Задняя часть — 260 грн/кг

Лопатка — 250 грн/кг

Жаркое — 250 грн/кг

Спинка (сало) — 250 грн/кг

Голень — 120 грн/кг

Дарницкая — 230 грн/кг

Сало тонкое — 150 грн/кг

Сало тончайшее — 50 грн/кг

Сало (целое) — 200 грн/кг

Печень — 80 грн/кг

Легкие — 50 грн/кг

Почки — 70 грн/кг

Молочный ряд

Майское молоко — особенное: коровы на выпасе, трава сочная, и масло уже желтое, как солнце. Продавцы говорят, что зимние корма дают совсем другой продукт — и покупатели это чувствуют. Спрос ровный, берут понемногу, но стабильно.

"Сейчас молочка более насыщенная. Коровы пасутся, трава. А там уже на зимних кормах — не такое качественное. Масло, смотрите, такое желтое, красивое и жирнее", — говорит продавец Анна.

Стоимость молочных продуктов

Творог жирный — 200 грн/кг

Творог средний — 150 грн/кг

Творог нежирный — 120 грн/кг

Сметана — 160 грн/л

Сливки — 400 грн/л

Масло — 450 грн/кг

Молоко — 40 грн/л

Яйца — 70 грн/десяток

Киевский рынок в конце мая — это уже сезонный базар в полном смысле слова: местный товар вытесняет привозной, клубника дешевеет каждую неделю, а продавцы смотрят на лето с осторожным оптимизмом. Единственное, что пока не движется, — это цены на домашнее мясо и молочку: здесь все зависит от затрат, и они никуда не делись.

