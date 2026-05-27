Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

Сезон овощей и ягод в Одессе: актуальные цены на Киевском рынке

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 06:33
Цены на продукты в Одессе 26 мая: сколько стоят ягоды, овощи и мясо на киевском рынке
Киевский рынок Одессы. Фото: Новости.LIVE

Киевский рынок в Одессе в конце мая — это уже почти летний базар: местный товар вытесняет импорт, клубника продолжает дешеветь, а на рыбном ряду появилась свежая одесская хамса прямо с моря. Овощи из Одесской области — кабачки, цветная капуста, свекла, морковь — постепенно занимают прилавки, а продавцы осторожно, но оптимистично прогнозируют дальнейшее удешевление. Цены на мясо и молочные продукты остаются стабильными уже несколько недель — и пока никаких предпосылок для изменения нет.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский рынок Одессы, чтобы узнать актуальные цены на овощи, фрукты, рыбу, мясо, зелень и молочные продукты.

Овощной ряд

Прилавки овощного ряда наполняются местным товаром прямо на глазах. Кабачки, цветная капуста, брокколи, свекла — все это уже с одесских полей, а не из теплиц. Продавцы говорят: людям важно знать, откуда едет продукт, и все чаще покупатели сознательно выбирают свое.

"Основная часть овощей уже наша. Огурцы, кабачки, капуста - это все наше. Кабачки у нас есть даже 40 и 45 гривен, есть 65, есть 75 - от качества продукта. Цветная уже полевая идет, кабачки тоже есть уже полевые", — рассказывает продавщица Елена.

Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 1
Продавщица Елена об овощах. Фото: Новини.LIVE

Помидоры пока идут в двух направлениях: наши - вкуснее, но дороже, импортные — доступнее. Продавцы уверены: скоро цены сравняются, и местный томат займет свое место на прилавке окончательно.

Читайте также:

"Помидор наш немножко кусается, то берут кто как. Есть неплохая сейчас импортная помидора, она довольно вкусная. Но наша помидора — это наша помидора, она, конечно, вкуснее. Я думаю, что цены скоро сравняются, все будет хорошо", — говорит Елена.

Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 2
Томаты на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Кабачки — 40-75 грн/кг
  • Огурцы — 70 грн/кг
  • Цветная капуста — 80 грн/кг
  • Брокколи — 80 грн/кг
  • Морковь старая — 45 грн/кг
  • Морковь новая — 90 грн/кг
  • Свекла — 35 грн/кг
  • Картофель — 80-100 грн/кг
  • Помидоры (импортные) — 170 грн/кг
  • Помидоры (измаильские) — 250 грн/кг

Сезон клубники

Клубника из Килии на этой неделе — главное событие рынка. Цена упала и продолжает двигаться вниз, а продавцы приглашают пробовать прямо у прилавка. Сезон в разгаре, и это чувствуется и на виде ягоды, и на настроении торговцев.

"Киевский рынок, лучшая клубника у нас — самая дешевая, самая вкусная, самая лучшая. Свежий товар. Клубника из Килии, 170, 160, 150 — пробовать на месте бесплатно", — приглашает продавщица Анастасия.

Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 3
Продавщица Анастасия о клубнике, фото: Новини.LIVE

Стоимость клубники

  • Клубника (Килия) — 150-170 грн/кг
    Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 4
    Клубника на Киевском рынке. Фото: Новини.LIVE

Зелень на развес

Зеленый ряд радует и выбором, и ценой: с потеплением зелень ушла не только из парников, но и с огородов, и это сразу сказалось на стоимости. Продавщица Лена перечисляет сорта салатов, как будто читает меню ресторана: ромен, дубок, фризе, лола, айсберг, базилик лимонный. Сезон спаржи еще продолжается - но считанные недели.

"Цены немножко сейчас упали. Потеплело, оно уже выращивается не только в парниках, а и на огороде. Сейчас все к лету готовятся, на диету сели — все едят салатики. Сезон спаржи сейчас пришел, еще две недели и оно заканчивается", — рассказывает продавщица Елена.

Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 5
Продавщица Елена о зелени. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

  • Вся зелень (продается на вес) — 250 грн/кг
  • Спаржа — 400 грн/кг
    Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 6
    Зелень на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд

На рыбном ряду главная новость — свежая одесская хамса. Ее только что выловили в море, посолили и привезли прямо на прилавок. Дунайская сельдь, наоборот, уже отходит — сезон подходит к концу. Остальной ассортимент — преимущественно импорт: Прибалтика, Норвегия, Исландия, Аргентина.

"Появилась очень вкусная хамсичка у нас. Это из одесского засола — то, что солят на синиях. Сейчас ловят и свеженькой-свеженькой ее солят. Черноморская только хамса - она заходит с моря, переходит в Лиман, в Белгород-Днестровский. Маленькими баркасами ловят. А вот Дунаечка уже отходит. Очень редко бывает. Сезон закончился", — рассказывает продавщица Татьяна.

Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 7
Продавщица Татьяна о рыбе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

  • Хамса свежая (одесская) — 250 грн/кг
  • Хамса замороженная — 220 грн/кг
  • Хек — 240 грн/кг
  • Сельдь — 180 грн/кг
  • Скумбрия — 430 грн/кг
    Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 8
    Рыбный ряд на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

Домашняя свинина на Киевском рынке — это отдельная категория: не фермерская, не промышленная, а та, за которой надо объездить села. Продавщица Галина объясняет: именно поэтому цена держится и снижаться не собирается. Спрос — стабильный, ассортимент — полный, настроение — рабочее.

"Я торгую домашней продукцией. Для того, чтобы эту свинку заготовить, надо очень много вложить. Во-первых, это процесс — проезжать по селам и ее найти. Во-вторых, люди домашний скот продают с учетом того, что он дороже. Поэтому цена на такую свинину держится", — объясняет продавщица Галина.

Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 9
Продавщица Галина о мясе, фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

  • Шея — 350 грн/кг
  • Филей — 350 грн/кг
  • Биток — 300 грн/кг
  • Ребра — 280 грн/кг
  • Задняя часть — 260 грн/кг
  • Лопатка — 250 грн/кг
  • Жаркое — 250 грн/кг
  • Спинка (сало) — 250 грн/кг
  • Голень — 120 грн/кг
  • Дарницкая — 230 грн/кг
  • Сало тонкое — 150 грн/кг
  • Сало тончайшее — 50 грн/кг
  • Сало (целое) — 200 грн/кг
  • Печень — 80 грн/кг
  • Легкие — 50 грн/кг
  • Почки — 70 грн/кг
    Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 10
    Мясной ряд на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

Майское молоко — особенное: коровы на выпасе, трава сочная, и масло уже желтое, как солнце. Продавцы говорят, что зимние корма дают совсем другой продукт — и покупатели это чувствуют. Спрос ровный, берут понемногу, но стабильно.

"Сейчас молочка более насыщенная. Коровы пасутся, трава. А там уже на зимних кормах — не такое качественное. Масло, смотрите, такое желтое, красивое и жирнее", — говорит продавец Анна.

Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 11
Продавщица Анна о молочной продукции, фото: Новини.LIVE

Стоимость молочных продуктов

  • Творог жирный — 200 грн/кг
  • Творог средний — 150 грн/кг
  • Творог нежирный — 120 грн/кг
  • Сметана — 160 грн/л
  • Сливки — 400 грн/л
  • Масло — 450 грн/кг
  • Молоко — 40 грн/л
  • Яйца — 70 грн/десяток
    Своє витісняє імпорт: перевірка цін на Київському ринку - фото 12
    Молочный ряд на Киевском рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Киевский рынок в конце мая — это уже сезонный базар в полном смысле слова: местный товар вытесняет привозной, клубника дешевеет каждую неделю, а продавцы смотрят на лето с осторожным оптимизмом. Единственное, что пока не движется, — это цены на домашнее мясо и молочку: здесь все зависит от затрат, и они никуда не делись.

Ранее Новини.LIVE писали о ценах на ранние овощи на рынке Черемушки - местных овощей стало больше, импорт отступает, но расходы на топливо сдерживают ожидаемое удешевление.

Напомним, Новини.LIVE проверяли цены на Киевском рынке в начале мая - тогда клубника только появилась на прилавках и стоила значительно дороже, а хамса уже тогда называлась хитом сезона.

Одесса рынок Новости Одессы цены экономика Украины
Васильєв Дмитрий - Журналист, Одесса
Автор:
Васильєв Дмитрий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации