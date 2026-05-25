Главная Одесса На одесском рынке выросла цена на ранние овощи: стоимость сегодня

Дата публикации 25 мая 2026 16:51
Женщина выбирает овощи на базаре. Фото: Новини.LIVE

На рынке "Черемушки" в Одессе стало больше местных овощей и зелени. Продавцы говорят, что импорт постепенно исчезает с прилавков. В то же время цены на часть ранних овощей остаются высокими из-за расходов на доставку и топливо. Продукцию на рынок везут из Килии, Маяков, Ясек, Белгород-Днестровского и Умани.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке "Черемушки" в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Местные овощи

Майский овощной ряд на рынке "Черемушки" уже заметно отличается от того, что покупатели видели месяц назад. На прилавках стало больше овощей из Одесской и центральных областей Украины. Продавцы активно хвалят новый урожай помидоров.

Помидоры на базаре. Фото: Новини.LIVE

Больше всего внимания сейчас привлекают уманские томаты. Продавцы говорят, что они более спелые и имеют насыщенный вкус. На прилавках уже можно найти розовые, желтые и черные сорта.

Сколько стоят овощи

  • молодой картофель — 70-80 грн/кг
  • обычный картофель — 25 грн/кг
  • огурцы — 80 грн/кг
  • капуста — 35 грн/кг
  • цветная капуста — 90 грн/кг
  • болгарский перец — 230 грн/кг
  • помидоры из Умани — 220-230 грн/кг
  • желтые помидоры — 250 грн/кг
  • кабачки — 65 грн/кг
  • морковь — 75 грн/кг
Кабачки на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Причины роста цен

Продавщица Лариса рассказала, что цены в этом году немного выше, чем в прошлом сезоне. Главная причина — стоимость топлива.

Читайте также:

"Все зависит от топлива. Если везут издалека, то люди закладывают в цену дорогу. Килия далеко, поэтому и получается дороже. Но помидоры из Умани сейчас самые вкусные - они более созревшие", — рассказала продавец.

Продавщица Лариса о ценах. Фото: Новини.LIVE

По словам женщины, именно уманские фермеры сейчас обеспечивают рынок большим выбором помидоров. В то же время с каждой неделей на прилавках становится все больше местной продукции из Одесской области.

Сравнение цен

Цены на овощи на одесских рынках сейчас заметно отличаются в зависимости от продукции и места продажи. Например, обычная капуста на "Привозе" стоит 25 гривен за килограмм, тогда как на рынке "Черемушки" — 35 гривен. Морковь тоже дешевле на "Привозе" — 45 гривен против 75. В то же время некоторые овощи имеют почти одинаковую стоимость в обеих торговых точках. Молодой картофель продается примерно по 70 гривен за килограмм, а огурцы — около 80 гривен.

Перец на рынке. Фото: Новини.LIVE

Помидоры на "Привозе" немного дешевле — около 200 гривен за килограмм, тогда как на рынке "Черемушки" уманские продают по 220-230 гривен. Болгарский перец там также стоит меньше — 200 гривен против 230. Зато цветная капуста выгоднее именно на "Черемушках" — 90 гривен за килограмм, тогда как на "Привозе" ее продают по 130 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, на одесском Привозе сезон дунайской сельди подходит к концу. Свежую дунайку на прилавках можно будет найти еще примерно две недели, после чего она почти исчезнет из продажи до следующего сезона.

Также Новини.LIVE писали, что на одесских рынках в разгаре сезон клубники. В этом году ягода появилась раньше, чем в прошлом году, однако из-за погоды цены остаются высокими. Наибольшим спросом покупатели пользуются на килийскую ягоду. Также ее активно продают в супермаркетах, где действуют акционные предложения.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
