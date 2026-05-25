На одеському ринку зросла ціна на ранні овочі: вартість сьогодні

Жінка обирає овочі на базарі.

На ринку "Черемушки" в Одесі побільшало місцевих овочів та зелені. Продавці кажуть, що імпорт поступово зникає з прилавків. Водночас ціни на частину ранніх овочів залишаються високими через витрати на доставку та пальне. Продукцію на ринок везуть із Кілії, Маяків, Ясьок, Білгород-Дністровського та Умані.

Місцеві овочі

Травневий овочевий ряд на ринку "Черемушки" вже помітно відрізняється від того, що покупці бачили місяць тому. На прилавках стало більше овочів із Одещини та центральних областей України. Продавці активно хвалять новий урожай помідорів.

Найбільше уваги зараз привертають уманські томати. Продавці кажуть, що вони більш стиглі та мають насичений смак. На прилавках уже можна знайти рожеві, жовті та чорні сорти.

Скільки коштують овочі

молода картопля — 70–80 грн/кг

звичайна картопля — 25 грн/кг

огірки — 80 грн/кг

капуста — 35 грн/кг

цвітна капуста — 90 грн/кг

болгарський перець — 230 грн/кг

помідори з Умані — 220–230 грн/кг

жовті помідори — 250 грн/кг

кабачки — 65 грн/кг

морква — 75 грн/кг

Причини зростання цін

Продавчиня Лариса розповіла, що ціни цього року трохи вищі, ніж минулого сезону. Головна причина — вартість пального.

"Все залежить від топлива. Якщо везуть здалеку, то люди закладають у ціну дорогу. Кілія далеко, тому й виходить дорожче. Але помідори з Умані зараз найсмачніші — вони більш дозрілі", — розповіла продавчиня.

За словами жінки, саме уманські фермери зараз забезпечують ринок великим вибором помідорів. Водночас із кожним тижнем на прилавках стає дедалі більше місцевої продукції з Одещини.

Порівняння цін

Ціни на овочі на одеських ринках зараз помітно відрізняються залежно від продукції та місця продажу. Наприклад, звичайна капуста на "Привозі" коштує 25 гривень за кілограм, тоді як на ринку "Черемушки" — 35 гривень. Морква теж дешевша на "Привозі" — 45 гривень проти 75. Водночас деякі овочі мають майже однакову вартість в обох торгових точках. Молода картопля продається приблизно по 70 гривень за кілограм, а огірки — близько 80 гривень.

Помідори на "Привозі" трохи дешевші — близько 200 гривень за кілограм, тоді як на ринку "Черемушки" уманські продають по 220–230 гривень. Болгарський перець там також коштує менше — 200 гривень проти 230. Натомість цвітна капуста вигідніша саме на "Черемушках" — 90 гривень за кілограм, тоді як на "Привозі" її продають по 130 гривень.

