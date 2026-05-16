Головна Одеса На одеському Привозі закінчується дунайка: ціни на рибу

На одеському Привозі закінчується дунайка: ціни на рибу

Дата публікації: 16 травня 2026 18:41
Риба на прилавках Київського ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі сезон дунайського оселедця добігає кінця. Свіжу дунайку на прилавках можна буде знайти ще приблизно два тижні, після чого вона майже зникне з продажу до наступного сезону.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштує риба на Привозі в  Одесі.

Дунайський оселедець закінчується

Цієї весни дунайський оселедець знову став однією з найпопулярніших риб на одеському Привозі. На ринку зараз свіжий дунайський оселедець продають по 300-350 гривень за кілограм. Копчена "дунайка" коштує близько 200 гривень за штуку, а чотири великі рибини продають приблизно за 700 гривень. Продавчиня Валентина каже, що сезон уже поступово завершується. Саме тому одесити зараз активно скуповують рибу.

"Солона дунайка ще буде десь тижні дві, а потім її не буде. Потім уже буде тільки вакуумна і заморожена", — розповіла Валентина.

На Привозі пояснюють, що попит на дунайський оселедець традиційно різко зростає саме навесні, коли з’являється молода картопля.

"Молода картопелька, укропчик і дунайка — і більше нічого не треба", — додає продавчиня.

Вартість риби на Привозі

  • Товстолобик — 120 грн/кг
  • Карась — 100 грн/кг
  • Карп — 150 грн/кг
  • Оселедець дунайський — 350 грн/кг

Ціни на рибні делікатеси на Привозі

  • Дунайка копчена — 200 грн/шт
  • Дунайка слабосолена — 700 грн/шт
  • Блакитний оселедень — 100 грн/100 гр
  • Тарань засолена з ікрою — 1500 грн/кг
  • Лящ — 700 грн/кг

Дунайка в дефіциті цьогоріч

Додамо, що цьогоріч сезон дунайського оселедця на Одещині почався пізніше, ніж зазвичай. Першу рибу рибалки у Вилковому виловили ще на початку березня, однак повноцінний промисел затримався через проблеми з погодженням лімітів на вилов. Через це риби на ринку було мало, а попит залишався дуже високим.

Як писали Новини.LIVE в Одесі перша дунайка з’явилася у продажу приблизно в середині березня. На Привозі та Новому ринку продавці спочатку продавали оселедець поштучно. За одну рибину просили від 150 до 250 гривень, а малосольна коштувала ще дорожче. Високі ціни пояснювали коротким сезоном і невеликими обсягами вилову.

Уже за кілька днів після старту продажів свіжа дунайка з Кілії та Вилкового коштувала в Одесі близько 650 гривень за кілограм. Попри це, рибу швидко розкуповували.

В Одесі дорожчає скумбрія

Раніше Новини.LIVE писали, що на Київському ринку все частіше можна побачити нові цінники у рибних рядах. Найбільше зміни помітні по скумбрії, яка подорожчала як у замороженому вигляді, так і у малосольному. Вона за позаминулий тиждень додала у ціні 20 гривень. При цьому продавці на ринку наголошують, що суттєвої додаткової націнки самі не роблять. Зміни пов’язують саме з цінами постачальників та ситуацією з виловом риби.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
