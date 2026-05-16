Главная Одесса На одесском Привозе заканчивается дунайка: цены на рыбу

На одесском Привозе заканчивается дунайка: цены на рыбу

Дата публикации 16 мая 2026 18:41
На одесском Привозе заканчивается дунайка: цены на рыбу
Рыба на прилавках Киевского рынка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе сезон дунайской сельди подходит к концу. Свежую дунайку на прилавках можно будет найти еще примерно две недели, после чего она почти исчезнет из продажи до следующего сезона.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоит рыба на Привозе в Одессе.

Дунайская сельдь заканчивается

Этой весной дунайская сельдь снова стала одной из самых популярных рыб на одесском Привозе. На рынке сейчас свежую дунайскую сельдь продают по 300-350 гривен за килограмм. Копченая "дунайка" стоит около 200 гривен за штуку, а четыре большие рыбины продают примерно за 700 гривен. Продавщица Валентина говорит, что сезон уже постепенно завершается. Именно поэтому одесситы сейчас активно скупают рыбу.

"Соленая дунайка еще будет где-то недели две, а потом ее не будет. Потом уже будет только вакуумная и замороженная", — рассказала Валентина.

На Привозе объясняют, что спрос на дунайскую сельдь традиционно резко возрастает именно весной, когда появляется молодая картошка.

"Молодая картошечка, укропчик и дунайка - и больше ничего не надо", — добавляет продавщица.

Стоимость рыбы на Привозе

  • Толстолобик — 120 грн/кг
  • Карась — 100 грн/кг
  • Карп — 150 грн/кг
  • Сельдь дунайская — 350 грн/кг

Цены на рыбные деликатесы на Привозе

  • Дунайка копченая — 200 грн/шт
  • Дунайка слабосоленая — 700 грн/шт
  • Голубая сельдь — 100 грн/100 гр
  • Тарань засоленная с икрой — 1500 грн/кг
  • Лещ — 700 грн/кг

Дунайка в дефиците в этом году

Добавим, что в этом году сезон дунайской сельди в Одесской области начался позже, чем обычно. Первую рыбу рыбаки в Вилково выловили еще в начале марта, однако полноценный промысел задержался из-за проблем с согласованием лимитов на вылов. Из-за этого рыбы на рынке было мало, а спрос оставался очень высоким.

Как писали Новини.LIVE, в Одессе первая дунайка появилась в продаже примерно в середине марта. На Привозе и Новом рынке продавцы сначала продавали сельдь поштучно. За одну рыбину просили от 150 до 250 гривен, а малосольная стоила еще дороже. Высокие цены объясняли коротким сезоном и небольшими объемами вылова.

Уже через несколько дней после старта продаж свежая дунайка из Килии и Вилково стоила в Одессе около 650 гривен за килограмм. Несмотря на это, рыбу быстро раскупали.

В Одессе дорожает скумбрия

Ранее Новини.LIVE писали, что на Киевском рынке все чаще можно увидеть новые ценники в рыбных рядах. Больше всего изменения заметны по скумбрии, которая подорожала как в замороженном виде, так и в малосольном. Она за позапрошлую неделю прибавила в цене 20 гривен. При этом продавцы на рынке отмечают, что существенной дополнительной наценки сами не делают. Изменения связывают именно с ценами поставщиков и ситуацией с выловом рыбы.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
