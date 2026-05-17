В Одесі на Привозі подешевшали кабачки: ціни на овочі сьогодні

Овочі на ринку Привоз в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На одеському Привозі цього тижня помітно подешевшали кабачки, а от помідори, перець та молода городина поки залишаються дорогими. На ринку кажуть, що ціни зараз буквально залежать від кожного теплого дня, адже новий врожай лише починає масово надходити на прилавки.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки сьогодні коштують овочі на Привозі в Одесі.

Що з цінами на овочі на Привозі

На овочевих рядах Привозу уже активно продають молоду городину. Покупці шукають перші кабачки, молоду картоплю, капусту та українські помідори. Продавчиня Тетяна розповідає, що цього тижня частина овочів здешевшала. Найбільше це помітно по кабачках, які подекуди втратили в ціні аж 25 гривень.

"На сьогодні кабачки 75 гривень. Огірочки 80, молода капуста 70, молода картопелька 70 гривень за кіло. Помідори у нас 170, 180 і 200 гривень", — каже Тетяна.

Окремо продавчиня звертає увагу на помідори. На прилавках є і турецька продукція, і українська — з Маяків, Калинівки та Київської області. За словами Тетяни, покупці обирають не лише за ціною, а й за смаком. Частина людей принципово шукає саме українські овочі.

Читайте також:

"Деякі люди дивляться на ціну, а деякі хочуть саме наші помідори. І турецькі, і українські беруть однаково, бо вони солоденькі і смачні", — додає жінка.

На Привозі кажуть, що ціни зараз можуть змінюватися буквально щодня. Головний фактор — погода. Через дощі та похолодання фермери не завжди можуть вчасно збирати врожай, а це одразу впливає на вартість овочів.

Ціни на овочі на Привозі

Капуста — 25 грн/кг

Капуста молода — 70 грн/кг

Цвітна капуста — 130 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Морква — 45 грн/кг

Картопля стара — 30 грн/кг

Картопля молода — 70 грн/кг

Буряк — 25 грн/кг

Кабачки — 75 грн/кг

Перець болгарський — 200 грн/кг

Брокколі — 250 грн/кг

Томати — 200 грн/кг

Редис — 70 грн/кг

Огірки — 80 грн/кг

Які овочі в Одесі подешевшали останнім часом

На ринках Одеси минулого тижня стрімко почали дешевшати огірки. Їхня ціна за кілька днів помітно просіла на 20-40 грнивень. Ще у минулі вихідні вони коштували значно дорожче — 80 гривень, а нині вже 60 грн. Разом із огірками подешевшала і редиска. Вона від початку місяця втратила приблизно 20 гривень у ціні.

Крім того, напередодні подешевшала й молода картопля. Якщо перед Великоднем її продавали по 500 гривень, то зараз ціна впала до 130-150 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що наразі кілійська полуниця на ринках Одеси коштує близько 350 гривень за кілограм. Полуницю з Греції продають дешевше — приблизно по 250 гривень за кілограм.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині добігає кінця сезон дунайського оселедця. Свіжу дунайку на прилавках можна буде знайти ще приблизно два тижні, після чого вона майже зникне з продажу до наступного сезону. На ринках зараз цей оселедець продають по 300-350 гривень за кілограм. Копчена "дунайка" коштує близько 200 гривень за штуку.