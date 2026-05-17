В Одессе на Привозе подешевели кабачки: цены на овощи сегодня

Овощи на рынке Привоз в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесском Привозе на этой неделе заметно подешевели кабачки, а вот помидоры, перец и молодые овощи пока остаются дорогими. На рынке говорят, что цены сейчас буквально зависят от каждого теплого дня, ведь новый урожай только начинает массово поступать на прилавки.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько сегодня стоят овощи на Привозе в Одессе.

Что с ценами на овощи на Привозе

На овощных рядах Привоза уже активно продают молодые овощи. Покупатели ищут первые кабачки, молодой картофель, капусту и украинские помидоры. Продавщица Татьяна рассказывает, что на этой неделе часть овощей подешевела. Больше всего это заметно по кабачкам, которые местами потеряли в цене аж 25 гривен.

"На сегодня кабачки 75 гривен. Огурчики 80, молодая капуста 70, молодая картошечка 70 гривен за кило. Помидоры у нас 170, 180 и 200 гривен", — говорит Татьяна.

Отдельно продавщица обращает внимание на помидоры. На прилавках есть и турецкая продукция, и украинская — из Маяков, Калиновки и Киевской области. По словам Татьяны, покупатели выбирают не только по цене, но и по вкусу. Часть людей принципиально ищет именно украинские овощи.

"Некоторые люди смотрят на цену, а некоторые хотят именно наши помидоры. И турецкие, и украинские берут одинаково, потому что они сладкие и вкусные", — добавляет женщина.

На Привозе говорят, что цены сейчас могут меняться буквально каждый день. Главный фактор — погода. Из-за дождей и похолодания фермеры не всегда могут вовремя собирать урожай, а это сразу влияет на стоимость овощей.

Цены на овощи на Привозе

Капуста — 25 грн/кг

Капуста молодая — 70 грн/кг

Цветная капуста — 130 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Морковь — 45 грн/кг

Картофель старый — 30 грн/кг

Картофель молодой — 70 грн/кг

Свекла — 25 грн/кг

Кабачки — 75 грн/кг

Перец болгарский — 200 грн/кг

Брокколи — 250 грн/кг

Томаты — 200 грн/кг

Редис — 70 грн/кг

Огурцы — 80 грн/кг

Какие овощи в Одессе подешевели в последнее время

На рынках Одессы на прошлой неделе стремительно начали дешеветь огурцы. Их цена за несколько дней заметно просела на 20-40 грнивень. Еще в минувшие выходные они стоили значительно дороже - 80 гривен, а сейчас уже 60 грн. Вместе с огурцами подешевела и редиска. Она с начала месяца потеряла примерно 20 гривен в цене.

Кроме того, накануне подешевел и молодой картофель. Если перед Пасхой его продавали по 500 гривен, то сейчас цена упала до 130-150 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что сейчас килийская клубника на рынках Одессы стоит около 350 гривен за килограмм. Клубнику из Греции продают дешевле — примерно по 250 гривен за килограмм.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области подходит к концу сезон дунайской сельди. Свежую дунайку на прилавках можно будет найти еще примерно две недели, после чего она почти исчезнет из продажи до следующего сезона. На рынках сейчас эту сельдь продают по 300-350 гривен за килограмм. Копченая "дунайка" стоит около 200 гривен за штуку.