Місцеві овочі заповнюють ринки Одеси: вартість сьогодні

В овочевому ряду Київського базару в Одесі дедалі більше продукції місцевих виробників. На прилавках уже можна знайти кабачки, цвітну капусту, брокколі та інші овочі, вирощені на полях Одещини. Продавці кажуть, що покупці все частіше цікавляться походженням товару та віддають перевагу місцевій продукції.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку Одеси та дізналися актуальні ціни на овочі.

Місцевий товар

На початку літа асортимент овочевого ряду помітно змінився. Якщо раніше значну частину продукції привозили з теплиць або з інших регіонів, то зараз дедалі більше овочів надходить безпосередньо з полів Одеської області. Продавці зазначають, що місцеві фермери поступово збільшують обсяги постачання, тому на прилавках вже представлені кабачки, цвітна капуста, брокколі та інші сезонні овочі нового врожаю.

"Кабачки — це все наше. Кабачки у нас є 40–45 гривень, є 65–75 гривень, залежно від якості продукту. Цвітна капуста — це все з наших полів. Уже польова йде. Кабачки теж уже польові. Люди займаються, вирощують щось. Їм важко, нам важко, всім важко", — розповіла продавчиня Олена.

Помідорний вибір

Окрему увагу покупців зараз привертають помідори. На ринку одночасно продаються як імпортні томати, так і вирощені на півдні Одещини. Різниця між ними насамперед у ціні, хоча багато покупців все ж обирають місцеву продукцію через її смак. За словами продавців, ізмаїльські помідори вже почали надходити на ринок, а найближчим часом їх може стати ще більше. Тоді різниця в ціні між українськими та імпортними томатами поступово скорочуватиметься.

"Віддають перевагу нашому, але помідор наш трохи кусається по ціні. Є зараз і непоганий імпортний помідор. Він доволі смачний. Але наша помідора — то є наша помідора. Вона, звісно, смачніша, але вона і дорожча", — каже Олена.

Ціни на овочі

Станом на початок червня в овочевому ряду Київського базару діють такі ціни:

Кабачки — 40–75 грн/кг

Огірки — 70 грн/кг

Цвітна капуста — 80 грн/кг

Брокколі — 80 грн/кг

Морква стара — 45 грн/кг

Морква нова — 90 грн/кг

Буряк — 35 грн/кг

Картопля — 80–100 грн/кг

Помідори імпортні — 170 грн/кг

Помідори з Ізмаїла — 250 грн/кг

Як обрати смачні овочі

Продавці радять звертати увагу не лише на зовнішній вигляд овочів, а й на їхній запах та щільність. Свіжі кабачки мають бути пружними, без м'яких ділянок і темних плям. Якщо овоч важкий для свого розміру, це свідчить про його соковитість. Під час вибору огірків варто дивитися на колір і твердість. Яскраво-зелені плоди без пожовтіння зазвичай мають кращий смак і не гірчать. Цвітна капуста та брокколі повинні мати щільні суцвіття без потемнінь і ознак в'янення.

Що стосується помідорів, то найсмачнішими зазвичай вважаються плоди з насиченим ароматом. Якщо томат пахне навіть через шкірку, він, ймовірно, буде солодким і соковитим. Також варто обирати овочі, які відповідають сезону, адже саме в період природного дозрівання вони мають найкращий смак.

