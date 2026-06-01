Местные овощи заполняют рынки Одессы: стоимость сегодня

Главная Одесса Украинские овощи заполняют рынки Одессы: стоимость сегодня

Украинские овощи заполняют рынки Одессы: стоимость сегодня

Дата публикации 1 июня 2026 18:33
Люди покупают овощи. Фото: Новини.LIVЕ

В овощном ряду Киевского базара в Одессе все больше продукции местных производителей. На прилавках уже можно найти кабачки, цветную капусту, брокколи и другие овощи, выращенные на полях Одесской области. Продавцы говорят, что покупатели все чаще интересуются происхождением товара и отдают предпочтение местной продукции.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке Одессы и узнали актуальные цены на овощи.

Местный товар

В начале лета ассортимент овощного ряда заметно изменился. Если раньше значительную часть продукции привозили из теплиц или из других регионов, то сейчас все больше овощей поступает непосредственно с полей Одесской области. Продавцы отмечают, что местные фермеры постепенно увеличивают объемы поставок, поэтому на прилавках уже представлены кабачки, цветная капуста, брокколи и другие сезонные овощи нового урожая.

"Кабачки — это все наше. Кабачки у нас есть 40-45 гривен, есть 65-75 гривен, в зависимости от качества продукта. Цветная капуста — это все с наших полей. Уже полевая идет. Кабачки тоже уже полевые. Люди занимаются, выращивают что-то. Им трудно, нам трудно, всем трудно", — рассказала продавец Елена.

Продавщица Елена о выборе овощей. Фото: Новини.LIVЕ

Помидорный выбор

Отдельное внимание покупателей сейчас привлекают помидоры. На рынке одновременно продаются как импортные томаты, так и выращенные на юге Одесской области. Разница между ними прежде всего в цене, хотя многие покупатели все же выбирают местную продукцию из-за ее вкуса. По словам продавцов, измаильские помидоры уже начали поступать на рынок, а в ближайшее время их может стать еще больше. Тогда разница в цене между украинскими и импортными томатами постепенно будет сокращаться.

"Отдают предпочтение нашему, но помидор наш немного кусается по цене. Есть сейчас и неплохой импортный помидор. Он довольно вкусный. Но наша помидора — это наша помидора. Она, конечно, вкуснее, но она и дороже", — говорит Елена.

Помидоры на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на овощи

По состоянию на начало июня в овощном ряду Киевского базара действуют такие цены:

  • Кабачки — 40-75 грн/кг
  • Огурцы — 70 грн/кг
  • Цветная капуста — 80 грн/кг
  • Брокколи — 80 грн/кг
  • Морковь старая — 45 грн/кг
  • Морковь новая — 90 грн/кг
  • Свекла — 35 грн/кг
  • Картофель — 80-100 грн/кг
  • Помидоры импортные — 170 грн/кг
  • Помидоры из Измаила — 250 грн/кг
Цветная капуста на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Как выбрать вкусные овощи

Продавцы советуют обращать внимание не только на внешний вид овощей, но и на их запах и плотность. Свежие кабачки должны быть упругими, без мягких участков и темных пятен. Если овощ тяжелый для своего размера, это свидетельствует о его сочности. При выборе огурцов стоит смотреть на цвет и твердость. Ярко-зеленые плоды без пожелтения обычно имеют лучший вкус и не горчат. Цветная капуста и брокколи должны иметь плотные соцветия без потемнений и признаков увядания.

Что касается помидоров, то самыми вкусными обычно считаются плоды с насыщенным ароматом. Если томат пахнет даже через кожуру, он, вероятно, будет сладким и сочным. Также стоит выбирать овощи, которые соответствуют сезону, ведь именно в период естественного созревания они имеют лучший вкус.

Как сообщали Новини.LIVE, супермаркеты уже заполняются первыми летними ягодами и бахчевыми. Больше всего покупатели обращают внимание на клубнику и ранние арбузы, хотя цены пока остаются довольно высокими. Продавцы говорят, что стоимость меняется буквально каждый день — все зависит от поставок, погоды и расходов на доставку.

Также Новини.LIVE писали, что на рынке "Черемушки" в Одессе стало больше местных овощей и зелени. Продавцы говорят, что импорт постепенно исчезает с прилавков. В то же время цены на часть ранних овощей остаются высокими из-за расходов на доставку и топливо. Продукцию на рынок везут из Килии, Маяков, Ясек, Белгород-Днестровского и Умани.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
