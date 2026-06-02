Спрос на мясо в Одессе растет: цены на рынке сегодня

Дата публикации 2 июня 2026 17:03
Мясной ряд на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

На Киевском рынке в Одессе домашняя свинина остается востребованной, а продавцы не прогнозируют удешевления продукции. По словам торговцев, главная причина — сложность закупки домашнего скота и высокие затраты на его выращивание. Несмотря на это, покупатели продолжают приходить на рынок и покупать мясо даже небольшими порциями.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали актуальные цены на свинину.

Домашняя продукция

В мясном ряду Киевского рынка продавцы предлагают широкий выбор домашней свинины. По словам продавщицы Галины, такая продукция отличается от фермерской или промышленной, поэтому и стоит дороже. Женщина объясняет, что для закупки домашних свиней приходится ездить по селам и искать качественный скот. Кроме того, владельцы домашних хозяйств продают животных по более высоким ценам, ведь тратят много времени и средств на их содержание.

"Я торгую домашней продукцией. Для того, чтобы эту свинку заготовить, надо очень много вложить. Во-первых, это процесс — проезжать по селам и ее найти. Во-вторых, люди домашний скот продают с учетом того, что он дороже. Поэтому цена на такую свинину держится", — говорит продавщица Галина.

Ціни на свинину в Одесі
Продавщица Галина о покупке свинины. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мяса

По состоянию на начало июня на Киевском рынке домашнюю свинину продают по таким ценам:

  • Шея — 350 грн/кг
  • Филей — 350 грн/кг
  • Биток — 300 грн/кг
  • Ребра — 280 грн/кг
  • Задняя часть — 260 грн/кг
  • Лопатка — 250 грн/кг
  • Жаркое — 250 грн/кг
  • Спинка (сало) — 250 грн/кг
  • Голень — 120 грн/кг
  • Дарницкая — 230 грн/кг
  • Сало тонкое — 150 грн/кг
  • Сало тончайшее — 50 грн/кг
  • Сало целое — 200 грн/кг
  • Печень — 80 грн/кг
  • Почки — 70 грн/кг
  • Легкие — 50 грн/кг
Ціни на свинину в Одесі
Мясо на рынке. Фото: Новини.LIVE

Спрос стабилен

Несмотря на нынешние цены, продавцы не жалуются на недостаток покупателей. По словам Галины, постоянные клиенты продолжают покупать домашнюю свинину, а спрос остается стабильным независимо от сезона.

"Кто покупал, тот покупает, ничего не меняется. Слава Богу, все приходят, хоть маленький кусочек, но берут", — рассказывает продавщица.

Ціни на свинину в Одесі
Сало на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Торговцы отмечают, что наибольшим спросом пользуются шея, филей и ребра. В то же время покупатели часто выбирают и субпродукты, которые остаются самыми доступными позициями на прилавках.

Как выбрать свинину

При покупке свинины стоит обращать внимание не только на цену, но и на внешний вид мяса. Свежая свинина имеет равномерный розовый или светло-красный цвет без серых, зеленоватых или темных пятен. Важным показателем качества является сало. Оно должно быть белым или слегка кремовым. Если жир желтый или серый, это может свидетельствовать о длительном хранении продукта.

Также стоит оценить запах мяса. Свежая свинина имеет легкий и приятный аромат без кислых, затхлых или резких ноток. Кроме того, качественное мясо остается упругим: после надавливания пальцем его поверхность быстро возвращает первоначальную форму. Специалисты советуют покупать свинину только в проверенных местах торговли и по возможности интересоваться результатами ветеринарно-санитарной проверки продукции. Это поможет быть уверенными не только в свежести, но и в безопасности мяса.

Как сообщали Новини.LIVE, в овощном ряду Киевского базара в Одессе все больше продукции местных производителей. На прилавках уже можно найти кабачки, цветную капусту, брокколи и другие овощи, выращенные на полях Одесской области. Продавцы говорят, что покупатели все чаще интересуются происхождением товара и отдают предпочтение местной продукции.

Также Новини.LIVE писали, что супермаркеты уже заполнены первыми летними ягодами и бахчевыми. Больше всего покупатели обращают внимание на клубнику и ранние арбузы, хотя цены пока остаются довольно высокими. Продавцы говорят, что стоимость меняется буквально каждый день — все зависит от поставок, погоды и расходов на доставку.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
