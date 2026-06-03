На Одеському ринку стрімко дешевшає полуниця: ціна сьогодні

Люди купують полуницю. Фото: Новини.LIVЕ

Сезон полуниці в Одеській області набирає обертів, а ціни на популярну ягоду продовжують знижуватися. На Київському ринку Одеси покупцям пропонують свіжу полуницю з Кілії за кількома ціновими категоріями. Продавці запевняють, що ягода щойно зібрана та готова до дегустації просто біля прилавків. Велика кількість товару на ринку вже впливає на вартість і робить полуницю доступнішою для покупців.

Журналісти Новини.LIVE побували на Київському ринку в Одесі та дізналися актуальні ціни на полуницю.

Полуниця на ринку

Цього тижня полуниця з Кілії стала одним із найпопулярніших товарів на Київському ринку Одеси. Ягода має яскравий вигляд, приємний аромат і активно привертає увагу відвідувачів. Торговці зазначають, що сезон зараз у самому розпалі, тому пропозиція на ринку постійно збільшується.

Полуниця на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Вартість ягоди

Наразі кілограм полуниці продають за 150, 160 або 170 гривень залежно від розміру та якості ягоди. Продавці прогнозують, що зі збільшенням обсягів збору врожаю ціни можуть знижуватися й надалі. Покупці можуть не лише обрати товар, а й скуштувати його перед покупкою.

"Київський ринок, найкраща полуния у нас — найдешевша, найсмачніша, найкраща. Свіжий товар, з Кілії", — розповідає продавчиня Анастасія.

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Продавчиня Анастасія про ціни. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни в супермаркетах

Попри поступове здешевлення полуниці на ринках, у супермаркетах ціни залишаються помітно вищими. Там покупцям пропонують як звичайну, так і фермерську ягоду. Наразі кілограм полуниці у великих торговельних мережах коштує 273,9 грн. Фермерська полуниця обійдеться трохи дешевше — у 249 грн за кілограм. Таким чином, ринкова ягода з Кілії наразі коштує на 79–124 грн дешевше, ніж продукція у супермаркетах.

Ягода у супермаркеті. Фото: Новини.LIVЕ

Як обрати смачну полуницю

Щоб купити справді солодку полуницю, варто звернути увагу не лише на розмір ягоди, а й на її зовнішній вигляд та аромат. Стигла полуниця має насичений червоний колір без білих або зеленуватих ділянок біля плодоніжки. Також варто понюхати ягоду. Чим сильніший і приємніший аромат, тим більшою є ймовірність, що полуниця буде солодкою. Листочки біля плодоніжки мають бути свіжими та зеленими, а сама ягода — пружною, без вм'ятин і слідів псування.

Фахівці радять не гнатися за найбільшими плодами. Часто середні за розміром ягоди виявляються ароматнішими та солодшими. Якщо продавець дозволяє скуштувати полуницю перед покупкою, це найкращий спосіб переконатися в її смаку.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Київському ринку в Одесі домашня свинина залишається затребуваною, а продавці не прогнозують здешевлення продукції. За словами торговців, головна причина — складність закупівлі домашньої худоби та високі витрати на її вирощування. Попри це, покупці продовжують приходити на ринок і купувати м’ясо навіть невеликими порціями.

Також Новини.LIVE писали, що в овочевому ряду Київського базару в Одесі дедалі більше продукції місцевих виробників. На прилавках уже можна знайти кабачки, цвітну капусту, брокколі та інші овочі, вирощені на полях Одещини. Продавці кажуть, що покупці все частіше цікавляться походженням товару та віддають перевагу місцевій продукції.