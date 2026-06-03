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Главная Одесса На Одесском рынке стремительно дешевеет клубника: цена сегодня

На Одесском рынке стремительно дешевеет клубника: цена сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 18:47
На Одесском рынке стремительно дешевеет клубника: цена сегодня
Люди покупают клубнику. Фото: Новини.LIVЕ

Сезон клубники в Одесской области набирает обороты, а цены на популярную ягоду продолжают снижаться. На Киевском рынке Одессы покупателям предлагают свежую клубнику из Килии по нескольким ценовым категориям. Продавцы уверяют, что ягода только что собрана и готова к дегустации прямо у прилавков. Большое количество товара на рынке уже влияет на стоимость и делает клубнику более доступной для покупателей.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали актуальные цены на клубнику.

Клубника на рынке

На этой неделе клубника из Килии стала одним из самых популярных товаров на Киевском рынке Одессы. Ягода имеет яркий вид, приятный аромат и активно привлекает внимание посетителей. Торговцы отмечают, что сезон сейчас в самом разгаре, поэтому предложение на рынке постоянно увеличивается.

Ціни на полуницю в Одесі
Клубника на базаре. Фото: Новини.LIVЕ

Стоимость ягоды

Сейчас килограмм клубники продают за 150, 160 или 170 гривен в зависимости от размера и качества ягоды. Продавцы прогнозируют, что с увеличением объемов сбора урожая цены могут снижаться и в дальнейшем. Покупатели могут не только выбрать товар, но и попробовать его перед покупкой.

"Киевский рынок, лучшая полуния у нас — самая дешевая, самая вкусная, самая лучшая. Свежий товар, из Килии", — рассказывает продавщица Анастасия.

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Продавщица Анастасия о ценах. Фото: Новини.LIVЕ

Цены в супермаркетах

Несмотря на постепенное удешевление клубники на рынках, в супермаркетах цены остаются заметно выше. Там покупателям предлагают как обычную, так и фермерскую ягоду. Сейчас килограмм клубники в крупных торговых сетях стоит 273,9 грн. Фермерская клубника обойдется немного дешевле — в 249 грн за килограмм. Таким образом, рыночная ягода из Килии сейчас стоит на 79-124 грн дешевле, чем продукция в супермаркетах.

Ціни на полуницю в Одесі
Ягода в супермаркете. Фото: Новини.LIVЕ

Как выбрать вкусную клубнику

Чтобы купить действительно сладкую клубнику, стоит обратить внимание не только на размер ягоды, но и на ее внешний вид и аромат. Спелая клубника имеет насыщенный красный цвет без белых или зеленоватых участков у плодоножки. Также стоит понюхать ягоду. Чем сильнее и приятнее аромат, тем больше вероятность, что клубника будет сладкой. Листочки у плодоножки должны быть свежими и зелеными, а сама ягода — упругой, без вмятин и следов порчи.

Специалисты советуют не гнаться за самыми крупными плодами. Часто средние по размеру ягоды оказываются ароматнее и слаще. Если продавец позволяет попробовать клубнику перед покупкой, это лучший способ убедиться в ее вкусе.

Как сообщали Новини.LIVE, на Киевском рынке в Одессе домашняя свинина остается востребованной, а продавцы не прогнозируют удешевление продукции. По словам торговцев, главная причина — сложность закупки домашнего скота и высокие затраты на ее выращивание. Несмотря на это, покупатели продолжают приходить на рынок и покупать мясо даже небольшими порциями.

Также Новини.LIVE писали, что в овощном ряду Киевского базара в Одессе все больше продукции местных производителей. На прилавках уже можно найти кабачки, цветную капусту, брокколи и другие овощи, выращенные на полях Одесской области. Продавцы говорят, что покупатели все чаще интересуются происхождением товара и отдают предпочтение местной продукции.

Одесса цены клубника
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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