Молочки на одесских рынках становится больше: стоимость сегодня

Люди покупают молочку. Фото: Новини.LIVЕ

На молочном ряду Киевского рынка в Одессе с началом лета изменился не только ассортимент, но и качество продукции. Продавцы говорят, что коровы перешли на свежую траву, поэтому молоко, масло и сливки стали более насыщенными по вкусу. Покупатели продолжают регулярно приходить за домашней продукцией, хотя большого ажиотажа на рынке нет. Торговля идет стабильно, а цены остаются на привычном уровне.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали актуальные цены на молочную продукцию.

Летняя молочка

Именно летом домашняя молочная продукция приобретает особый вкус. Причина — свежая трава, которой питаются коровы на пастбищах. Из-за этого меняется не только вкус, но и внешний вид продуктов. Продавщица Анна рассказала, что покупатели часто обращают внимание именно на цвет масла и насыщенность молока.

"Сейчас молочка более насыщенная, коровы пасутся, едят траву. Зимой на кормах продукт уже не такой качественный. Посмотрите на масло -- оно желтое, красивое и жирнее", — говорит женщина.

Продавщица Анна о товаре. Фото: Новини.LIVЕ

По ее словам, спрос на домашнюю продукцию остается стабильным. Люди покупают понемногу, но регулярно.

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Сколько стоит

В начале июня на молочном ряду Киевского рынка действуют такие цены:

Творог жирный — 200 грн/кг;

Творог средней жирности — 150 грн/кг;

Творог нежирный — 120 грн/кг;

Сметана — 160 грн/л;

Сливки — 400 грн/л;

Масло — 450 грн/кг;

Молоко — 40 грн/л;

Яйца — 70 грн за десяток.

Масло на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Спрос на молочку

Несмотря на рост цен на продукты питания, домашняя молочная продукция остается востребованной среди одесситов. Покупатели чаще всего выбирают молоко, сметану, масло и творог. Продавцы говорят, что большого наплыва людей нет, однако постоянные клиенты продолжают приходить за проверенными продуктами.

На рынке надеются, что с началом активного летнего сезона покупателей станет больше. А пока главным преимуществом домашней молочки остается ее сезонное качество, которое, по словам продавцов, обеспечивает свежая трава на пастбищах.

Творог на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Как выбрать качественную молочку

Покупателям советуют обращать внимание не только на цену, но и на внешний вид и запах продуктов. Качественное домашнее молоко имеет приятный молочный аромат без посторонних запахов, а сметана должна быть однородной и густой. Если продукт имеет резкий кислый запах или неоднородную структуру, от покупки лучше отказаться.

Масло также можно оценить по цвету и консистенции. В теплый период года оно часто приобретает насыщенный желтый оттенок из-за того, что коровы питаются свежей травой. В то же время специалисты отмечают, что сам цвет не является единственным признаком качества. Хорошее сливочное масло должно быть плотным, легко резаться ножом и не крошиться.

При выборе творога стоит обратить внимание на его текстуру. Качественный продукт должен быть рассыпчатым, но не сухим, без избытка жидкости. Кроме того, продавцы советуют покупать молочную продукцию только в местах, где соблюдаются санитарные требования и могут подтвердить прохождение ветеринарного контроля. Это помогает избежать рисков для здоровья и получить действительно свежий продукт.

Как сообщали Новини.LIVE, Сезон клубники в Одесской области набирает обороты, а цены на популярную ягоду продолжают снижаться. На Киевском рынке Одессы покупателям предлагают свежую клубнику из Килии по нескольким ценовым категориям. Продавцы уверяют, что ягода только что собрана и готова к дегустации прямо у прилавков. Большое количество товара на рынке уже влияет на стоимость и делает клубнику более доступной для покупателей.

Также Новини.LIVE писали, что на Киевском рынке в Одессе домашняя свинина остается востребованной, а продавцы не прогнозируют удешевление продукции. По словам торговцев, главная причина — сложность закупки домашнего скота и высокие затраты на его выращивание. Несмотря на это, покупатели продолжают приходить на рынок и покупать мясо даже небольшими порциями.