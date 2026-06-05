Молочки на одесских рынках становится больше: стоимость сегодня
На молочном ряду Киевского рынка в Одессе с началом лета изменился не только ассортимент, но и качество продукции. Продавцы говорят, что коровы перешли на свежую траву, поэтому молоко, масло и сливки стали более насыщенными по вкусу. Покупатели продолжают регулярно приходить за домашней продукцией, хотя большого ажиотажа на рынке нет. Торговля идет стабильно, а цены остаются на привычном уровне.
Журналисты Новини.LIVE побывали на Киевском рынке в Одессе и узнали актуальные цены на молочную продукцию.
Летняя молочка
Именно летом домашняя молочная продукция приобретает особый вкус. Причина — свежая трава, которой питаются коровы на пастбищах. Из-за этого меняется не только вкус, но и внешний вид продуктов. Продавщица Анна рассказала, что покупатели часто обращают внимание именно на цвет масла и насыщенность молока.
"Сейчас молочка более насыщенная, коровы пасутся, едят траву. Зимой на кормах продукт уже не такой качественный. Посмотрите на масло -- оно желтое, красивое и жирнее", — говорит женщина.
По ее словам, спрос на домашнюю продукцию остается стабильным. Люди покупают понемногу, но регулярно.
Сколько стоит
В начале июня на молочном ряду Киевского рынка действуют такие цены:
- Творог жирный — 200 грн/кг;
- Творог средней жирности — 150 грн/кг;
- Творог нежирный — 120 грн/кг;
- Сметана — 160 грн/л;
- Сливки — 400 грн/л;
- Масло — 450 грн/кг;
- Молоко — 40 грн/л;
- Яйца — 70 грн за десяток.
Спрос на молочку
Несмотря на рост цен на продукты питания, домашняя молочная продукция остается востребованной среди одесситов. Покупатели чаще всего выбирают молоко, сметану, масло и творог. Продавцы говорят, что большого наплыва людей нет, однако постоянные клиенты продолжают приходить за проверенными продуктами.
На рынке надеются, что с началом активного летнего сезона покупателей станет больше. А пока главным преимуществом домашней молочки остается ее сезонное качество, которое, по словам продавцов, обеспечивает свежая трава на пастбищах.
Как выбрать качественную молочку
Покупателям советуют обращать внимание не только на цену, но и на внешний вид и запах продуктов. Качественное домашнее молоко имеет приятный молочный аромат без посторонних запахов, а сметана должна быть однородной и густой. Если продукт имеет резкий кислый запах или неоднородную структуру, от покупки лучше отказаться.
Масло также можно оценить по цвету и консистенции. В теплый период года оно часто приобретает насыщенный желтый оттенок из-за того, что коровы питаются свежей травой. В то же время специалисты отмечают, что сам цвет не является единственным признаком качества. Хорошее сливочное масло должно быть плотным, легко резаться ножом и не крошиться.
При выборе творога стоит обратить внимание на его текстуру. Качественный продукт должен быть рассыпчатым, но не сухим, без избытка жидкости. Кроме того, продавцы советуют покупать молочную продукцию только в местах, где соблюдаются санитарные требования и могут подтвердить прохождение ветеринарного контроля. Это помогает избежать рисков для здоровья и получить действительно свежий продукт.
Как сообщали Новини.LIVE, Сезон клубники в Одесской области набирает обороты, а цены на популярную ягоду продолжают снижаться. На Киевском рынке Одессы покупателям предлагают свежую клубнику из Килии по нескольким ценовым категориям. Продавцы уверяют, что ягода только что собрана и готова к дегустации прямо у прилавков. Большое количество товара на рынке уже влияет на стоимость и делает клубнику более доступной для покупателей.
Также Новини.LIVE писали, что на Киевском рынке в Одессе домашняя свинина остается востребованной, а продавцы не прогнозируют удешевление продукции. По словам торговцев, главная причина — сложность закупки домашнего скота и высокие затраты на его выращивание. Несмотря на это, покупатели продолжают приходить на рынок и покупать мясо даже небольшими порциями.