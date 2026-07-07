Ціни на овочі та фрукти на Привозі в Одесі у липні 2026

Прилавок з овочами. Фото: Новини.LIVЕ

На одеському ринку "Привоз" побільшало овочів нового врожаю. На прилавках вже переважає продукція з області, хоча окремі імпортні товари ще залишаються в продажу. Покупцям пропонують широкий вибір сезонних продуктів у різних цінових категоріях. Продавці кажуть, що влітку попит стабільно високий, адже люди купують усе потроху.

Журналісти Новини.LIVE відвідали ринок "Привоз" в Одесі та дізналися актуальні ціни на овочі.

Місцевий урожай

Більшість овочів, які зараз продають на "Привозі", вже вирощені в Одеській області. За словами продавців, сезон набирає обертів, тому вибір на прилавках постійно збільшується. Покупці активно купують як овочі для щоденного столу, так і сезонні ягоди та фрукти.

"Весь товар уже наш, місцевий — з Одеси та Одеської області. Зараз така пора, що люди хочуть купувати все — і овочі, і ягоди, і фрукти", — розповіла продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетаня про овочі. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на овочі та фрукти

На ринку можна знайти як бюджетні сезонні овочі, так і дорожчі. Вартість окремих товарів залежить від сорту та походження.

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Цвітна капуста. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальні ціни:

Кабачки — 25 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Огірки — 30–35 грн/кг

Капуста — 35 грн/кг

Молода цибуля — 40 грн/кг

Морква молода — 55 грн/кг

Цвітна капуста — 80 грн/кг

Помідори — 90–120 грн/кг

Зелений перець — 100 грн/кг

Червоний перець — 200 грн/кг

Картопля на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Що купують найчастіше

З настанням літа покупці дедалі частіше обирають свіжі овочі, ягоди та фрукти. Найбільший попит мають молода картопля, огірки та помідори. Продавці зазначають, що сезон лише набирає обертів, тому вибір місцевої продукції найближчим часом стане ще більшим. Це також може вплинути на ціни окремих позицій.

"Зараз люди беруть усе потроху. Попит є і на овочі, і на ягоди, і на фрукти. Сезон тільки розпочався, тому асортимент і далі збільшуватиметься", — зазначила Тетяна.

Огірки на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVE, цього літа чорноморський бичок на одеському Привозі коштує вже 700 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що ціна на нього тримається вже певний час, а найбільше такою рибою цікавляться відпочивальники. Водночас на ринку вистачає й дешевших видів чорноморської риби, а деякі позиції найближчим часом можуть навіть подешевшати.

Також Новини.LIVE писали, що на одеському ринку "Привоз" значно побільшало сезонних фруктів та ягід. На прилавках уже переважає продукція українського врожаю, а ціни на окремі позиції поступово знижуються. Продавці кажуть, що найбільший попит зараз мають черешня, персики, абрикоси та ягоди. Також із початком літа на ринку стало більше покупців.