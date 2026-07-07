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Главная Одесса На одесских рынках дешевеют овощи: цены на Привозе

На одесских рынках дешевеют овощи: цены на Привозе

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 06:33
Цены на овощи и фрукты на Привозе в Одессе в июле 2026 года
Прилавок с овощами. Фото: Новини.LIVЕ

На одесском рынке "Привоз" стало больше овощей нового урожая. На прилавках уже преобладает продукция из области, хотя отдельные импортные товары пока остаются в продаже. Покупателям предлагают широкий выбор сезонных продуктов в разных ценовых категориях. Продавцы говорят, что летом спрос стабильно высокий, ведь люди покупают все понемногу.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Привоз" в Одессе и узнали актуальные цены на овощи.

Местный урожай

Большинство овощей, которые сейчас продают на "Привозе", уже выращены в Одесской области. По словам продавцов, сезон набирает обороты, поэтому ассортимент на прилавках постоянно увеличивается. Покупатели активно приобретают как овощи для повседневного стола, так и сезонные ягоды и фрукты.

"Весь товар уже наш, местный — из Одессы и Одесской области. Сейчас такая пора, что люди хотят покупать всё — и овощи, и ягоды, и фрукты", — рассказала продавщица Татьяна.

Ціни на овочі на Привозі
Продавщица Татьяна об овощах. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на овощи и фрукты

На рынке можно найти как бюджетные сезонные овощи, так и более дорогие. Стоимость отдельных товаров зависит от сорта и происхождения.

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Ціни на овочі на Привозі
Цветная капуста. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены:

  • Кабачки — 25 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Огурцы — 30–35 грн/кг
  • Капуста — 35 грн/кг
  • Молодой лук — 40 грн/кг
  • Молодая морковь — 55 грн/кг
  • Цветная капуста — 80 грн/кг
  • Помидоры — 90–120 грн/кг
  • Зеленый перец — 100 грн/кг
  • Красный перец — 200 грн/кг
Ціни на овочі на Привозі
Картофель на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Что покупают чаще всего

С наступлением лета покупатели всё чаще выбирают свежие овощи, ягоды и фрукты. Наибольшим спросом пользуются молодой картофель, огурцы и помидоры. Продавцы отмечают, что сезон только набирает обороты, поэтому выбор местной продукции в ближайшее время станет ещё шире. Это также может повлиять на цены отдельных позиций.

"Сейчас люди берут все понемногу. Спрос есть и на овощи, и на ягоды, и на фрукты. Сезон только начался, поэтому ассортимент будет и дальше увеличиваться", — отметила Татьяна.

Ціни на овочі на Привозі
Огурцы на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, этим летом черноморский бычок на одесском Привозе стоит уже 700 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что цена на него держится уже некоторое время, а больше всего такой рыбой интересуются отдыхающие. В то же время на рынке хватает и более дешёвых видов чёрноморской рыбы, а некоторые позиции в ближайшее время могут даже подешеветь.

Также Новини.LIVE писали, что на одесском рынке Привоз значительно стало больше сезонных фруктов и ягод. На прилавках уже преобладает продукция украинского урожая, а цены на отдельные позиции постепенно снижаются. Продавцы говорят, что наибольшим спросом сейчас пользуются черешня, персики, абрикосы и ягоды. Также с началом лета на рынке стало больше покупателей.

Одесса овощи цены на Привозе
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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