Ціни на черешню, полуницю та вишню в Одесі у червні

Жінка біля фруктового прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

У червні фруктові ряди ринку "Черемушки" в Одесі наповнені сезонними ягодами та фруктами. Найбільший попит зараз мають черешня, вишня та полуниця. Продавці кажуть, що покупців останнім часом побільшало, адже багато людей повернулися до міста на літо. Водночас ціни на окремі позиції поступово зростають через зміну сортів та особливості постачання.

Журналісти Новини.LIVE відвідали ринок Черемушки в Одесі та дізналися актуальні ціни на фрукти та ягоди.

Сезонні фрукти

На прилавках Одеси можна знайти черешню, полуницю, вишню, абрикоси, а також імпортні банани й лимони. Більшість сезонної продукції надходить із населених пунктів Одеської області, зокрема з Троїцького, Градениць та Ширяєвого. Продавці відзначають, що цього тижня торгівля була жвавішою, ніж раніше. Особливо активно покупці обирають черешню та вишню, які саме зараз входять у пік сезону.

"Попит на черешню хороший, бо зараз почалася справді якісна ягода. Люди також люблять вишню. Останнім часом покупців стало більше, багато хто повернувся до Одеси на літо, тому торгівля пожвавилася. На вихідних черешню, вишню та полуницю купували дуже активно", — розповіла продавчиня Лариса.

Продавчиня Лариса про асортимент. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на фрукти

Продавці пояснюють, що вартість черешні останніми днями зросла через появу більш якісних і твердих сортів. Крім того, на ціну впливають обсяги постачання та витрати на перевезення. Найдорожчою серед сезонних ягід залишається біла черешня, а найдоступнішою — окремі сорти полуниці.

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Полуниця на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальні ціни:

Черешня — 170–200 грн/кг

Біла черешня — 220 грн/кг

Агрус — 150 грн/кг

Полуниця — 120–150 грн/кг

Абрикоси — 180 грн/кг

Вишня — 150 грн/кг

Лимони — 200 грн/кг

Банани — 100 грн/кг

Черешня на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Причини подорожчання

Попри активний сезон, окремі ягоди та фрукти поступово дорожчають. Найбільше це помітно на прикладі черешні, яка зараз надходить на ринок вже іншої якості, ніж на початку сезону. Продавці кажуть, що ранні дрібні сорти майже закінчилися, а їх замінили більші та твердіші ягоди. Крім того, на кінцеву вартість впливають обсяги постачання, витрати на транспортування та закупівельні ціни.

"Ціни піднімаються через те, що ранні дрібні сорти вже відходять, а на ринок надходять тверді та якісніші. Біла черешня ще нещодавно могла коштувати близько 100 гривень, а сьогодні закупівельна ціна вже значно вища. Також усе залежить від обсягів товару та витрат на доставку. Через це й відбувається подорожчання", — пояснила Лариса.

Вишня на ринку. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVE, в одеських супермаркетах продовжує дешевшати частина сезонних фруктів, однак ціни на черешню залишаються рекордними. За кілограм закарпатської ягоди просять 849 грн, тоді як кавун можна купити менше ніж за 75 грн.

Також Новини.LIVE писали, що червневі ціни на м'ясо на ринку Черемушки в Одесі залишаються відносно стабільними. На прилавках широкий вибір свинини та яловичини. Продавці запевняють, що дефіциту продукції немає. Водночас покупців стало менше, ніж раніше. Торговці пояснюють це складною економічною ситуацією та зниженням купівельної спроможності людей.