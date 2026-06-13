Черешня дорожча за кавун у десять разів: ціни на фрукти в Одесі

Кавуни на полицях в магазині. Фото: Новини.LIVE

В одеських супермаркетах продовжує дешевшати частина сезонних фруктів, однак ціни на черешню залишаються рекордними. За кілограм закарпатської ягоди просять 849 грн, тоді як кавун можна купити менше ніж за 75 грн.

Про це інформують журналісти Новини.LIVE.

Ціни на черешню в магазині. Фото: Новини.LIVE

Ціни на кавуни. Фото: Новини.LIVE

Черешня дорожча за кавун

У мережі супермаркетів "Сільпо" найвища ціна встановлена на закарпатську черешню сорту "Коник" — 849 грн за кілограм. Відбірна черешня коштує майже вдвічі дешевше, але все одно залишається одним із найдорожчих фруктів на полицях — 449 грн за кілограм.

Ціни на черешню відбірну. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, кавун, який лише починає з'являтися у продажу, можна придбати за акційною ціною 74,90 грн за кілограм. Таким чином, найдорожча черешня обходиться покупцям більш ніж у 11 разів дорожче за кавун.

Вартість нектарину та персику

Високими залишаються й ціни на інші літні фрукти. Відбірний нектарин продають по 319 грн за кілограм, а відбірний персик — по 299 грн. Абрикоси коштують 249 грн за кілограм.

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Водночас деякі позиції поступово дешевшають. Так, інжирний нектарин продають по 179 грн за кілограм, диню сорту "Галія" — по 149 грн, а звичайний нектарин за акційною ціною можна придбати за 120 грн за кілограм.

Ціни на персик зі знижною. Фото: Новини.LIVE

Ціна на нектарин. Фото: Новини.LIVE

Вартість нектарину зі знижкою. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти в одеському "Сільпо"

черешня "Коник" (Закарпаття) — 849 грн/кг;

черешня відбірна — 449 грн/кг;

нектарин відбірний — 319 грн/кг;

персик відбірний — 299 грн/кг;

абрикос відбірний — 249 грн/кг;

нектарин інжирний — 179 грн/кг;

диня "Галія" — 149 грн/кг;

нектарин — 120 грн/кг;

кавун — 74,90 грн/кг.

Нектарин інжирний зі знижкою. Фото: Новини.LIVE

Ціни на абрикос. Фото: Новини.LIVE

Вартість дині. Фото: Новини.LIVE

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