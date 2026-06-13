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Головна Одеса Черешня дорожча за кавун у десять разів: ціни на фрукти в Одесі

Черешня дорожча за кавун у десять разів: ціни на фрукти в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 13 червня 2026 17:18
Черешня дорожча за кавун у десять разів: ціни на фрукти в Одесі
Кавуни на полицях в магазині. Фото: Новини.LIVE

В одеських супермаркетах продовжує дешевшати частина сезонних фруктів, однак ціни на черешню залишаються рекордними. За кілограм закарпатської ягоди просять 849 грн, тоді як кавун можна купити менше ніж за 75 грн.

Про це інформують журналісти Новини.LIVE.

Черешня дорожча за кавун у в Одесі
Ціни на черешню в магазині. Фото: Новини.LIVE
Кавун в Одесі
Ціни на кавуни. Фото: Новини.LIVE

Черешня дорожча за кавун

У мережі супермаркетів "Сільпо" найвища ціна встановлена на закарпатську черешню сорту "Коник" — 849 грн за кілограм. Відбірна черешня коштує майже вдвічі дешевше, але все одно залишається одним із найдорожчих фруктів на полицях — 449 грн за кілограм.

Черешня дорожча за кавун у 10 разів
Ціни на черешню відбірну. Фото: Новини.LIVE

Для порівняння, кавун, який лише починає з'являтися у продажу, можна придбати за акційною ціною 74,90 грн за кілограм. Таким чином, найдорожча черешня обходиться покупцям більш ніж у 11 разів дорожче за кавун.

Вартість нектарину та персику

Високими залишаються й ціни на інші літні фрукти. Відбірний нектарин продають по 319 грн за кілограм, а відбірний персик — по 299 грн. Абрикоси коштують 249 грн за кілограм.

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Водночас деякі позиції поступово дешевшають. Так, інжирний нектарин продають по 179 грн за кілограм, диню сорту "Галія" — по 149 грн, а звичайний нектарин за акційною ціною можна придбати за 120 грн за кілограм.

Ціни на персик в Одесі
Ціни на персик зі знижною. Фото: Новини.LIVE
Ціна на нектарин в Одесі
Ціна на нектарин. Фото: Новини.LIVE
Нектарин зі знижкою в Одесі
Вартість нектарину зі знижкою. Фото: Новини.LIVE

Ціни на фрукти в одеському "Сільпо"

  • черешня "Коник" (Закарпаття) — 849 грн/кг;
  • черешня відбірна — 449 грн/кг;
  • нектарин відбірний — 319 грн/кг;
  • персик відбірний — 299 грн/кг;
  • абрикос відбірний — 249 грн/кг;
  • нектарин інжирний — 179 грн/кг;
  • диня "Галія" — 149 грн/кг;
  • нектарин — 120 грн/кг;
  • кавун — 74,90 грн/кг.
Нектарин інжирний в Одесі
Нектарин інжирний зі знижкою. Фото: Новини.LIVE
Ціни на абрикоси в Одесі
Ціни на абрикос. Фото: Новини.LIVE
Ціна на диню в Одесі
Вартість дині. Фото: Новини.LIVE

Як раніше повідомляли Новини.LIVE на молочному ряді Київського ринку в Одесі з початком літа змінилися не лише асортимент, а й якість продукції. Продавці кажуть, що корови перейшли на свіжу траву, тому молоко, масло та вершки стали більш насиченими за смаком. Покупці продовжують регулярно приходити за домашньою продукцією, хоча великого ажіотажу на ринку немає. Торгівля йде стабільно, а ціни залишаються на звичному рівні.

Також Новини.LIVE писали, що сезон полуниці в Одеській області набирає обертів, а ціни на популярну ягоду продовжують знижуватися. На Київському ринку Одеси покупцям пропонують свіжу полуницю з Кілії за кількома ціновими категоріями. Продавці запевняють, що ягода щойно зібрана та готова до дегустації просто біля прилавків. Велика кількість товару на ринку вже впливає на вартість і робить полуницю доступнішою для покупців.

фрукти Новини Одеси ціни на продукти
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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