Золоті вітаміни в Одесі: ціни на фрукти та ягоди в магазинах

Прилавок з фруктами. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

Червневий похід за вітамінами в одеські магазини тепер вимагає солідного бюджету. Популярні сезонні ласощі, на які так чекали містяни, стартують від сотні гривень. Покупцям доводиться ретельно обирати між солодкою черешнею, полуницею та соковитими абрикосами. Цінники кусаються, але одесити все одно не можуть встояти перед першими літніми смаками.

Журналісти Новини.LIVE відвідали одну із фруктових лавок в Одесі та дізналися ціни на популярні фрукти та ягоди.

Ціни на вишні та черешні

На прилавках з'явилося багато вишень та черешні. Проте їхня вартість суттєво різниться залежно від сорту та вигляду. Дрібнішу вишню або менш соковиту ягоду можна знайти по 100 гривень за кілограм. А от за велику, темно-бордову та відбірну черешню продавці просять уже 200 гривень.

Вишня на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Ціна на другосортні вишні. Фото: Новини.LIVЕ

Черешні також обійдуться в чималу суму. За кілограм смачного та соковитого товару продавці просять 200 грн.

Черешня в магазині. Фото: Новини.LIVЕ

Вартість полуниці

Ароматна полуниця, яку дбайливо фасують у пластикові лотки, тримає середню ціну. За кілограм цієї стиглої ягоди покупцям доведеться викласти 150 гривень. За останній час вона суттєво здешевшала. Адже перший врожай продавали за понад 300 грн/кг.

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Полуниця у продажі. Фото: Новини.LIVЕ

Нектарини та абрикоси

Великі, наливні та гладкі нектарини, які так приваблюють своїм виглядом на вітринах, наздогнали в ціні елітну черешню. Кілограм цих фруктів обійдеться покупцям у 200 гривень.

Вартість нектаринів. Фото: Новини.LIVЕ

Абрикоси також коштують чималу суму. За кілограм солодкого та м'ясистого фрукта одеські продавці просять аж 230 гривень.

Абрикос на прилавку магазину. Фото: Новини.LIVЕ

​Як обрати фрукти та ягоди

​ Щоб не викинути гроші на вітер, варто уважно роздивлятися товар перед покупкою. Хороші черешня та вишня мають бути пружними, з блискучою шкіркою та обов'язково із зеленими, а не засохлими хвостиками. Купуючи полуницю, шукайте сухі ягоди без темних цяток, а також орієнтуйтеся на сильний природний аромат. Стиглі нектарини та абрикоси мають бути злегка м'якими при натисканні, але без гнилі, та мати яскраве рівномірне забарвлення.

Як повідомляли Новини.LIVE, на молочному ряду Київського ринку в Одесі з початком літа змінився не лише асортимент, а й якість продукції. Продавці кажуть, що корови перейшли на свіжу траву, тому молоко, масло та вершки стали більш насиченими за смаком. Покупці продовжують регулярно приходити за домашньою продукцією, хоча великого ажіотажу на ринку немає. Торгівля йде стабільно, а ціни залишаються на звичному рівні.

Також Новини.LIVE писали, що сезон полуниці в Одеській області набирає обертів, а ціни на популярну ягоду продовжують знижуватися. На Київському ринку Одеси покупцям пропонують свіжу полуницю з Кілії за кількома ціновими категоріями. Продавці запевняють, що ягода щойно зібрана та готова до дегустації просто біля прилавків. Велика кількість товару на ринку вже впливає на вартість і робить полуницю доступнішою для покупців.