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Главная Одесса «Золотые витамины» в Одессе: цены на фрукты и ягоды в магазинах

«Золотые витамины» в Одессе: цены на фрукты и ягоды в магазинах

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 18:44
«Золотые витамины» в Одессе: цены на фрукты и ягоды в магазинах
Прилавок с фруктами. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Июньский поход за витаминами в одесские магазины теперь требует солидного бюджета. Популярные сезонные лакомства, которых так ждали горожане, стоят от сотни гривен. Покупателям приходится тщательно выбирать между сладкой черешней, клубникой и сочными абрикосами. Ценники кусаются, но одесситы все равно не могут устоять перед первыми летними вкусами.

Журналисты Новини.LIVE посетили одну из фруктовых лавок в Одессе и узнали цены на популярные фрукты и ягоды.

Цены на вишни и черешню

На прилавках появилось много вишен и черешни. Однако их стоимость существенно различается в зависимости от сорта и вида. Мелкую вишню или менее сочную ягоду можно найти по 100 гривен за килограмм. А вот за крупную, темно-бордовую и отборную черешню продавцы просят уже 200 гривен.

Ціни на фрукти та ягоди в Одесі
Вишня на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ
Ціни на фрукти та ягоди в Одесі
Цена на вишню второго сорта. Фото: Новини.LIVЕ

Черешня также обойдется в немалую сумму. За килограмм вкусного и сочного товара продавцы просят 200 грн.

Ціни на фрукти та ягоди в Одесі
Черешня в магазине. Фото: Новини.LIVЕ

Стоимость клубники

Ароматная клубника, которую бережно фасуют в пластиковые лотки, держится на средней цене. За килограмм этой спелой ягоды покупателям придется выложить 150 гривен. За последнее время она существенно подешевела. Ведь первый урожай продавали по цене более 300 грн/кг.

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Ціни на фрукти та ягоди в Одесі
Клубника в продаже. Фото: Новини.LIVЕ

Нектарины и абрикосы

Крупные, сочные и гладкие нектарины, которые так привлекают своим видом на витринах, догнали по цене элитную черешню. Килограмм этих фруктов обойдется покупателям в 200 гривен.

Ціни на фрукти та ягоди в Одесі
Стоимость нектаринов. Фото: Новини.LIVЕ

Абрикосы также стоят немалую сумму. За килограмм сладкого и мясистого фрукта одесские продавцы просят аж 230 гривен.

Ціни на фрукти та ягоди в Одесі
Абрикос на прилавке магазина. Фото: Новини.LIVЕ

Как выбрать фрукты и ягоды

​ Чтобы не выбросить деньги на ветер, стоит внимательно осматривать товар перед покупкой. Хорошая черешня и вишня должны быть упругими, с блестящей кожицей и обязательно с зелеными, а не засохшими хвостиками. Покупая клубнику, ищите сухие ягоды без темных пятнышек, а также ориентируйтесь на сильный природный аромат. Спелые нектарины и абрикосы должны быть слегка мягкими при нажатии, но без гнили, и иметь яркую равномерную окраску.

Как сообщали Новини.LIVE, на молочном ряду Киевского рынка в Одессе с началом лета изменился не только ассортимент, но и качество продукции. Продавцы говорят, что коровы перешли на свежую траву, поэтому молоко, масло и сливки стали более насыщенными по вкусу. Покупатели продолжают регулярно приходить за домашней продукцией, хотя большого ажиотажа на рынке нет. Торговля идет стабильно, а цены остаются на привычном уровне.

Также Новини.LIVE писали, что сезон клубники в Одесской области набирает обороты, а цены на популярную ягоду продолжают снижаться. На Киевском рынке Одессы покупателям предлагают свежую клубнику из Килии по нескольким ценовым категориям. Продавцы уверяют, что ягода только что собрана и готова к дегустации прямо у прилавков. Большое количество товара на рынке уже влияет на стоимость и делает клубнику более доступной для покупателей.

Одесса фрукты ягоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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