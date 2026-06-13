Черешня стоит в десять раз дороже арбуза: цены на фрукты в Одессе

Арбузы на полках в магазине. Фото: Новини.LIVE

В одесских супермаркетах продолжает дешеветь часть сезонных фруктов, однако цены на черешню остаются рекордными. За килограмм закарпатской ягоды просят 849 грн, тогда как арбуз можно купить менее чем за 75 грн.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Цены на черешню в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены на арбузы. Фото: Новини.LIVE

Черешня дороже арбуза

В сети супермаркетов "Сильпо" самая высокая цена установлена на закарпатскую черешню сорта "Коник" — 849 грн за килограмм. Отборная черешня стоит почти вдвое дешевле, но все равно остается одним из самых дорогих фруктов на полках — 449 грн за килограмм.

Цены на отборную черешню. Фото: Новини.LIVE

Для сравнения, арбуз, который только начинает появляться в продаже, можно приобрести по акционной цене 74,90 грн за килограмм. Таким образом, самая дорогая черешня обходится покупателям более чем в 11 раз дороже арбуза.

Стоимость нектарина и персика

Высокими остаются и цены на другие летние фрукты. Отборный нектарин продают по 319 грн за килограмм, а отборный персик — по 299 грн. Абрикосы стоят 249 грн за килограмм.

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В то же время некоторые позиции постепенно дешевеют. Так, инжирный нектарин продают по 179 грн за килограмм, дыню сорта "Галия" — по 149 грн, а обычный нектарин по акционной цене можно приобрести за 120 грн за килограмм.

Цены на персик со скидкой. Фото: Новини.LIVE

Цена на нектарин. Фото: Новини.LIVE

Стоимость нектарина со скидкой. Фото: Новини.LIVE

Цены на фрукты в одесском «Сильпо»

черешня "Коник" (Закарпатье) — 849 грн/кг;

черешня отборная — 449 грн/кг;

нектарин отборный — 319 грн/кг;

персик отборный — 299 грн/кг;

абрикос отборный — 249 грн/кг;

нектарин инжирный — 179 грн/кг;

дыня "Галия" — 149 грн/кг;

нектарин — 120 грн/кг;

арбуз — 74,90 грн/кг.

Нектарин инжирный со скидкой. Фото: Новини.LIVE

Цены на абрикос. Фото: Новини.LIVE

Стоимость дыни. Фото: Новини.LIVE

Как ранее сообщали Новини.LIVE, на молочном ряду Киевского рынка в Одессе с началом лета изменились не только ассортимент, но и качество продукции. Продавцы говорят, что коровы перешли на свежую траву, поэтому молоко, масло и сливки стали более насыщенными по вкусу. Покупатели продолжают регулярно приходить за домашней продукцией, хотя большого ажиотажа на рынке нет. Торговля идет стабильно, а цены остаются на привычном уровне.

Также Новини.LIVE писали, что сезон клубники в Одесской области набирает обороты, а цены на популярную ягоду продолжают снижаться. На Киевском рынке Одессы покупателям предлагают свежую клубнику из Килии по нескольким ценовым категориям. Продавцы уверяют, что ягода только что собрана и готова к дегустации прямо у прилавков. Большое количество товара на рынке уже влияет на стоимость и делает клубнику более доступной для покупателей.