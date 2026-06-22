Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На рынке Одессы дорожает черешня: цены на фрукты и ягоды

На рынке Одессы дорожает черешня: цены на фрукты и ягоды

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 06:33
Цены на черешню, клубнику и вишню в Одессе в июне
Женщина у фруктового прилавка. Фото: Новини.LIVЕ

В июне фруктовые ряды рынка "Черемушки" в Одессе заполнены сезонными ягодами и фруктами. Наибольшим спросом сейчас пользуются черешня, вишня и клубника. Продавцы говорят, что покупателей в последнее время стало больше, ведь многие люди вернулись в город на лето. В то же время цены на отдельные позиции постепенно растут из-за смены сортов и особенностей поставок.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки" в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты и ягоды.

Сезонные фрукты

На прилавках Одессы можно найти черешню, клубнику, вишню, абрикосы, а также импортные бананы и лимоны. Большая часть сезонной продукции поступает из населенных пунктов Одесской области, в частности из Троицкого, Градениц и Ширяево. Продавцы отмечают, что на этой неделе торговля шла оживленнее, чем раньше. Особенно активно покупатели выбирают черешню и вишню, которые именно сейчас находятся в разгаре сезона.

"Спрос на черешню хороший, потому что сейчас появилась действительно качественная ягода. Люди также любят вишню. В последнее время покупателей стало больше, многие вернулись в Одессу на лето, поэтому торговля оживилась. На выходных черешню, вишню и клубнику покупали очень активно", — рассказала продавщица Лариса.

Ціни на фрукти в Одесі
Продавщица Лариса об ассортименте. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на фрукты

Продавцы объясняют, что стоимость черешни в последние дни выросла из-за появления более качественных и твёрдых сортов. Кроме того, на цену влияют объёмы поставок и расходы на перевозку. Самой дорогой среди сезонных ягод остается белая черешня, а самой доступной — отдельные сорта клубники.

Читайте также:
Ціни на фрукти в Одесі
Клубника на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены:

  • Черешня — 170–200 грн/кг
  • Белая черешня — 220 грн/кг
  • Крыжовник — 150 грн/кг
  • Клубника — 120–150 грн/кг
  • Абрикосы — 180 грн/кг
  • Вишня — 150 грн/кг
  • Лимоны — 200 грн/кг
  • Бананы — 100 грн/кг
Ціни на фрукти в Одесі
Черешня на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Причины подорожания

Несмотря на активный сезон, отдельные ягоды и фрукты постепенно дорожают. Больше всего это заметно на примере черешни, которая сейчас поступает на рынок уже другого качества, чем в начале сезона. Продавцы говорят, что ранние мелкие сорта почти закончились, а их заменили более крупные и твердые ягоды. Кроме того, на конечную стоимость влияют объемы поставок, расходы на транспортировку и закупочные цены.

"Цены растут из-за того, что ранние мелкие сорта уже уходят с рынка, а на рынок поступают более твёрдые и качественные. Белая черешня ещё недавно могла стоить около 100 гривен, а сегодня закупочная цена уже значительно выше. Также всё зависит от объемов товара и затрат на доставку. Именно из-за этого и происходит подорожание", — пояснила Лариса.

Ціни на фрукти в Одесі
Вишня на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в одесских супермаркетах продолжает дешеветь часть сезонных фруктов, однако цены на черешню остаются рекордными. За килограмм закарпатской ягоды просят 849 грн, тогда как арбуз можно купить менее чем за 75 грн.

Также Новини.LIVE писали, что июньские цены на мясо на рынке "Черемушки" в Одессе остаются относительно стабильными. На прилавках представлен широкий выбор свинины и говядины. Продавцы уверяют, что дефицита продукции нет. В то же время покупателей стало меньше, чем раньше. Торговцы объясняют это сложной экономической ситуацией и снижением покупательной способности людей.

Одесса фрукты рынок
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации