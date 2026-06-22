Цены на черешню, клубнику и вишню в Одессе в июне

Женщина у фруктового прилавка. Фото: Новини.LIVЕ

В июне фруктовые ряды рынка "Черемушки" в Одессе заполнены сезонными ягодами и фруктами. Наибольшим спросом сейчас пользуются черешня, вишня и клубника. Продавцы говорят, что покупателей в последнее время стало больше, ведь многие люди вернулись в город на лето. В то же время цены на отдельные позиции постепенно растут из-за смены сортов и особенностей поставок.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Черемушки" в Одессе и узнали актуальные цены на фрукты и ягоды.

Сезонные фрукты

На прилавках Одессы можно найти черешню, клубнику, вишню, абрикосы, а также импортные бананы и лимоны. Большая часть сезонной продукции поступает из населенных пунктов Одесской области, в частности из Троицкого, Градениц и Ширяево. Продавцы отмечают, что на этой неделе торговля шла оживленнее, чем раньше. Особенно активно покупатели выбирают черешню и вишню, которые именно сейчас находятся в разгаре сезона.

"Спрос на черешню хороший, потому что сейчас появилась действительно качественная ягода. Люди также любят вишню. В последнее время покупателей стало больше, многие вернулись в Одессу на лето, поэтому торговля оживилась. На выходных черешню, вишню и клубнику покупали очень активно", — рассказала продавщица Лариса.

Продавщица Лариса об ассортименте. Фото: Новини.LIVЕ

Цены на фрукты

Продавцы объясняют, что стоимость черешни в последние дни выросла из-за появления более качественных и твёрдых сортов. Кроме того, на цену влияют объёмы поставок и расходы на перевозку. Самой дорогой среди сезонных ягод остается белая черешня, а самой доступной — отдельные сорта клубники.

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Клубника на рынке. Фото: Новини.LIVЕ

Актуальные цены:

Черешня — 170–200 грн/кг

Белая черешня — 220 грн/кг

Крыжовник — 150 грн/кг

Клубника — 120–150 грн/кг

Абрикосы — 180 грн/кг

Вишня — 150 грн/кг

Лимоны — 200 грн/кг

Бананы — 100 грн/кг

Черешня на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

Причины подорожания

Несмотря на активный сезон, отдельные ягоды и фрукты постепенно дорожают. Больше всего это заметно на примере черешни, которая сейчас поступает на рынок уже другого качества, чем в начале сезона. Продавцы говорят, что ранние мелкие сорта почти закончились, а их заменили более крупные и твердые ягоды. Кроме того, на конечную стоимость влияют объемы поставок, расходы на транспортировку и закупочные цены.

"Цены растут из-за того, что ранние мелкие сорта уже уходят с рынка, а на рынок поступают более твёрдые и качественные. Белая черешня ещё недавно могла стоить около 100 гривен, а сегодня закупочная цена уже значительно выше. Также всё зависит от объемов товара и затрат на доставку. Именно из-за этого и происходит подорожание", — пояснила Лариса.

Вишня на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, в одесских супермаркетах продолжает дешеветь часть сезонных фруктов, однако цены на черешню остаются рекордными. За килограмм закарпатской ягоды просят 849 грн, тогда как арбуз можно купить менее чем за 75 грн.

Также Новини.LIVE писали, что июньские цены на мясо на рынке "Черемушки" в Одессе остаются относительно стабильными. На прилавках представлен широкий выбор свинины и говядины. Продавцы уверяют, что дефицита продукции нет. В то же время покупателей стало меньше, чем раньше. Торговцы объясняют это сложной экономической ситуацией и снижением покупательной способности людей.