Ціни на свинину та яловичину в Одесі у червні 2026

Чоловік купує м'ясо на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Червневі ціни на м'ясо на ринку Черемушки в Одесі залишаються відносно стабільними. На прилавках широкий вибір свинини та яловичини. Продавці запевняють, що дефіциту продукції немає. Водночас покупців стало менше, ніж раніше. Торговці пояснюють це складною економічною ситуацією та зниженням купівельної спроможності людей.

Журналісти Новини.LIVЕ відвідали ринок Черемушки в Одесі та дізналися ціни на м'ясо.

Продаж свинини

На прилавках покупцям пропонують великий вибір свинини — від філе та шиї до ребер і сала. Продукцію привозять переважно з південних районів Одеської області, зокрема з Арциза та Сарати. За словами продавчині Лілії, товару вистачає, однак попит останнім часом помітно знизився. Найчастіше покупці обирають більш доступні за ціною частини туші та сало.

"Зараз продажів стало менше. Думаю, причина в економіці, у людей не вистачає грошей. Найчастіше беруть лопатку, м'якоть, сало та обрізки, тобто те, що дешевше. Свинина в нас місцева, з Одеської області. Якщо купувати тушу або великі обсяги, можемо зробити дешевше на 10–15 гривень за кілограм", — розповіла продавчиня Лілія.

Продавчиня Лілія про попит. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на свинину

Попри зниження попиту, продавці не фіксують суттєвих змін у вартості свинини. Найдорожчими залишаються філе та ошийок, а найдоступнішими — сало та підчеревина. Також покупці можуть заощадити під час гуртової покупки.

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Сало на прилавку. Фото: Новини.LIVЕ

Філе — 350 грн/кг

Ошийок — 350 грн/кг

Биток — 300 грн/кг

Челогач — 250 грн/кг

М'якоть — 250 грн/кг

Кострець — 240 грн/кг

Окіст — 240 грн/кг

Яблучко — 240 грн/кг

Лопатка — 240 грн/кг

Ребра — 270 грн/кг

Підчеревина — 220 грн/кг

Сало — 150–180 грн/кг

Підчеревина на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Продаж яловичини

Яловичина на ринку представлена не так широко, як свинина, однак покупці мають вибір серед різних частин туші та субпродуктів. Частину продукції постачають із Вінницької та Кіровоградської областей. Продавці кажуть, що найбільшим попитом користуються шийна частина та м'ясо, яке коштує дешевше за преміальні відруби. Філе в продажу буває рідко через високу ціну та обмежену пропозицію.

"Найчастіше беруть шийку та ті частини, які дешевші. Філе буває дуже рідко, тому що воно дороге. Задню частини швидко розкуповують. Загалом покупці намагаються вибирати м'ясо за доступнішою ціною", — розповіла продавчиня.

Люди купують м'ясо. Фото: Новини.LIVЕ

Ціни на яловичину

Вартість яловичини традиційно вища за свинину. Найдорожчими залишаються вирізка та окремі преміальні частини туші. Водночас субпродукти коштують значно дешевше та мають стабільний попит серед покупців.

Яловичі стейки. Фото: Новини.LIVЕ

Лопатка — 340 грн/кг

Шия — 300 грн/кг

Голяшка — 300 грн/кг

Вирізка — 380 грн/кг

Качалка — 380 грн/кг

Антрекот — 300 грн/кг

Грудинка — 240 грн/кг

Ребра — 240 грн/кг

Печінка — 240 грн/кг

Серце — 100 грн/кг

Язик — 350 грн/кг

Філе — 700 грн/кг

Кострець — 380 грн/кг

Окіст — 380 грн/кг

Яловичина на базарі. Фото: Новини.LIVЕ

Як повідомляли Новини.LIVЕ, в одеських супермаркетах продовжує дешевшати частина сезонних фруктів, однак ціни на черешню залишаються рекордними. За кілограм закарпатської ягоди просять 849 грн, тоді як кавун можна купити менше ніж за 75 грн.

Також Новини.LIVЕ писали, що на молочному ряду Київського ринку в Одесі з початком літа змінився не лише асортимент, а й якість продукції. Продавці кажуть, що корови перейшли на свіжу траву, тому молоко, масло та вершки стали більш насиченими за смаком. Покупці продовжують регулярно приходити за домашньою продукцією, хоча великого ажіотажу на ринку немає. Торгівля йде стабільно, а ціни залишаються на звичному рівні.